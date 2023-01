Comment choisir son ordinateur portable ? Comparatif 2023

→ Acer Swift 5 14”, le plus performant

Asus | ZenBook 14 Pine Grey, le plus compact - Krëfel

L'ordinateur portable Asus ZenBook 14 UM425QA-KI194W Pine Grey est un choix idéal pour les utilisateurs qui recherchent une combinaison de puissance, de portabilité et de design élégant. Avec son processeur AMD Ryzen 5000 Series, ses 16 Go de mémoire vive et son stockage SSD de 512 Go, il offre des performances exceptionnelles pour les tâches quotidiennes, le divertissement et les applications professionnelles. Le design de l'Asus ZenBook 1 est un autre atout majeur de cet ordinateur portable. Il est doté d'un écran Full HD NanoEdge de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels pour une expérience visuelle immersive. Le boîtier en aluminium brossé Pine Grey offre une finition haut de gamme et une sensation de solidité. Il est également léger et facile à transporter, avec un poids de seulement 1,3 kg. La connectivité de l'Asus ZenBook 14 UM425QA-KI194W est également impressionnante, il est équipé d'un port USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, d'un port HDMI, d'un port Ethernet et d'un lecteur de carte SD. Il est également doté d'un module WiFi 6 pour des connexions plus rapides et plus fiables. Le clavier ergonomique grand format et son pavé numérique rétroéclairé offrent un confort d'utilisation optimal. La durée de vie de la batterie de ce PC Portable Asus est également un excellent atout. Profitez d’une autonomie allant jusqu'à 14 heures, vous permettant de travailler toute la journée sans avoir besoin de brancher l'ordinateur portable. Il est également équipé de la technologie ASUS Battery Health Charging pour protéger et prolonger la durée de vie de la batterie.

Les plus

+ Ordinateur portable compact, facile à transporter

+ Possède de multiples ports de connexion

Les moins

– L’écran de 14” peut être insuffisant si vous souhaitez profiter d’une expérience visuelle plus immersive

→ J’achète l’Asus | ZenBook 14 Pine Grey sur Krëfel

LG gram Ordinateur portable Ultralight 17" Windows 11, le plus léger

LG gram Ordinateur portable Ultralight 17" Windows 11, le plus léger - Amazon

L'ordinateur portable LG gram Ultralight 17" Windows 11 édition 2021 est l'outil idéal pour les professionnels en déplacement. Avec un poids de seulement 1,35 kg, ce portable est ultra-léger et facile à transporter, tout en offrant une performance exceptionnelle. Le processeur Intel Core i5 de 11ème génération assure une rapidité et une puissance de traitement incroyable, tandis que la mémoire vive de 16 Go et le stockage SSD de 512 Go garantissent un démarrage et un chargement rapides des applications et des fichiers. Grâce au dernier système d’exploitation Windows 11, vous êtes à la pointe de la technologie, pour des performances accrues sans restriction. Profitez de son grand écran IPS WUXGA au format 16:10 de 17 pouces pour apprécier des couleurs éclatantes et une résolution de 2560 x 1600 pixels pour une expérience visuelle incroyable. Grâce à ses bords fins, le PC portable LG Gram Notebook offre 11% de surface d’écran en plus par rapport au rapport 16:9 classique. Le clavier rétroéclairé et le touchpad précis facilitent la saisie de données et la navigation. Le LG gram est également doté de fonctionnalités de sécurité avancées telles que le lecteur d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale pour protéger vos données confidentielles. De plus, la batterie longue durée de 22,5 heures vous permet de travailler toute la journée sans avoir à vous soucier de recharger.

