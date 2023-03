Quel PC Gaming choisir en 2023 ?

→ Lenovo Legion 5 Pro, le PC Gaming le plus performant

Lenovo Legion T5 26AMRS, le PC Gaming le plus puissant

Si vous êtes un joueur passionné, vous savez probablement déjà à quel point la qualité de votre ordinateur de jeu peut avoir un impact sur votre expérience de jeu globale. Avec le PC Gaming Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC019TMH, vous pouvez être assuré d'avoir un ordinateur qui répondra à vos besoins de jeu et qui vous offrira une expérience immersive et fluide. En effet, le PC de Gamer Lenovo Legion T5 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800X, qui offre des performances de pointe pour les jeux les plus exigeants. Il dispose également de 16 Go de RAM, ce qui signifie que vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois sans affecter les performances de jeu. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, quant à elle, offre des graphismes de qualité supérieure pour des jeux plus immersifs. Le stockage de l'ordinateur est également un avantage, car il dispose d'un disque SSD de 1 To, ce qui signifie que vous pouvez charger les jeux rapidement et sans délai. Le Lenovo Legion T5 est également doté d'un boîtier de tour avec une finition noire mate pour un look élégant. Il est également équipé d'un éclairage LED RVB personnalisable qui ajoute une touche supplémentaire à son esthétique. Le boîtier de tour est également équipé d'un système de refroidissement efficace par ventilateur, ce qui signifie que vous pouvez jouer pendant de longues périodes sans avoir à vous soucier de la surchauffe. En termes d'expérience de jeu, le PC Gaming Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC019TMH offre des performances fluides et constantes, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une expérience de jeu plus fluide. Il est également équipé de la technologie Dolby Atmos, qui offre un son immersif et de qualité supérieure pour une expérience audio incroyable.

Les plus

+ Performances de jeu élevées qui peuvent gérer des jeux vidéo exigeants

+ Offre un système de refroidissement performant pour éviter la surchauffe

Les moins

– Pas adapté pour le gaming VR et les conceptions des modèles 3D

Vibox IV-55, le PC Gamer le plus abordable

En tant que joueur aguerri, vous cherchez sans doute le meilleur équipement pour vous donner un avantage compétitif sur vos adversaires et vous permettre de vivre l'expérience de jeu. L’ordinateur Gamer VIBOX IV-55 est une option performante qui saura répondre à toutes vos attentes en matière de vitesse, de puissance et de qualité graphique. Le VIBOX IV-55 est équipé d'un processeur 6 Core Intel i5 12400F qui offre des performances rapides et fiables, même pour les jeux les plus exigeants. La carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti 8Go est un choix fantastique pour les jeux les plus modernes, offrant une qualité graphique exceptionnelle et des performances fluides. Le PC Gamer VIBOX IV-55 dispose également de 16Go de RAM pour une multitâche facile et une utilisation en toute fluidité, ainsi que d'un disque dur de 1To pour stocker tous vos jeux et fichiers multimédia. Un SSD de 240Go est également inclus, offrant des temps de chargement rapides pour vos jeux et vos applications. Le VIBOX IV-55 est livré avec Windows 11 préinstallé, ce qui signifie que vous êtes prêt à jouer dès la sortie de la boîte. De plus, il est équipé d'un Wi-Fi intégré pour une connectivité facile à Internet sans fil. Enfin, le design élégant et épuré du VIBOX IV-55 ne manquera pas de plaire aux joueurs de tous les niveaux. La qualité de fabrication est également exceptionnelle, avec une construction robuste qui garantit une longue durée de vie et une fiabilité. Si vous cherchez un ordinateur de jeu performant et fiable, le VIBOX IV-55 PC Gamer est un choix évident. Avec des performances exceptionnelles, des temps de chargement rapides et une qualité graphique exceptionnelle, il est difficile de trouver mieux que ce modèle !

