Quelle tablette tactile choisir en 2023 ?

Apple iPad Pro (2022) 11 pouces 128 Go Wifi Gris Sidéral, la tablette la plus performante - Coolblue

L'iPad Pro de 11 pouces de 2022 est un appareil puissant et polyvalent qui peut être utilisé pour une variété d'applications, allant du travail à la création de contenu. Avec son écran de 11” de haute qualité, son processeur rapide et sa capacité de stockage de 128 Go, cet iPad Pro est un choix idéal pour les utilisateurs qui cherchent à maximiser leur productivité et leur créativité sur un appareil mobile. Bénéficiez de l'un des meilleurs écrans de sa catégorie pour une visualisation détaillée et réaliste. La puce M2 dernière génération assure une performance fluide pour les applications les plus exigeantes et assure une multitâche sans faille. Avec sa technologie ProMotion, l’écran se rafraîchit 120 fois par seconde pour des animations plus fluides que les autres modèles d’iPad. Profitez ainsi d’une tablette tactile aussi puissante que le MacBook Pro (2021) capable d’exécuter sans problème les applications et jeux les plus lourds (Adobe…). Aussi, l’iPad Pro d’Apple vous assure une connexion wifi ultra-rapide grâce à la prise en charge du wifi 6E, idéal pour des téléchargements rapides de vos documents. Enfin, l'iPad Pro est compatible avec l'Apple Pencil, qui peut être utilisé pour dessiner, prendre des notes et naviguer sur l'écran. Le Magic Keyboard est également disponible en option pour les utilisateurs qui recherchent une expérience de saisie de texte plus confortable.

Les plus

+ iPad Pro aussi puissant que le Macbook Pro grâce à la puce M2

+ Expérience fluide grâce à l’écran qui se rafraîchis 120 fois par seconde

Les moins

– Pas adapté si vous stockez de gros fichiers et programmes lourds

Samsung Galaxy Tab S8 Plus 12,4 pouces 256 Go Wifi Gris, la tablette ayant la meilleure qualité photo - Coolblue

La Samsung Galaxy Tab S8 Plus est une tablette tactile haut de gamme offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Avec son écran de 12,4 pouces de haute qualité, son processeur rapide et sa capacité de stockage de 256 Go, cette tablette est idéale pour les utilisateurs qui cherchent une tablette puissante adaptée à une utilisation intensive. Cette tablette tactile embarque un large écran lumineux de 12,4 pouces aux bords fins, parfait pour profiter d’une surface d'affichage plus large. La caméra arrière de 13 mégapixels est également très performante, vous permettant de prendre des photos et des vidéos de haute qualité avec leur tablette. La caméra frontale de 12 mégapixels est également excellente pour les vidéoconférences et les selfies. La Galaxy Tab S8 Plus est également compatible avec le stylet S Pen inclus, qui peut être utilisé pour dessiner, prendre des notes et travailler avec encore plus de précision. Vous pouvez également équiper votre tablette Samsung d’un clavier dédié en option si vous recherchez une expérience de saisie de texte plus confortable. Enfin, la Galaxy Tab S8 Plus fonctionne sous Android, le système d'exploitation mobile le plus avancé de Google. Le Google Play Store propose des milliers d'applications développées pour les appareils Android, ce qui vous permet de personnaliser votre tablette selon vos besoins.

Les plus

+ Caméra à selfie de 12 mégapixels pour des photos et appels vidéos en haute qualité

+ Tablette capable d’exécuter les tâches lourdes comme le gaming 3D ou la retouche photo

Les moins

– Chargeur à acheter séparément

Lenovo Tab P12 Pro OLED 256 GB Wifi Gris, la tablette la plus polyvalente - MediaMarkt

La Lenovo Tab P12 Pro OLED est une tablette tactile dernière génération conçue pour les utilisateurs qui cherchent une grande tablette avec beaucoup de capacité de stockage. L'écran tactile AMOLED de 12,6 pouces de la Lenovo Tab P12 Pro offre une résolution de 2560 x 1600 pixels pour profiter d’images de qualité en toute circonstance. Les 8 cœurs du processeur Octa Core assurent une performance fluide pour les applications les plus exigeantes, tandis que la RAM de 8 Go rend la tablette Lenovo plus performante et plus rapide. Profitez d’une capacité de stockage de 256 Go pour télécharger toutes vos applications, documents et fichiers, même les plus lourds, sans manquer de place. Ce n’est pas assez ? La tablette accueille les cartes mémoires vous offrant ainsi jusqu’à 1 TB de stockage. Côté connectivité, la Tab P12 Pro embarque des raccords USB-C 3.2 Gen2 et un Pogo. Bien évidemment, la tablette prend en charge le Wi-Fi et le Bluetooth 5.2. Côté photo, la double caméra arrière de 13 mégapixels + 5 mégapixels est très performante, pour prendre des photos et vidéos dignes d’un professionnel. La caméra frontale de 8 mégapixels est également excellente pour les appels vidéos et les selfies. La Lenovo Tab P12 Pro OLED fonctionne sous Android 11, le système d'exploitation mobile le plus avancé de Google. Enfin, la Lenovo Tab P12 Pro OLED est également équipée d'une batterie longue durée pour une utilisation continue sans interruption.

