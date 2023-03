Comment choisir son lave-vaisselle ?

→ Whirlpool OWFC 3C26 X pose libre, le lave-vaisselle le plus robuste

Bosch SGS4HTI33E pose libre, le lave-vaisselle le plus économe en énergie et en eau

Bosch SGS4HTI33E pose libre - Coolblue

Parmi les nombreux modèles disponibles sur le marché, l’un des lave-vaisselle les plus performants est le Bosch SGS4HTI33E en pose libre. Le Bosch SGS4HTI33E est un appareil de qualité supérieure conçu pour faciliter la vie des utilisateurs. Ce modèle est doté de fonctionnalités innovantes pour une performance optimale. Il a une capacité de 12 couverts, ce qui en fait un choix idéal pour les petits ménages. De plus, il est équipé d'un système de lavage intensif, qui nettoie efficacement les taches les plus difficiles, sans endommager les articles. Le lave-vaisselle Bosch a également été conçu pour être économe en eau et en énergie. Il a obtenu une classe énergétique D et une qualité du séchage A et est donc l'un des lave-vaisselle les plus écologiques disponibles sur le marché. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre appareil tout en économisant de l'argent sur vos factures d'énergie. L'installation du Bosch SGS4HTI33E en pose libre est très facile. Il peut ainsi être installé n'importe où dans votre cuisine, sans nécessiter de découpe dans vos meubles. De plus, il s'agit d'un design élégant et compact qui lui permet de s'intégrer parfaitement à n'importe quelle décoration de cuisine. Enfin, le Bosch est équipé de nombreux programmes de lavage spéciaux tels que l’automatique, court, éco, nettoyage de la machine, nocturne silencieux, pré-rinçage, standard… Cela signifie que vous pouvez sélectionner le programme qui convient le mieux à vos besoins et que vous pouvez être sûr que tous vos articles seront soigneusement lavés et séchés.

Les plus

+ Fonction demi-charge pour économiser l’énergie et l’eau lorsque le lave-vaisselle n’est pas entièrement plein

+ Programme automatique : le lave-vaisselle choisit les bons réglages la vaisselle

Les moins

– Ne dispose pas d’une technique de séchage par ventilation

→ J’achète le Bosch SGS4HTI33E pose libre sur Coolblue

Miele Lave-vaisselle encastrable G 5000 SCi BW QuickPowerWash, le lave-vaisselle le plus performant

Miele Lave-vaisselle encastrable G 5000 SCi BW QuickPowerWash - Krëfel

Gagnez du temps en évitant la corvée de vaisselle à la main en vous équipant du lave-vaisselle encastrable Miele G 5000 SCi BW QuickPowerWash. Ce lave-vaisselle aussi performant qu’élégant est doté de nombreuses fonctionnalités qui le rendent unique. Tout d'abord, sa technologie QuickPowerWash lui permet de laver votre vaisselle en un temps record. En seulement 58 minutes, votre vaisselle est propre et brillante grâce à une combinaison optimisée de température, de pression et de dosage de détergent. Cette fonction est idéale lorsque vous êtes pressé ou lorsque vous avez des invités à la maison. De plus, le lave-vaisselle encastrable Miele embarque un système de lavage exclusif Miele qui vous garantit une vaisselle impeccable en toute circonstance. Grâce à la fonction AutoOpen, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du cycle de lavage pour un séchage optimal de votre vaisselle. Grâce à ses capteurs intelligents, le lave-vaisselle adapte la durée du cycle de lavage en fonction de la saleté de votre vaisselle pour un nettoyage optimal et économe en énergie. Profitez ainsi d’économie d’énergie allant jusqu’à 50%. Très pratique et facile à utiliser, vous êtes libre d’aménager les paniers Comfort et de régler la hauteur du panier supérieur du lave-vaisselle pour que vos poêles et autres ustensiles volumineux puissent être correctement nettoyés. Le lave-vaisselle encastrable Miele QuickPowerWash est également très silencieux grâce à la technologie Silence Plus intégrée qui réduit les bruits au minimum. Vous pouvez ainsi l'utiliser sans déranger le voisinage ou la famille, même en pleine nuit. Enfin, le design élégant et épuré de ce lave-vaisselle encastrable s'adapte parfaitement à toutes les cuisines modernes. Avec sa façade en blanc pur, il s'intègre harmonieusement dans tous les décors.