Les plus

+ Bonne capacité de stockage de 1 To

+ Capable de fournir des performances de jeu élevées pour la plupart des jeux modernes

Les moins

– Refroidissement insuffisant pour certains utilisateurs

Dell Alienware Aurora R13, le PC Gaming le plus haut de gamme

Le PC Gaming Dell Alienware Aurora R13 est un ordinateur de jeu ultra-puissant conçu pour les joueurs les plus exigeants. Avec sa configuration matérielle avancée, il offre des performances exceptionnelles qui permettent de profiter des jeux les plus récents dans les meilleures conditions. Le processeur Intel Core i7 est l'un des plus performants du marché, offrant une vitesse de traitement ultra-rapide qui permet de faire fonctionner des jeux de manière fluide. Les 16 Go de RAM permettent également de gérer plusieurs applications difficiles en même temps sans aucun bug, ce qui est essentiel pour les joueurs qui aiment avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Le disque dur de 512 Go SSD et le disque dur de 1 To offrent également un espace de stockage considérable pour tous les jeux, applications et fichiers. Le SSD garantit un accès rapide aux données les plus fréquemment utilisées, tandis que le disque dur SATA offre un espace de stockage supplémentaire pour tous les autres fichiers. Le design de l'Alienware Aurora R13 est également impressionnant. Sa forme unique et son éclairage LED personnalisable offrent un aspect distinctif et moderne qui attire l'attention. En outre, la tour est conçue pour offrir une excellente ventilation et un système de refroidissement efficace pour éviter les problèmes de surchauffe. Si vous êtes un joueur passionné, l'Alienware Aurora R13 est l'ordinateur qu'il vous faut. Il est parfait pour les jeux les plus exigeants et offre des performances exceptionnelles. En outre, son design unique et son éclairage personnalisable en font un choix esthétiquement attractif.

Les plus

+ Performances thermiques hors du commun grâce à son refroidissement liquide amélioré

+ Conception élégante offrant un PC Gaming aussi esthétique que performant

Les moins

– Prix conséquent

MSI Katana GF66, le PC Gamer le plus élégant

Le MSI Katana GF66 12UGSZOK-1033FR est un ordinateur portable gamer de haute performance qui a été conçu pour les joueurs les plus exigeants. Avec ses caractéristiques impressionnantes, cet ordinateur portable offre une expérience de jeu exceptionnelle et est un choix parfait pour les joueurs qui recherchent une machine puissante et performante. Le MSI Katana est équipé d'un processeur Intel Core i7-12700H de 12ème génération qui offre une puissance de traitement exceptionnelle pour les jeux vidéo et les tâches lourdes. De plus, il est équipé de 16 Go DDR5 de RAM qui permettent de gérer efficacement les applications gourmandes en ressources et de garantir un fonctionnement fluide. L’ordinateur portable MSI Katana est également doté d'un SSD 1 To NvMe ultra-rapide qui offre des temps de chargement plus rapides pour les jeux et les applications. Avec sa carte graphique Nvidia RTX3070Ti 8 Go, les graphismes sont exceptionnels et les jeux les plus exigeants tournent sans ralentissement. La qualité de l'affichage est également impressionnante avec un écran Full HD de 15,6" avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, offrant des images nettes et des mouvements fluides. De plus, avec Windows 11 Famille pré-installé, les joueurs peuvent profiter de la dernière version de Windows pour une expérience utilisateur optimale. Le PC de Gamer MSI Katana est également équipé d'un clavier Azerty (Français) pour un confort d'utilisation optimal. Les touches sont réactives et permettent une expérience de frappe agréable, ce qui permet aux joueurs de se concentrer sur le jeu plutôt que sur le clavier.

Les plus

+ Technologie de refroidissement Cooler Boost 5 exclusive

+ Bords fins et écran haute définition pour des images nettes et des couleurs vives

Les moins

– Autonomie de la batterie limitée qui nécessite de rester brancher à une source d'alimentation pour éviter les interruptions de jeu

Lenovo Legion 5 Pro, le PC Gaming le plus performant

Le Lenovo Legion 5 Pro est un PC portable gaming de pointe qui offre des performances exceptionnelles pour les joueurs les plus exigeants. Avec ses spécifications haut de gamme, ce portable de gamer est un choix idéal pour ceux qui cherchent à obtenir une expérience de jeu immersive et fluide. En effet, le Lenovo Legion 5 Pro est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 32 Go de RAM et d'un disque SSD de 512 Go pour offrir des performances rapides et fiables. Les joueurs peuvent profiter d'une expérience de jeu sans compromis avec une fréquence d'images élevée et une résolution graphique élevée. Avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, ce PC portable gaming offre des graphismes de qualité supérieure pour les jeux les plus exigeants. Le Lenovo Legion 5 Pro a un design élégant avec un châssis en aluminium gris et un clavier français ergonomique. Il dispose également d'un écran de 16 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, ce qui permet une immersion totale dans les jeux. L'écran est également doté de la technologie IPS pour offrir des couleurs vibrantes et des angles de vision larges. Le PC portable Lenovo Legion 5 Pro dispose de ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour offrir une connectivité complète. Il dispose également de la technologie Wi-Fi 6 pour offrir une connectivité sans fil rapide et fiable. Les 2 haut-parleurs Nahimic Audio 2 watts offrent une qualité audio supérieure pour les jeux, les films et la musique.