Les plus

+ PC portable ultra-léger

+ Ordinateur doté d’un puissant processeur Intel Core de 11ème génération

Les moins

– Ne dispose que de 2 ports USB-C

→ J’achète le LG gram Ordinateur portable Ultralight 17" Windows 11 sur Amazon

Apple MacBook Pro 13" (2022) Apple M2, le plus autonome

Apple MacBook Pro 13" (2022) Apple M2, le plus autonome - Coolblue

Le MacBook Pro 13" (2022) d'Apple est l'ordinateur portable parfait pour les professionnels et les créatifs qui cherchent à combiner puissance et portabilité. Avec son processeur Apple M2 à 8 cœurs pour les tâches CPU et 10 cœurs pour les tâches GPU, ce PC portable délivre des performances rapides et fiables pour tous vos besoins de traitement vidéo, de rendu 3D et de montage audio. La mémoire vive de 8 Go et le stockage SSD de 256 Go assurent un démarrage rapide et un chargement fluide des applications et des fichiers, tandis que l'écran Retina de 13,3 pouces avec 500 nits et True Tone affiche des couleurs éclatantes et une résolution de 2560 x 1600 pixels pour une expérience visuelle immersive. Le MacBook Pro d’Apple est également équipé de la dernière version de macOS, qui offre des fonctionnalités intuitives et des mises à jour régulières pour une expérience utilisateur optimale. Les touches de fonction ont été remplacées par la Touch Bar que vous pouvez régler selon vos propres souhaits pour faciliter votre navigation. Il dispose également de technologies de sécurité avancées comme la reconnaissance faciale et Touch ID pour protéger vos données confidentielles. Ce Mac est doté d'une webcam FaceTime HD, d'un micro et d'un haut-parleur stéréo pour des appels vidéo de haute qualité, ainsi que de ports Thunderbolt 3 pour connecter des écrans externes et des périphériques de stockage.

Les plus

+ Mac doté de la puce Apple M2 pour exécuter toutes vos tâches, même les plus lourdes

+ Batterie longue durée : jusqu’à 20 heures sur une seule charge

Les moins

– Ne dispose que de 2 ports USB-C

→ J’achète l’Apple MacBook Pro 13" (2022) Apple M2 sur Coolblue

Lenovo Legion 5 15.6" Full HD, le plus adapté pour le gaming

Lenovo Legion 5 15.6" Full HD, le plus adapté pour le gaming - Amazon

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un ordinateur portable de jeu de qualité supérieure conçu pour les joueurs exigeants. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5-5600H de 8 cœurs et de la technologie Turbo Boost, de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d'un stockage SSD de 512 Go pour des performances de jeu fluides et rapides. Démarrez tous vos logiciels en moins de 20 secondes grâce à toutes ces performances. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 vous offre l’alliance ultime entre vitesse, performance, portabilité et efficacité énergétique. Boostez votre expérience dans vos jeux favoris et profitez des graphismes exceptionnels avec des images nettes et détaillées, des couleurs vives et une résolution de 1920 x 1080 pixels. Le système de refroidissement à double ventilateur et à caloducs assure une bonne température pour une performance de jeu stable et continue. Le Legion 5 15ACH6H est équipé d'un écran de 15,6 pouces Full HD IPS de 300 nits avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonction Antireflets et une technologie Dolby Vision pour une expérience visuelle immersive. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo et d'un système audio Dolby Atmos pour une expérience sonore de qualité supérieure. Le Legion 5 15ACH6H est équipé de ports USB 3.2, HDMI 2.0, Ethernet et Wi-Fi 6 pour une connectivité rapide et fiable, et il est également équipé de la technologie Lenovo Q-Control pour régler facilement la performance et la température.

Les plus

+ Rafraîchissement rapide pour une expérience de jeu fluide et dynamique

+ Incroyable autonomie

Les moins

– Prix conséquent

→ J’achète le Lenovo Legion 5 15.6" Full HD sur Amazon

Acer Swift 5 14”, le plus performant

Acer Swift 5 14”, le plus performant - Coolblue

Le Acer Swift 5 (SF514-56T-75WY) est un ordinateur portable ultra-léger et élégant conçu pour les professionnels en déplacement. Il pèse seulement 1,2 kg, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser partout où vous allez. Il est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12ème génération pour des performances rapides et fiables, de 16 Go de mémoire vive DDR5 et d'un stockage SSD de 1 To pour un démarrage et un chargement rapides des applications et logiciels. L'écran tactile de 14 pouces affiche des couleurs éclatantes et une résolution de 1920 x 1080 pixels pour une expérience visuelle immersive. De plus, l’écran a une couche antibactérienne, qui maintient l’ordinateur portable propre et sans bactéries. Le Swift 5 est également doté d'une webcam HD, d'un micro et d'un haut-parleur stéréo pour des appels vidéo de qualité supérieure, ainsi que de ports USB-C, USB 3.2 et HDMI pour une connectivité rapide et fiable. En bref, si vous recherchez un ordinateur portable ultra-léger, performant et élégant pour votre travail en déplacement, le Acer Swift 5 est un excellent choix. Il offre des performances élevées, une expérience utilisateur intuitive et une connectivité rapide pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace. Il est équipé d'un clavier AZERTY pour les utilisateurs Francophones.

Les plus

+ PC Portable capable d’atteindre des prestations élevées

+ Carte graphique de qualité supérieure

Les moins

– Pas capable de concevoir des projets 3D

→ J’achète l’Acer Swift 5 14” sur Coolblue

Quel ordinateur choisir en 2023 ?

