Comment choisir sa penderie ?

Armoire Build, la penderie en module à assembler la plus pratique

Si vous êtes à la recherche d'une solution de rangement élégante et pratique pour votre garde-robe, ne cherchez pas plus loin que le module dressing, penderie + porte pantalons Build de La Redoute Intérieurs. Ce module offre un espace de rangement spacieux pour vos vêtements, tout en ajoutant une touche de sophistication à votre intérieur. Parce que certaines personnes n’ont pas suffisamment de place pour acheter une armoire-penderie, le module dressing penderie Build La Redoute Intérieurs est une solution idéale. En s’adaptant à vos besoins et à votre espace, cette penderie à assembler vous permet de créer un véritable espace dressing à la commande. En effet, le module dressing Build est conçu pour s'adapter à votre espace et à vos besoins de rangement. Il est équipé d'une barre de penderie métal pour suspendre vos vêtements, ainsi que d'un système barres porte-pantalons coulissant réglable à la hauteur désirée, pratique pour garder vos pantalons bien organisés. Concernant les dimensions, la penderie en module fait 100 cm de longueur, 180 cm de hauteur et 50 cm de profondeur. Vous pouvez également ajouter des étagères et des tiroirs pour maximiser votre espace de rangement. La Redoute Intérieurs est connue pour sa qualité et son design élégant, et le module dressing Build ne fait pas exception. Fabriqué en France à partir de matériaux durables et de haute qualité, ce module est conçu pour durer. De plus, son design élégant s'intègre parfaitement à n'importe quelle décoration d'intérieur.

Les plus

+ Fabriqué en France avec du bois certifié PEFC (respectueux de l’environnement)

+ Penderie modulable pour s’adapter à votre espace

Les moins

– Ne dispose pas de porte

Armoire Lindley, la penderie la plus spacieuse

L'armoire Lindley est un meuble de rangement de qualité supérieure disponible chez La Redoute Intérieurs. Conçue avec soin et attention aux détails, cette armoire est la solution idéale pour ceux qui cherchent à ajouter une touche de sophistication à leur intérieur tout en bénéficiant d'un espace de rangement spacieux. La qualité de l'armoire Lindley est incomparable. Fabriquée à partir de matériaux de première qualité (pin massif finition vernis nitrocellulosique), cette armoire est conçue pour durer. Les panneaux de bois utilisés sont robustes et résistants, tandis que les charnières et les poignées sont en métal noir de haute qualité pour une utilisation durable. De plus, le design élégant de l'armoire Lindley en fait une pièce intemporelle qui s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs. L'armoire Lindley est également très pratique. Avec ses 3 étagères de chaque côté et ses 6 tiroirs spacieux, elle offre un espace de rangement suffisant pour tous vos vêtements, chaussures et accessoires. En effet, profitez de 2 portes avec penderie et 2 larges tiroirs dans le bas au centre de l’armoire pour suspendre vos vêtements et ainsi éviter les plis. A chaque extrémité, l’armoire dispose d’une porte lingère avec 3 étagères et 2 tiroirs dans le bas. Concernant les dimensions, l’armoire Lindley fait 203,4 cm de largeur, 180,5 cm de hauteur et 57 cm de profondeur. En achetant l'armoire Lindley chez La Redoute Intérieurs, vous êtes assuré de recevoir un produit de qualité supérieure. La Redoute Intérieurs est réputée pour ses produits de haute qualité et son service client exceptionnel.