Les plus

+ Batterie de 10000 mAh vous offre jusqu’à 14 heures d’autonomie

+ Peut accueillir une carte mémoire pour vous offrir jusqu’à 1 TB de stockage

Les moins

– Ne dispose pas de Flash pour vos photos

Tablette Fire 7 écran 7” 32 Go (sortie 2022), la tablette la plus économique - Amazon

La tablette tactile Fire 7 est un appareil mobile abordable conçu pour les utilisateurs qui cherchent à optimiser leur expérience de navigation sur Internet, de lecture de livres électroniques et de streaming vidéo. Avec son écran de 7 pouces et sa capacité de stockage de 32 Go, cette tablette est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une tablette simple et abordable. L'écran tactile IPS de 7 pouces offre une résolution de 1024 x 600 pixels pour une visualisation claire et nette. Le processeur Quadricoeur 2,0 GHz assure une performance fluide pour les applications les plus populaires, tandis que la RAM de 2 Go assure une multitâche stable. La tablette Fire 7 fonctionne sous Fire OS, un système d'exploitation développé par Amazon pour les appareils de sa gamme Fire. Le Amazon Appstore propose des milliers d'applications permettant de développer les appareils Fire, aux utilisateurs de personnaliser leur tablette selon leurs besoins. En plus de sa fonction de lecture de livres électroniques, la tablette Fire 7 offre également des fonctionnalités telles que l'accès à Prime Video pour le streaming de films et de séries télévisées, ainsi qu'un accès illimité à plus de 1 million de livres, magazines, journaux et stations de radio avec Amazon Prime. Enfin, la tablette Fire 7 est équipée d'une batterie longue durée pour une utilisation continue sans interruption.

Les plus

+ Tablette simple à utiliser

+ Modèle économique

Les moins

– Pas adaptée pour une utilisation intensive

Apple iPad mini 6 64 Go Wifi Gris Sidéral, la tablette la plus compacte - Coolblue

L'iPad mini 6 fait partie des dernières tablettes tactiles d'Apple, conçue pour les utilisateurs qui recherchent une tablette compacte, portable et performante. Avec son écran Retina de 8,3 pouces et sa capacité de stockage de 64 Go, cette tablette est idéale pour les utilisateurs qui recherchent une tablette puissante pour leur quotidien. L'écran Liquid Retina de 8,3 pouces de l'iPad mini 6 offre une résolution de 2048 x 1536 pixels, permettant une visualisation claire et nette de tous les types de contenu, que ce soit des films, des livres électroniques ou des photos. Le processeur A15 Bionic garantit une performance fluide pour les applications les plus populaires. L'iPad mini 6 fonctionne sous iOS, le système d'exploitation mobile d'Apple, permettant aux utilisateurs d'accéder à l'App Store d'Apple et de télécharger des milliers d'applications développées pour iOS. La tablette est également compatible avec le stylo Apple Pencil (en option) pratique pour dessiner, prendre des notes et créer du contenu de manière intuitive. L'iPad mini 6 est équipé d’un système de photo de qualité vous permettant de prendre des photos et des vidéos de haute qualité. La tablette est également équipée de la technologie Face ID pour déverrouiller votre tablette en utilisant simplement votre visage. Enfin, l'iPad mini 6 est équipé d'une batterie longue durée pour une utilisation continue sans interruption. Le design élégant et compact de la tablette en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui recherchent une tablette portable et performante pour leur quotidien.

Les plus

+ Compacte, l’iPad mini 6 se glisse partout

+ Capable d’exécuter les applis et jeux lourds de manière fluide grâce à la puissante puce A15

Les moins

– Capacité de stockage de 64 Go n’est pas extensible avec une carte mémoire

Pourquoi opter pour une tablette numérique ?

Les tablettes tactiles offrent de nombreux avantages pour les utilisateurs, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement. Elles sont légères et portables, ce qui les rend faciles à transporter, et disposent également d'un écran tactile large et lumineux, idéal pour naviguer sur le web, visionner des films et jouer à des jeux. Les tablettes numériques sont également équipées de nombreuses applications utiles, telles que les navigateurs web, les outils de productivité, les réseaux sociaux et les jeux. Cela les rend très polyvalentes et aptes à répondre à de nombreuses tâches différentes. De plus, les tablettes tactiles offrent une expérience de navigation intuitive et agréable, avec des fonctionnalités telles que la navigation gestuelle et le zoom, qui permettent aux utilisateurs de naviguer sur le web et d'accéder à leur contenu rapidement et facilement. Enfin, les tablettes sont économiques par rapport aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau, ce qui les rend idéales pour les personnes qui cherchent à faire des économies sans sacrifier les fonctionnalités. En bref, les tablettes tactiles sont un excellent choix pour les personnes à la recherche d'un appareil polyvalent, portable et abordable, qui offre une expérience de navigation plus qu’agréable.