Les plus

+ Design élégant et fonctionnel

+ Connectique complète avec 1 port Ethernet, 1 HDMI, 2 USB-C et 4 USB 3.2

Les moins

– Ne dispose pas de lecteur de carte mémoire

Qu’est-ce qu’un PC Gaming ?

Les jeux vidéo ont pris une place prépondérante dans nos vies depuis de nombreuses années déjà. Les gamers, comme on les appelle, cherchent à vivre des expériences de jeu immersives et performantes, et pour cela, ils ont besoin d'un ordinateur très puissant. C'est là qu'entre en jeu le PC Gaming, un ordinateur spécialement conçu pour les joueurs. Un PC de Gamer est un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable conçu spécifiquement pour les jeux vidéo. Il est équipé de composants puissants et performants tels que des processeurs multicœurs, des cartes graphiques dédiées, des disques durs SSD ultra-rapides et de la mémoire vive de haute performance. Tous ces éléments sont choisis pour offrir une expérience de jeu fluide et sans temps de latence.

Les PC Gaming offrent de nombreux avantages par rapport aux autres plateformes de jeux, tels que les consoles de jeu ou les smartphones. Tout d'abord, ils offrent une expérience de jeu de haute qualité, avec des graphismes plus avancés, une plus grande fidélité sonore et des taux de rafraîchissement plus élevés. De plus, ils sont souvent plus évolutifs que les consoles de jeux, car les joueurs peuvent remplacer ou mettre à niveau des composants individuels pour améliorer les performances de leur système. Un autre avantage des PC de Gamer : ils sont plus polyvalents que les consoles de jeux. Les joueurs peuvent non seulement jouer à des jeux vidéo, mais aussi effectuer des tâches plus générales telles que la navigation sur le Web, la création de contenu ou le montage vidéo. Cela signifie que les joueurs peuvent investir dans un PC Gaming et l'utiliser pour d'autres activités.

Cependant, les PC Gaming ont également leurs inconvénients. Tout d'abord, ils sont souvent plus coûteux que les consoles de jeux ou les ordinateurs portables grand public. De plus, leur maintenance peut être plus difficile, car les joueurs doivent souvent être à l'aise avec l'installation de logiciels, la mise à jour de pilotes et la gestion de la température du système. Enfin, les ordinateurs de Gaming nécessitent souvent une configuration plus avancée, ce qui peut être difficile pour les joueurs moins expérimentés. Cependant, avec l'aide d'un expert en informatique ou en utilisant des guides en ligne, les joueurs peuvent souvent surmonter ces difficultés.

PC Portable ou PC de bureau : que choisir pour ses parties de jeux vidéo ?

Les jeux vidéo sont devenus une passion pour de nombreux joueurs à travers le monde. Cependant, pour une expérience de jeu optimale, il est essentiel de choisir le bon type d'ordinateur. Deux choix s'offrent aux joueurs : le PC portable ou le PC de bureau.

Le PC Portable, une option de portabilité !

Le PC portable est une solution populaire pour les joueurs qui ont besoin de flexibilité en matière de déplacement. Il est facilement transportable, ce qui signifie que les joueurs peuvent emporter leur ordinateur portable avec eux lors de voyages ou de tournois. Les PC portables sont également de plus en plus puissants et offrent des performances comparables à celles des ordinateurs de bureau. Les PC portables de Gaming sont également plus pratiques pour les joueurs qui ont un espace de jeu limité. Cependant, les PC portables ont tendance à être plus chers, à surchauffer plus rapidement et à être moins évolutifs que les ordinateurs de bureau équivalents.

Le PC de bureau, une option de performances !

Le PC de bureau est la référence pour les joueurs professionnels et les joueurs à la recherche d'une expérience de jeu ultime. Les PC de bureau sont conçus pour offrir des performances optimales et sont plus évolutifs que les PC portables. Le principal avantage du PC de bureau pour les jeux vidéo est la performance. Les ordinateurs de bureau sont équipés de composants plus puissants, ce qui signifie qu'ils peuvent offrir des performances plus élevées et permettent aux joueurs de facilement mettre à niveau des composants individuels pour améliorer les performances de leur système. Cependant, les ordinateurs de bureau sont plus grands et plus encombrants que les ordinateurs portables, ce qui peut poser des problèmes d'espace pour certains joueurs.