Les plus

+ Armoire grand format qui offre beaucoup d’espace de rangement

+ Armoire durable conçue en pin massif

Les moins

– Prix conséquent

Armoire Milo, la penderie avec porte coulissante et miroir

Si vous cherchez une armoire de haute qualité pour votre chambre, l'armoire 3 portes chêne avec miroir Milo est le choix parfait pour vous. Disponible chez La Redoute Interieurs, cette armoire est fabriquée en MDF plaqué chêne finition nirocellulosique et fond en mélamine de qualité supérieure et conçue pour durer dans le temps. Le design de cette armoire est élégant et intemporel. Les portes en chêne massif ajoutent une touche de sophistication, tandis que le miroir central vous permet de vous habiller et de vous coiffer avec facilité. Les poignées en métal ajoutent une touche de modernité à l'ensemble. En termes de fonctionnalité, l'armoire Milo ne déçoit pas. Les trois portes coulissantes vous offrent un espace de rangement généreux pour vos vêtements, chaussures et accessoires. Les 5 étagères réglables de chaque côté vous permettent d'organiser votre garde-robe selon vos besoins. Au centre, retrouvez une demi penderie avec une étagère haute fixe et 2 étagères en bas amovibles. La tringle à vêtements est également solide et bien conçue pour supporter le poids de vos vêtements. De plus, La Redoute Intérieurs est une marque de renom dans le domaine de l'ameublement et de la décoration intérieure. Leur engagement envers la qualité est évident dans chaque produit qu'ils proposent. L'Armoire 3 portes chêne avec miroir, Milo ne fait pas exception. En ce qui concerne les dimensions, l’armoire Milo fait 151,2 cm de largeur, 202 cm de hauteur et 57 cm de profondeur.

Les plus

+ Dispose de plusieurs étagères de chaque côté pour un rangement organisé

+ Dispose d’un miroir sur la porte

Les moins

– Prix conséquent

Armoire pin massif Mayor, la penderie la plus haute

Si vous êtes à la recherche d'une armoire spacieuse, de qualité et design pour votre chambre à coucher ou votre dressing, ne cherchez pas plus loin que l'armoire en pin massif Mayor proposée par La Redoute. Avec une hauteur de 205 cm, une largeur de 100 cm et une profondeur de 56,5 cm, cette armoire-penderie est le choix idéal pour ranger toutes vos tenues préférées en exploitant la hauteur sous-plafond de votre intérieur. La qualité de l'armoire en pin massif Mayor est exceptionnelle. Fabriquée à partir de bois de pin massif de haute qualité, elle est robuste et résistante, ce qui garantit une durabilité à long terme. En plus de cela, le bois de pin massif est également connu pour sa beauté naturelle, sa texture unique et sa capacité à s'intégrer parfaitement dans tout type de décor. En achetant une armoire fabriquée en pin massif, vous optez pour une alternative plus respectueuse de l'environnement aux armoires fabriquées en plastique ou en autres matériaux synthétiques. En plus d’être esthétique, l'armoire Mayor est également très fonctionnelle. Cette armoire 2 portes toute penderie vous offre un grand volume de rangement et un gain de place optimal. Vous pouvez alors facilement suspendre tous vos vêtements, tandis que les 2 étagères intérieures (une au-dessus de la penderie et une réglable en hauteur et amovible en-dessous de la penderie) permettent un espace de rangement supplémentaire pour vos chaussures, accessoires et autres objets personnels.

Les plus

+ Penderie qui offre un grand volume de rangement

+ Conçue en pin massif

Les moins

– Ne dispose pas de tiroir ni d’étagère

L’importance de choisir une bonne penderie !

Avoir une penderie bien rangée peut faire toute la différence dans notre vie quotidienne. Non seulement parce que cela nous aide à gagner du temps en nous permettant de trouver rapidement nos vêtements, mais cela peut également améliorer notre humeur et notre bien-être. Cependant, avec autant d'options disponibles sur le marché, il peut être difficile de savoir comment choisir la penderie idéale pour nos besoins. Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Notre guide pratique vous permet de déterminer la taille, la configuration et les accessoires nécessaires pour une penderie fonctionnelle et élégante. Ne laissez plus le désordre envahir votre dressing et suivez nos conseils pour choisir la meilleure penderie et maximiser votre espace de rangement.

Quels critères prendre en compte dans le choix de son armoire-penderie ?

Dans cet article, nous allons examiner les facteurs clés à obligatoirement prendre en compte lors du choix d'une penderie :

– La taille : la première chose à considérer lors du choix d'une penderie est la taille. Il est important de mesurer l'espace disponible pour la penderie afin de s'assurer qu'elle convient parfaitement. Il est également important de tenir compte du nombre de vêtements que vous avez et de l'espace supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin à l'avenir. Si vous présentez un petit espace, vous pouvez opter pour une penderie suspendue ou une penderie modulable qui peut être personnalisée en fonction de vos besoins.

– La configuration : La configuration de la penderie est également importante. Si vous avez beaucoup de robes et de chemises, vous aurez besoin de plus de place pour les suspendre. Si vous avez plus de vêtements pliés, vous pouvez opter pour une armoire avec plus d'étagères et de tiroirs. Certaines penderies ont également des compartiments pour les chaussures, les sacs à main et les accessoires, ce qui peut vous aider à garder votre espace de rangement organisé et propre.