Il est difficile de dire quel ordinateur sera le meilleur en 2023 car cela dépendra de vos besoins spécifiques et des nouveaux produits qui seront lancés d'ici là. Cependant, généralement, un ordinateur doté d'un processeur puissant, de beaucoup de mémoire vive et d'un bon stockage est une bonne option. Il serait également judicieux de s'assurer que l'ordinateur a une bonne connectivité sans fil et peut être mis à jour facilement. Pensez aussi à considérer les différents systèmes d'exploitation disponibles, comme Windows, MacOS ou Linux, et de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Quels sont les critères les plus importants pour choisir le bon ordinateur portable ?

Vous êtes à la recherche d’un PC Portable mais ne savez pas lequel choisir ? Voici quelques facteurs à prendre en compte au moment de choisir un ordinateur portable :

– L’utilisation : déterminez les tâches pour lesquelles vous allez utiliser l'ordinateur portable (travail, jeux, création de contenu, etc.). Cela vous permettra de choisir les spécifications minimales requises en termes de processeur, mémoire…

– L’écran : assurez-vous que la résolution et la taille de l'écran conviennent à vos besoins. Les écrans plus grands peuvent être plus confortables pour la visualisation de contenu, mais ils peuvent également rendre l'ordinateur plus lourd et plus difficile à transporter.

– Le stockage : c’est le moment de décider si vous avez besoin d'un disque dur ou d'un SSD. A noter que les SSD sont tout de même plus rapides et plus fiables, mais ils peuvent être plus chers.

– Les connexions : vérifiez que l'ordinateur portable dispose des ports nécessaires pour vous connecter à d'autres périphériques comme les ports USB, HDMI…

– La durée de vie de la batterie : pensez à vérifier l’autonomie de l’ordinateur pour vous assurer que le PC Portable vous accompagnera tout au long de vos tâches, sans interruption.

– Le budget : avant de chercher un ordinateur, fixez-vous un budget à ne pas dépasser pour trouver la perle rare qui saura répondre à vos besoins tout en restant dans ce budget.

Choisir un ordinateur fixe ou un ordinateur portable ?

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour décider s'il est préférable d'acheter un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Premièrement, vous devez vous poser la question de votre utilisation principale. Si vous avez besoin d'un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo ou pour des tâches de création graphique, un ordinateur fixe sera généralement plus performant car ils ont généralement des composants plus puissants. Au contraire, si vous avez besoin de pouvoir utiliser l'ordinateur à différents endroits, un ordinateur portable sera plus pratique. Autre point à prendre en considération, l’espace dont vous disposez. Les ordinateurs de bureau ont tendance à prendre plus de place qu'un ordinateur portable, donc si l'espace est limité dans votre maison ou bureau, un ordinateur portable serait une meilleure option. Enfin, le budget est un critère important à prendre en compte. En effet, les ordinateurs portables sont généralement plus chers que les ordinateurs de bureau de même puissance. Si vous avez un budget serré, un ordinateur de bureau pourrait être une meilleure option.

Comment choisir le bon PC Gaming ?

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur de gamer ? Voici quelques facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez un ordinateur de jeu :

– Processeur : Un processeur rapide est crucial pour les jeux, les processeurs Intel Core i5 ou i7 ou AMD Ryzen sont généralement les meilleurs choix pour les jeux.

– Carte graphique : La carte graphique est l'un des composants les plus importants pour les jeux, les cartes graphiques Nvidia GeForce ou AMD Radeon sont les meilleures options.

– Mémoire vive : Il est important d'avoir suffisamment de mémoire vive (RAM) pour les jeux, 8 Go est généralement considéré comme un minimum, mais 16 Go est préférable pour les jeux les plus récents.

– Stockage : Pensez à choisir un ordinateur avec suffisamment d'espace de stockage pour stocker les jeux, les disques durs ou les disques SSD sont les meilleures options, les disques SSD sont plus rapides mais plus chers.

– Refroidissement : Les jeux peuvent générer beaucoup de chaleur, il est donc important de choisir un ordinateur de jeu avec un bon système de refroidissement pour éviter les surchauffes et les problèmes de performance.

– Résolution d'écran : Il est important de choisir un ordinateur de jeu qui prend en charge une résolution d'écran élevée pour une expérience de jeu immersive.

– Connexions : Pensez à choisir un ordinateur de jeu qui a suffisamment de ports pour connecter des écrans, des claviers et des souris, des ports USB, HDMI, DisplayPort.