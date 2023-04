Quel téléviseur choisir pour jouer aux jeux vidéos en 2023 ?

Découvrez notre guide d'achat dédié aux téléviseurs pour les jeux vidéos, pour une expérience de jeu ultime. Nous vous aidons à comprendre les caractéristiques techniques importantes, telles que la résolution, le taux de rafraîchissement, la latence d'entrée, et plus encore. Nous avons sélectionné les meilleurs téléviseurs pour les jeux vidéos de 2023 en fonction de leurs performances et de leur rapport qualité-prix, afin que vous puissiez trouver facilement celui qui convient le mieux à votre budget et à vos besoins .

Samsung est une marque de renommée mondiale connue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des téléviseurs. Le Samsung Neo QLED 8K (2022), est l'un des téléviseurs les plus avancés du marché. Le Samsung Neo QLED 8K est un téléviseur de pointe qui offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à sa résolution de 8K et à son système de rétroéclairage Quantum Mini LED. Le téléviseur est également équipé de la technologie de suppression de bruit de l'image, ce qui signifie que l'image est nette et claire, même dans les scènes les plus sombres. Le téléviseur dispose également de la technologie Quantum HDR 4000 qui offre une gamme dynamique élevée, pour des couleurs vives et un contraste élevé. De plus, il dispose également de la technologie Adaptive Sound, qui ajuste automatiquement le son en fonction de la scène, offrant une expérience audio immersive. En plus de la qualité d'image exceptionnelle et de la technologie Adaptive Sound, le Samsung Neo QLED 8K (2022) dispose également de la technologie Quantum Processor 8K qui permet une qualité d'image supérieure en utilisant l'intelligence artificielle pour ajuster la netteté, la couleur et le contraste en temps réel. Grâce au système d'exploitation Smart TV Tizen de Samsung, vous pourrez facilement accéder aux applications de streaming populaires telles que Netflix, Disney+, Hulu et Amazon Prime Video, ainsi qu'à de nombreux autres services. La technologie de connectivité sans fil, notamment le Wi-Fi 6, vous permet une connexion rapide et stable à Internet et à d'autres appareils compatibles. Très pratique, la fonction Multi View vous permet de regarder deux sources de contenus différents en même temps, en divisant l'écran en deux. Enfin, profitez d’un design élégant avec un cadre ultra-mince et un support en métal brossé, qui permet de placer le téléviseur facilement dans n'importe quelle pièce.

Les plus

+ Qualité d'image exceptionnelle sur 75”

+ Ajuste automatiquement le son en fonction de la scène pour une expérience audio immersive

Les moins

– Prix conséquent

→ J’achète le téléviseur Samsung Neo QLED 2022 sur Coolblue

Samsung The Frame 2022, le téléviseur le plus performant

La télévision Samsung The Frame est l'un des modèles les plus innovants sur le marché actuel. Elle est conçue pour les amateurs d'art et les passionnés de technologies. La version 2022 de la Samsung The Frame est encore plus perfectionnée que les versions précédentes, avec des améliorations significatives dans sa qualité et ses caractéristiques. Équipé de la technologie QLED, ce téléviseur vous permet d'obtenir une résolution 4K. Les couleurs sont vives et éclatantes, et la technologie HDR permet une plage dynamique plus large pour une expérience de visionnement améliorée. Le design du cadre est également remarquable, ce qui en fait une véritable œuvre d'art. L'installation de Samsung The Frame est simple et rapide. Elle peut être retenue au mur comme une véritable œuvre d'art, grâce à son système d'accrochage magnétique facile à utiliser. Elle dispose également d'un capteur de luminosité ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur de l'écran en fonction de l'éclairage de la pièce. La télévision dispose d'un mode Art Store qui permet de choisir parmi une large sélection d'œuvres d'art à afficher sur l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé comme une télévision. Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs propres photos et œuvres d'art personnelles pour créer leur propre galerie d'art. La télévision est équipée d'un système de haut-parleurs puissants qui offre un son de qualité supérieure pour une expérience de visionnage immersif. Compatible avec les assistants vocaux tels qu'Alexa et Google Assistant, cette TV Samsung peut être contrôlée à l'aide de la voix. Parfait pour les jeux vidéo, cette télévision dispose d'un mode de jeu automatique qui permet de détecter automatiquement lorsqu'une console de jeu est connectée et de passer en mode de jeu pour offrir une expérience de jeu optimale. Profitez également de son système d'exploitation Tizen pour accéder à vos applications, services de streaming et jeux préférés.