– Les matériaux utilisés : Les penderies sont disponibles dans une large variété de matériaux, notamment le bois, le métal et le plastique. Le choix des matériaux dépend de vos préférences personnelles et de votre budget :

→ Les penderies en bois massif sont durables et esthétiquement agréables, mais elles peuvent être coûteuses.

→ Les penderies en métal sont légères et économiques, mais elles peuvent être moins durables.

→ Les penderies en plastique sont souvent utilisées pour les espaces de rangement temporaires, mais elles peuvent ne pas être esthétiquement agréables.

– Le budget : Enfin, il est important de considérer votre budget lors du choix d'une penderie. Les penderies peuvent être coûteuses, mais il existe des options pour tous les budgets. Si vous avez un budget limité, vous pouvez opter pour une penderie en plastique ou en métal. Si vous avez un budget plus important, vous pouvez opter pour une penderie en bois massif ou une penderie personnalisée.

Choisir la bonne penderie peut être un processus complexe, mais en gardant à l'esprit ces facteurs clés, vous pourrez choisir la penderie idéale pour vos besoins. Avec ces éléments en tête, vous pourrez prendre une décision éclairée et choisir une penderie qui vous aidera à organiser vos vêtements de manière efficace et à créer un espace de rangement esthétique et fonctionnel.

Quels accessoires choisir pour optimiser ma penderie ?

Maintenant que vous savez comment choisir la bonne armoire-penderie, vous pouvez optimiser les espaces de rangement. En effet, avoir une penderie bien organisée peut simplifier votre routine quotidienne. Comment ? L’ajout d'accessoires de rangement bien choisis peut faire toute la différence en termes d'efficacité et d'utilisation de l'espace. Voici quelques accessoires le plus utiles pour optimiser votre penderie et faire une grande différence dans votre organisation :

– Les cintres : Les cintres sont l'un des accessoires de rangement les plus essentiels pour votre penderie. Ils permettent de garder vos vêtements suspendus et bien organisés, tout en évitant les plis et les froissements. Les cintres en velours sont une option populaire car ils évitent les vêtements de glisser et sont doux pour les tissus délicats.

– Les range-chaussures : Les chaussures peuvent prendre beaucoup de place dans une penderie, mais les porte-chaussures permettent de les ranger de manière compacte et efficace. Les range-chaussures peuvent être installées sur les portes de placard ou les murs, ou peuvent être placées sur les étagères.

– Les séparateurs d'étagères : Les séparateurs d'étagères permettent de diviser l'espace de rangement en sections plus petites, afin de mieux organiser vos vêtements et accessoires. Ils peuvent être utilisés pour séparer les pulls, les t-shirts, les accessoires pour cheveux et bien plus encore.

– Les boîtes de rangement : Les boîtes de rangement sont un excellent moyen de ranger les articles saisonniers ou les articles que vous n'utilisez pas souvent. Les boîtes peuvent être empilées sur les étagères ou rangées sous le lit, ce qui permet de libérer l'espace dans votre penderie.

– Les crochets : Les crochets sont un moyen simple destiné à ajouter de l'espace de rangement supplémentaire dans votre penderie. Ils peuvent être installés sur les murs ou les portes de placard pour accrocher des sacs à main, des foulards, des bijoux et autres accessoires.

– Les miroirs : Les penderies dotées de miroirs peuvent être pratiques, car elles vous permettent de vous habiller et de vous maquiller directement dans votre espace de rangement.

Les accessoires de rangement peuvent faire toute la différence dans l'organisation et l'utilisation de l'espace de votre penderie. En tenant compte des bons accessoires pour votre espace de rangement, vous pouvez créer un dressing organisé et fonctionnel qui répondra à tous vos besoins en matière de rangement.

Dans quel cas utiliser une penderie modulable ?