Les plus

+ Jusqu’à 50% d’économie d’énergie

+ Ouverture et fermeture très faciles de la porte

Les moins

– Ne dispose pas d’ouverture automatique

→ J’achète le Miele Lave-vaisselle encastrable G 5000 SCi BW QuickPowerWash sur Krëfel

Siemens SN23EC14CE pose libre, le lave-vaisselle le plus durable

Samsung DW60A6082BB encastrable - Coolblue

Le lave-vaisselle est un appareil électroménager devenu largement indispensable pour la plupart des foyers. Si vous recherchez un lave-vaisselle performant, pratique et élégant, le lave-vaisselle Siemens SN23EC14CE en pose libre est le choix idéal. Le Siemens est équipé d'un moteur inverseur ultra-performant qui assure un nettoyage parfait en un temps record. Avec son programme rapide vous pourrez profiter d’une vaisselle propre en moins d’une heure. Vous pouvez également appuyer sur le bouton VarioSpeedPlus pour réduire le temps de rinçage jusqu’à 66%. Avec une capacité de 13 couverts, ce lave-vaisselle est idéal pour une petite famille. Le lave-vaisselle Siemens SN23EC14CE est doté d'une fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures, qui vous permet de lancer le cycle de lavage au moment le plus pratique pour vous. Cette option vous permet également de faire tourner votre appareil la nuit, pendant les heures creuses, pour plus d’économies d’énergie. Grâce à ses capteurs de charge, le Siemens ajuste la quantité d’eau et d'énergie à la quantité de vaisselle pour faire le plein d’économie. Ce lave-vaisselle en pose libre est également très facile à utiliser grâce à son panneau de commande intuitif et à sa poignée ergonomique. Vous pouvez ainsi régler le programme de lavage en un clin d'œil et ouvrir le lave-vaisselle sans effort. De plus, vous pouvez gérer votre lave-vaisselle à distance via l’application Home Connect. Enfin, le Siemens SN23EC14CE est conçu pour durer et être résistant à l'usure. Il est équipé d'un système de protection anti-fuite AquaStop qui détecte les fuites d'eau et coupe automatiquement l'arrivée d'eau pour éviter les dégâts.

Les plus

+ Ouverture automatique pour une qualité de séchage plus performante et plus rapide

+ Qualité de lavage haut de gamme pour une vaisselle impeccable

Les moins

– Moins large que les autres modèles donc plus petite capacité

→ J’achète le Siemens SN23EC14CE pose libre sur Coolblue

Samsung DW60A6082BB encastrable, le lave-vaisselle le plus hygiénique

Samsung DW60A6082BB encastrable - Coolblue

Le lave-vaisselle encastrable Samsung DW60A6082BB/ET est une solution élégante pour une cuisine moderne. Entièrement intégré dans un plan de travail ou un meuble, ce lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans votre cuisine, quelle que soit votre décoration. Profitez de son panneau de commande intuitif pour le gérer en toute simplicité. Très facile à utiliser, vous pourrez régler le programme de lavage en un clin d'œil parmi les 7 proposés. Optez pour le programme Hygiene Care pour éliminer les bactéries de votre vaisselle grâce à une température plus élevée. Au contraire, optez pour le programme délicat pour vos verres en cristal ou verres à vin par exemple. Avec une hauteur de niche allant de 82 à 88 cm, le lave-vaisselle Samsung DW60A6082BB/ET est conçu pour s'adapter à la plupart des espaces de cuisine. Il est équipé d'un système de chargement flexible qui permet de l'adapter à vos besoins spécifiques et de charger jusqu'à 13 couverts en une seule fois. Le lave-vaisselle Samsung est également très performant grâce à son moteur Inverter Digital Inverter, qui assure un nettoyage parfait en un temps record. Grâce à la fonction AutoOpen, la porte du lave-vaisselle s’ouvre automatiquement lorsque le cycle est terminé pour que l’air chaud puisse s’échapper et ainsi que votre vaisselle sèche plus rapidement. Il est doté d'une fonction de démarrage différé jusqu'à 24 heures, ce qui vous permet de lancer le cycle de lavage lorsque vous le désirez et de profiter des tarifs d'électricité plus avantageux. Enfin, le DW60A6082BB/ET est économe en énergie et respectueux de l'environnement. Il est doté d'une fonction ECO qui permet de réduire la consommation d'eau et d'énergie pendant le cycle de lavage. Il est également équipé d'un système de filtration avancé qui élimine efficacement les résidus de nourriture et les résidus pour une meilleure durabilité. Utilisez également le programme Self Clean pour nettoyer votre lave-vaisselle et ainsi prolonger sa durée de vie.