Quels sont les critères à prendre en compte avant d’acheter un ordinateur de Gaming ?

Le gaming est devenu une activité populaire auprès des jeunes adolescents comme des adultes. Les jeux vidéo les plus récents nécessitent de puissants ordinateurs de Gamer pour profiter d’une expérience de jeu immersive et satisfaisante. Cependant, avant d'acheter un ordinateur de gaming, il est important de prendre en compte plusieurs critères pour s'assurer que l'ordinateur répond à vos besoins :

– Le processeur : Le processeur est l'un des composants les plus importants à considérer lors de l'achat d'un ordinateur de gaming. Il est responsable de la rapidité et de l'efficacité de votre ordinateur et permet d’exécuter toutes vos tâches, même les plus gourmandes. Les processeurs Intel Core i5 ou i7 sont actuellement les plus recommandés pour les joueurs, car ils offrent des performances optimales pour la plupart des jeux vidéo !

– La carte graphique : La carte graphique est un autre élément crucial à prendre en compte pour les ordinateurs de gaming. Elle est responsable de l'affichage des images et des vidéos en haute résolution, ainsi que des animations graphiques de vos jeux préférés. Les cartes graphiques Nvidia et AMD sont les plus utilisées pour les jeux, car elles offrent une qualité d'image supérieure et des performances optimales.

– La mémoire vive (RAM) : La mémoire vive ou RAM est également un élément clé à considérer lors de l'achat d'un ordinateur de gaming. Elle permet à votre ordinateur de traiter les données plus rapidement et plus efficacement, ce qui est essentiel pour les jeux gourmands en ressources. Les ordinateurs de jeu doivent avoir au moins 8 Go de RAM, mais il est recommandé d'avoir 16 Go ou plus pour une expérience de jeu optimale.

– Le stockage : Le stockage est un autre aspect à prendre en compte pour un ordinateur de gaming. Les jeux modernes peuvent occuper beaucoup d'espace de stockage, il est donc important de choisir un disque dur ou un SSD (disque dur à état solide) avec une capacité suffisante. Les disques durs de 1 To et les SSD de 256 Go sont recommandés pour les jeux les plus courants.

– Le refroidissement : Les ordinateurs de gaming génèrent beaucoup de chaleur, ce qui peut affecter les performances de votre ordinateur et même causer des dommages à long terme. Il est donc important de choisir un ordinateur avec un système de refroidissement efficace. Les ordinateurs avec des ventilateurs de refroidissement ou des systèmes de refroidissement liquide sont recommandés pour les jeux les plus gourmands en ressources.

Quels accessoires choisir pour compléter la panoplie du parfait gamer ?

Si vous êtes un joueur passionné, vous savez sans doute que posséder des accessoires de qualité est tout aussi important que d'avoir un ordinateur de jeu performant. Voici quelques accessoires de jeux les plus essentiels pour compléter votre panoplie de parfait gamer :

– Un casque gamer : Un casque gamer est un accessoire essentiel pour tout joueur sérieux. Il vous permet d'entendre les sons les plus subtils dans les jeux, ce qui peut vous donner un avantage sur vos adversaires. Les casques gamers sont également dotés de microphones intégrés, vous permettant de communiquer avec vos coéquipiers pendant les parties en ligne.

– Un clavier mécanique : Un clavier mécanique est un accessoire de choix pour les joueurs professionnels. Contrairement aux claviers traditionnels, les claviers mécaniques ont des touches individuelles qui donnent une réponse tactile plus rapide et plus précise. Ils sont également conçus pour résister aux utilisations intensives et durables, ce qui est un avantage pour les joueurs qui passent des heures à jouer.

– Une souris gaming : Une souris gaming est également un accessoire indispensable pour tout joueur sérieux. Les souris gaming ont des capteurs plus précis et plus rapides que les souris traditionnelles, ce qui permet aux joueurs de viser avec une plus grande précision. De plus, les souris gaming ont des boutons programmables supplémentaires qui peuvent être utilisés pour des raccourcis clavier ou des commandes de jeu spécifiques.

– Un tapis de souris gaming : Un tapis de souris gaming est un accessoire qui peut sembler facultatif, mais qui peut améliorer considérablement la précision de votre souris. Les tapis de souris gaming sont conçus pour offrir une surface lisse et uniforme pour votre souris, ce qui réduit la friction et améliore la précision de vos mouvements.