Outre les armoires fixes que l’on a l’habitude de voir un peu partout, les penderies modulables peuvent être un excellent choix pour les personnes qui cherchent à maximiser leur espace de rangement de manière efficace. Elles sont particulièrement utiles pour les personnes qui ont des espaces de rangement restreints, tels que les petits appartements ou les chambres d'étudiant. En effet, elles sont conçues pour être personnalisées en fonction de vos besoins. Vous pourrez ainsi les ajuster en fonction de la taille de vos vêtements, de la quantité d'espace dont vous disposez, et de la configuration de votre pièce. Cela signifie que vous pouvez les adapter à mesure que vos besoins en matière de rangement évoluent. Très polyvalentes, les penderies modulables peuvent être configurées de différentes manières pour accueillir des vêtements suspendus, des étagères, des tiroirs, des porte-chaussures et d'autres accessoires. Certaines penderies modulables sont également équipées de roulettes, ce qui les rend facilement déplaçables d'une pièce à l'autre. Enfin, les modules dressing peuvent être une option économique par rapport à l'achat d'une penderie traditionnelle, car elles peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins, ce qui signifie que vous pouvez économiser de l'argent en n'achetant que les éléments dont vous avez besoin.

Quelles dimensions choisir pour mon armoire ?

Choisir la bonne dimension pour votre armoire est essentiel pour maximiser l'espace de rangement et créer un espace de rangement pratique pour votre garde-robe. Voici les différentes dimensions d'armoires et les facteurs à prendre en compte lors de la sélection de la bonne taille pour votre espace :

– Hauteur : La hauteur de votre armoire dépend de la hauteur de votre plafond. Si vous avez un plafond standard de 2,40 mètres, une armoire d'environ 2 mètres de haut devrait suffire. Cependant, si vous avez des plafonds plus élevés, vous pouvez opter pour une armoire plus haute pour maximiser votre espace de rangement.

– Largeur : La largeur de votre armoire dépend de la quantité d'espace disponible dans votre pièce. Si vous avez suffisamment d'espace, une armoire plus grande vous offrira plus d'espace de rangement. Cependant, si vous avez un espace plus restreint, une armoire plus étroite pourrait être plus appropriée. Les armoires standard varient de 60 à 100 cm de largeur.

– Profondeur : La profondeur de votre armoire dépend de la taille de vos vêtements et de la quantité d'espace dont vous pourriez disposer. Les armoires standard ont généralement une profondeur de 50 à 60 cm, mais si vous avez des vêtements plus longs, comme des robes, vous pourriez peut-être opter pour une armoire plus profonde pour éviter que les vêtements ne touchent le fond.

– Agencement intérieur : En plus des dimensions extérieures, l'agencement intérieur de l'armoire est également important. Vous devrez tenir compte de la quantité de vêtements que vous avez et de la manière dont vous souhaitez l'organiser. Si vous avez beaucoup de chemises et de pantalons, des étagères et des tiroirs pourraient être plus appropriés. Si vous avez beaucoup de robes ou de manteaux, des tringles plus longues pour les vêtements suspendus seraient nécessaires.

La penderie : un élément de décoration à part entière !

La penderie est souvent considérée comme un simple meuble de rangement pratique pour vos vêtements. Cependant, sachez que la penderie peut également servir d'élément de décoration à part entière dans votre chambre à coucher ou dans votre dressing ? Nous vous conseillons d’utiliser votre penderie pour ajouter une touche de style et de personnalité à votre espace :

– Couleur : L'une des façons les plus simples de faire de votre penderie un élément de décoration est de choisir une couleur qui se marie bien avec le reste de votre chambre. Vous pouvez opter pour une couleur vive pour ajouter une touche de pop à votre chambre ou pour une couleur plus neutre et élégante pour un style plus sophistiqué.

– Matériaux : Le choix des matériaux de votre penderie peut également contribuer à créer une ambiance dans votre chambre. Vous pouvez opter pour une penderie en bois pour un style plus chaleureux et naturel, ou pour une penderie en métal pour un look plus industriel et moderne.

– Éclairage : L'ajout d'un éclairage à votre penderie peut le transformer en une véritable pièce maîtresse de votre chambre. Les spots intégrés ou les rubans LED peuvent être utilisés pour créer une ambiance tamisée et romantique ou pour éclairer efficacement votre espace de rangement.

– Accessoires : Enfin, les accessoires peuvent également faire de votre penderie un élément de décoration à part entière. Vous pouvez accrocher des plantes, des miroirs ou des œuvres d'art sur ou autour de votre penderie pour ajouter une touche personnelle et créative à votre espace.