Comment choisir sa tablette tactile ?

Les tablettes tactiles sont de plus en plus populaires en raison de leur polyvalence et de leur facilité d'utilisation. Cependant, avec une grande variété de modèles et de fonctionnalités disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir quelle tablette est la meilleure pour vous. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix. La première chose à faire est de déterminer vos besoins. Avant de commencer votre recherche, réfléchissez à l'utilisation que vous ferez ultérieurement de votre tablette. Allez-vous l'utiliser principalement pour naviguer sur le Web, pour regarder des films et des séries, pour jouer à des jeux, pour travailler ou pour une combinaison de ces activités ? Cela vous aidera à déterminer les spécifications techniques dont vous avez besoin.

Quels critères prendre en compte pour choisir la bonne tablette numérique ?

Choisir la bonne tablette tactile passe par plusieurs critères :

– La taille de l'écran : Les tablettes tactiles peuvent varier de 7 à 12 pouces. Si vous souhaitez utiliser votre tablette pour visualiser le contenu multimédia, une taille d'écran plus grande peut être plus adaptée. Cependant, si vous souhaitez un appareil plus portable, il est préférable d’opter pour une tablette plus petite.

– Le système d'exploitation : Les tablettes numériques fonctionnent généralement sous un des 4 systèmes d'exploitation qui existent : iOS (Apple), Android (Google), Windows (Microsoft) et Chrome OS (Google). Les plus courants restent tout de même iOS et Android. Chacun de ces systèmes offre des avantages et des inconvénients différents, alors vous devez bien comprendre les différences avant de faire votre choix.

– Le stockage : Les tablettes peuvent avoir une mémoire interne allant de 8 à 512 Go. A noter que plus vous avez de stockage, plus vous pouvez stocker de fichiers, de photos et de vidéos sur votre tablette.

– L’appareil photo : Si vous souhaitez utiliser votre tablette pour prendre des photos, vous devez vérifier la qualité de l'appareil photo intégré. Les tablettes tactiles peuvent avoir un ou deux appareils photo, avec une résolution allant de 2 à 13 mégapixels.

– La batterie : La durée de vie de la batterie est un autre facteur important à prendre en compte. Pensez à vérifier combien de temps la batterie peut durer sans recharge pour vous assurer qu'elle conviendra à vos besoins.

Quelle taille de tablette numérique choisir ?

– Le choix de la taille de la tablette dépend de vos besoins et de votre utilisation prévue. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

– La mobilité : Si vous voulez une tablette facilement transportable, optez pour un modèle plus petit (7 à 8 pouces).

– La productivité : Si vous voulez utiliser votre tablette pour des tâches plus complexes, telles que la saisie de texte ou la navigation sur des sites web, optez pour une tablette plus grande (9 à 12 pouces).

– Le multimédia : Si vous voulez utiliser votre tablette pour regarder des vidéos ou des films, optez pour une tablette plus grande pour une meilleure expérience visuelle (9 à 12 pouces).

– Le stockage : Si vous avez besoin de stocker beaucoup de données, optez pour une tablette avec un espace de stockage plus important ou une option de stockage externe.

En fin de compte, le choix de la taille de la tablette dépend de vos besoins individuels et de l'utilisation prévue. Il est important de considérer les différents facteurs pour faire le meilleur choix.

Quel système d’exploitation choisir pour ma tablette : iOS ou Android ?

Bien qu’il existe plusieurs systèmes d’exploitation, les plus connus sont iOS (utilisé par les iPads d'Apple) et Android (de Google). Le choix entre l’un ou l’autre va dépendre de vos préférences personnelles et de l'utilisation prévue de la tablette :

iOS : iOS est connu pour sa simplicité d'utilisation, sa sécurité renforcée et sa gamme d'applications exclusives. Les iPads d'Apple sont également souvent considérés comme étant plus performants que les tablettes Android.

Android : Android est plus flexible et personnalisable qu'iOS. Les tablettes Android sont généralement plus abordables que les iPads et offrent une plus grande variété de tailles et de caractéristiques. Les utilisateurs peuvent également accéder à Google Play Store, qui propose un plus grande variété d'applications que l'App Store d'Apple. De plus, les tablettes Android peuvent être équipées de ports USB pour une connectivité accrue.

Si vous préférez une expérience plus simplifiée et sécurisée, iOS est un choix solide. Si vous aimez la souplesse et la personnalisation, Android est un choix viable.