Les plus

+ Nettoyage en profondeur avec le programme antibactérien

+ Programme délicat pour des verres impeccables sans dommage

Les moins

– N'affiche pas la durée restante du programme de lavage

→ J’achète le Samsung DW60A6082BB encastrable sur Coolblue

Whirlpool OWFC 3C26 X pose libre, le lave-vaisselle le plus robuste

Whirlpool OWFC 3C26 X pose libre - Coolblue

Le lave-vaisselle en pose libre Whirlpool OWFC 3C26 X est un appareil électroménager idéal pour profiter d’une vaisselle impeccable sans efforts. Cet appareil de qualité supérieure offre une expérience de lavage de vaisselle sans souci, avec des résultats impeccables à chaque utilisation. Le OWFC 3C26 X est équipé d'un grand nombre de fonctionnalités innovantes, qui lui permettent d'obtenir un nettoyage parfait en un rien de temps. Son moteur à induction assure une puissance de lavage maximale tout en étant silencieux, pour un confort optimal. Avec une capacité de chargement de 14 couverts, ce lave-vaisselle en pose libre est parfait pour les grandes familles ou pour les personnes qui aiment recevoir. Il est équipé d'un système de chargement flexible, qui permet de l'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez ainsi charger facilement vos grands plats ou vos casseroles en toute simplicité. Le lave-vaisselle Whirlpool dispose également d'une fonction de démarrage différé qui vous permet de lancer le cycle de lavage au moment le plus pratique pour vous. Vous pouvez programmer le lave-vaisselle jusqu'à 24 heures à l'avance, pour un lavage automatique et économique pendant les heures creuses. Enfin, le lave-vaisselle Whirlpool est économe en énergie et respectueux de l'environnement. En effet, il est capable de réduire la consommation d'énergie de manière significative, pour des économies importantes sur votre facture d'électricité. De plus, l’appareil dispose également d’un programme demi-charge qui ajuste automatiquement la consommation d’eau !

Les plus

+ Moteur à inversion puissant pour un lave-vaisselle plus silencieux, plus économe en énergie et plus robuste

+ Capacité de 14 couverts

Les moins

– Ne dispose pas d’une zone spéciale pour nettoyer les plats à four et les poêles avec des restes incrustés

→ J’achète le Whirlpool OWFC 3C26 X pose libre sur Coolblue

Pourquoi acheter un lave-vaisselle ?

Un lave-vaisselle est un appareil électroménager conçu pour nettoyer automatiquement la vaisselle en utilisant de l'eau chaude et des détergents. Il est généralement composé d'un compartiment pour ranger la vaisselle, d'un bras rotatif pour projeter de l'eau sur la vaisselle, et d'un système de drainage pour éliminer l'eau sale. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles acheter un lave-vaisselle peut être un excellent choix pour votre maison. Tout d’abord, opter pour un lave-vaisselle vous fera gagner du temps. En effet, laver votre vaisselle à la main peut prendre beaucoup de temps, d'efforts et consommer beaucoup d’eau pour pas grand chose. Avec un lave-vaisselle, vous pouvez facilement nettoyer votre vaisselle en un rien de temps, sans effort et sans vous salir les mains. Autre avantage, l’économie d’eau et d’énergie. La plupart des lave-vaisselle modernes sont conçus pour être plus économes que le lavage à la main. En utilisant un lave-vaisselle, vous pouvez donc réduire votre empreinte écologique tout en économisant de l'argent sur vos factures d'eau et d'énergie. Choisir un lave-vaisselle est aussi plus hygiénique puisqu’il utilise de l'eau chaude et des produits de lavage pour un nettoyage en profondeur de votre vaisselle. Enfin, le lave-vaisselle est facile à utiliser et peut être programmé pour se démarrer automatiquement à un moment qui vous convient. Cela peut être particulièrement utile pour faire tourner votre lave-vaisselle pendant les heures creuses et donc économiser en énergie.

Peut-on tout mettre au lave-vaisselle ?

La réponse est non ! Il n'est pas recommandé de mettre tout type d'objet ou de vaisselle au lave-vaisselle. En effet, les objets fragiles comme la porcelaine fine, le cristal, les ustensiles en bois et les casseroles anti-adhésives ne doivent pas être nettoyés au lave-vaisselle car cela peut les endommager ou altérer leur apparence. De même, les aliments collés ou brûlés doivent être jetés avant de placer la vaisselle dans le lave-vaisselle pour obtenir un nettoyage efficace. Il est important de lire attentivement les instructions du fabricant de lave-vaisselle pour savoir quels types de vaisselle sont appropriés pour être nettoyés dans l'appareil.

Quels critères prendre en compte pour le choix de son lave-vaisselle ?

Lorsque vous recherchez à acheter un lave-vaisselle, il y a plusieurs critères importants à prendre en compte, tels que la taille, les fonctionnalités, la consommation d'eau et d'énergie, et le coût. Voici une liste non exhaustive des principaux critères à considérer pour choisir le bon lave-vaisselle adapté à ses besoins :

– La capacité : Il est important de choisir un lave-vaisselle qui peut accueillir la quantité de vaisselle que vous avez besoin de nettoyer régulièrement. Cela a un lien direct avec le nombre de personnes dans le foyer. Plus vous êtes nombreux, plus il va falloir choisir un grand lave-vaisselle. Au contraire, si vous n’êtes pas nombreux, privilégiez les petits formats pour éviter de faire tourner l’appareil alors qu’il n’est pas plein.

– L'efficacité énergétique : Les lave-vaisselle peuvent avoir des classes d'efficacité énergétique allant de A+++ (très économe en énergie) à D (peu économique). Il est recommandé de choisir un modèle avec une classe d'efficacité énergétique élevée pour économiser de l'énergie et de l'argent à long terme.

– Le niveau sonore : Si le lave-vaisselle est situé près d'une pièce à vivre, il peut être important de choisir un modèle avec un niveau sonore bas pour éviter les nuisances sonores. Certains modèles proposent même un programme nocturne silencieux pour que le lave-vaisselle tourne sans faire de bruit la nuit, pendant les heures creuses.

– Les programmes de lavage : Les lave-vaisselle peuvent proposer plusieurs programmes de lavage adaptés à différents types de vaisselle ou de salissures. Il est important de choisir un modèle qui propose des programmes qui répondent à vos besoins.

– Les options de sécurité : Certaines options de sécurité telles que la protection anti-fuite ou la sécurité enfant peuvent être importantes en fonction de la configuration de votre maison et de votre mode de vie.

– Le prix : Le prix est un critère important à prendre en compte en fonction de votre budget. Il est possible de trouver des lave-vaisselle à différents prix, en fonction des fonctionnalités et de la qualité de l'appareil.

Qu’est-ce qu’un lave-vaisselle en pose libre ?

Un lave-vaisselle en pose libre est un type de lave-vaisselle qui peut être placé n'importe où dans la cuisine sans être fixé à un meuble ou à un mur. Il est autonome et ne nécessite pas d'installation spécifique, ce qui le rend facile à installer et à déplacer. Les lave-vaisselle en pose libre sont disponibles dans différentes tailles et designs pour s'adapter à différents espaces et styles de cuisine. Ils disposent généralement d'une façade complète avec un panneau de commande sur la porte, ainsi que d'un plan de travail supérieur qui peut être utilisé comme espace de rangement supplémentaire. Les lave-vaisselle en pose libre sont une option pratique et flexible pour ceux qui souhaitent un appareil de lavage de vaisselle qui peut être déplacé facilement en cas de besoin.

Qu’est-ce qu’un lave-vaisselle encastrable ?

Un lave-vaisselle encastrable est un type de lave-vaisselle qui est conçu pour être installé dans un espace dédié dans la cuisine, comme une armoire ou un meuble de cuisine. Contrairement à un lave-vaisselle en pose libre, il est fixé à l'intérieur d'un espace dédié et il est donc plus discret et harmonieux. L'avant de l'appareil est caché par une porte assortie aux autres éléments de la cuisine. Les lave-vaisselle encastrables sont disponibles dans différents designs et tailles pour s'adapter à différents espaces et styles de cuisine. Ils offrent également la possibilité d'intégrer l'appareil dans la conception globale de la cuisine pour une apparence plus homogène. Les lave-vaisselle encastrables sont une option pratique et esthétique pour ceux qui souhaitent intégrer leur lave-vaisselle dans leur cuisine de manière discrète et élégante.

Comment faire le choix entre le lave-vaisselle en pose libre et encastrable ?

Le choix entre un lave-vaisselle en pose libre et encastrable dépend de plusieurs facteurs :

– L'emplacement : Si vous disposez d'un espace de cuisine dédié à la vaisselle et que vous souhaitez une apparence harmonieuse, un lave-vaisselle encastrable peut être la meilleure option. Si vous n'avez pas d'espace dédié ou si vous préférez la flexibilité d'un appareil que vous pouvez déplacer facilement, un lave-vaisselle en pose libre peut être plus adapté.

– Le style : Si vous souhaitez une cuisine esthétique et uniforme, un lave-vaisselle encastrable peut être plus discret et élégant. En revanche, si vous préférez un appareil plus visible et qui peut même ajouter une touche de décoration à votre cuisine, un lave-vaisselle en pose libre peut être plus adapté.

– La taille : Les lave-vaisselle encastrables sont généralement conçus pour s'adapter à des espaces spécifiques, tandis que les lave-vaisselle en pose libre sont disponibles dans une variété de tailles. Si vous avez un espace limité dans votre cuisine, un lave-vaisselle encastrable peut être la meilleure option.

– La flexibilité : Les lave-vaisselle en pose libre sont souvent plus faciles à installer et à déplacer, tandis que les lave-vaisselle encastrables sont plus difficiles à installer et à retirer. Si vous prévoyez de déménager dans un avenir proche, un lave-vaisselle en pose libre peut être plus pratique.

L’importance de la classe énergétique du lave-vaisselle !

La classe énergétique du lave-vaisselle est un élément important à prendre en compte avant d’acheter son appareil. Les classes d'efficacité énergétique vont de A+++ (très efficace) à D (peu efficace). Tout d'abord, cela peut avoir un impact significatif sur votre facture d'électricité et d’eau, car un lave-vaisselle moins efficace énergétiquement consommera plus d'électricité et sera donc moins intéressant à utiliser sur le long terme. De plus, en optant pour un lave-vaisselle de classe énergétique supérieure, vous pouvez contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver l'environnement. Enfin, les lave-vaisselle de classe énergétique supérieure ont tendance à être plus silencieux et plus performants, ce qui peut également être un avantage pour les utilisateurs.

Comment entretenir son lave-vaisselle ?

Vous avez enfin trouvé le lave-vaisselle dont vous avez besoin ? Bravo. Maintenant vous allez devoir l’entretenir de la meilleure des manières pour le conserver sur du long terme. Pour cela, pensez à nettoyer régulièrement le filtre et les bras de lavage. En effet, le filtre peut accumuler des débris qui peuvent obstruer le système de drainage, tandis que les bras de lavage peuvent être bloqués par des résidus alimentaires. Si vous n’intervenez pas à ce niveau là, votre vaisselle ne sera plus aussi bien lavée et votre appareil tombera plus rapidement en panne. Concernant les bras de lavage, vérifiez les régulièrement pour vous assurer qu'ils tournent librement. Si vous remarquez que les trous sont obstrués, utilisez un cure-dent ou une aiguille pour les déboucher. Aussi, vérifiez les tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau pour éviter les fuites. Dans la même logique, nettoyez régulièrement les joints de la porte pour éviter la formation de moisissures. Pensez également à utiliser un nettoyant pour lave-vaisselle une fois par mois pour éliminer les dépôts de calcaire et les résidus alimentaires pour un nettoyage en profondeur de votre appareil. Pour éviter les tâches et les traces sur votre vaisselle, pensez à utiliser un produit de rinçage de qualité. Enfin, de manière générale, évitez de surcharger le lave-vaisselle. Avant de faire tourner votre machine, vérifiez toujours que votre vaisselle ne bloque pas les bras de lavage.