Les plus

+ Qualité d'image remarquable sur 55”

+ Design original avec son cadre

Les moins

– N’est pas équipée d’un port HDMI 2.1

→ J’achète le téléviseur Samsung The Frame 2022 sur Coolblue

Samsung QD OLED 2022, le téléviseur le plus spectaculaire

La télévision Samsung QD OLED est l'une des dernières innovations de Samsung en matière de technologie d'affichage. Avec des caractéristiques impressionnantes, la télévision Samsung QD OLED offre une qualité d'image exceptionnelle et une expérience de visionnage immersive, parfait pour jouer à vos jeux vidéo favoris. La qualité d'image est l'un des points forts de la télévision Samsung QD OLED. Elle utilise une technologie OLED pour produire des noirs profonds et des couleurs vibrantes, offrant une expérience visuelle réaliste. La résolution 4K garantit une netteté et une clarté exceptionnelles, même sur des écrans plus grands. La technologie Quantum Dot de Samsung offre également une luminosité élevée et un rapport de contraste élevé, offrant une expérience de visionnage exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage. Vous pouvez profiter d'une qualité d'image rendue réaliste, même dans les environnements les plus lumineux. La télévision Samsung QD OLED offre également une expérience de visionnage immersif grâce à ses haut-parleurs intégrés et à sa technologie de son spatialisé, qui vous transporte dans l'univers de ce que vous regardez. Vous pouvez également profiter d'un accès facile aux applications et aux contenus en streaming grâce à la plateforme Smart TV de Samsung. La télévision Samsung QD OLED est également équipée de la technologie Adaptive Sound, qui ajuste automatiquement le son en fonction de la nature du contenu que vous regardez. Vous pouvez également utiliser la télécommande universelle de Samsung pour contrôler tous les appareils connectés à votre téléviseur. En termes de design, la télévision Samsung QD OLED est très élégante avec un cadre mince et un dos lisse. Elle est également équipée d'une fonction de montage mural, ce qui facilite l'installation et offre une flexibilité de placement pour la télévision.

Les plus

+ Qualité d'image exceptionnelle

+ Expérience de visionnage immersif

Les moins

– Risque de brûlure d'écran si une image statique est laissée sur l'écran pendant une longue période

→ J’achète le téléviseur Samsung QD OLED 2022 sur Coolblue

Panasonic OLED TV 4K 2022, le téléviseur le plus haut de gamme

Le téléviseur Panasonic OLED 4K de 55 pouces est une merveille technologique qui va vous faire découvrir une expérience de visionnage inoubliable. Avec une qualité d'image exceptionnelle, cette TV va vous transporter au cœur de l'action. La qualité de l'image est l'un des aspects les plus importants d'une télévision et la Panasonic OLED 4K ne vous décevra pas. Avec des couleurs riches et vives, des noirs profonds et des contrastes saisissants, vous vous sentirez immergé dans chaque scène. Vous pouvez regarder vos émissions de télévision et vos films préférés avec une clarté et une netteté incroyables. La Panasonic OLED 4K dispose également d'une technologie HDR avancée, qui permet de restituer des images avec une plage dynamique élevée. Vous pourrez profiter d'images plus lumineuses et plus détaillées que jamais, avec une palette de couleurs plus large et plus riche. Ce téléviseur intègre également un processeur d'image puissant, qui analyse et améliore la qualité de l'image en temps réel. Que vous regardiez un contenu en 4K ou en HD, la Panasonic OLED 4K garantit une qualité d'image supérieure. La télévision Panasonic dispose également d'une connectivité étendue. Vous pouvez facilement connecter votre téléviseur à Internet via Wi-Fi ou Ethernet pour accéder à des milliers de contenus en ligne, tels que des films, des émissions de télévision et des jeux vidéo. Vous pouvez également connecter vos appareils compatibles via HDMI, USB ou Bluetooth. Enfin, la Panasonic OLED 4K est également équipée de haut-parleurs de qualité, qui offrent une expérience sonore immersive. Vous pouvez profiter d'un son puissant et clair qui vous transportera au cœur de l'action.

Les plus

+ Offre une expérience de visionnage encore plus immersive

+ Connectivité étendue

Les moins

– Temps de réponse parfois plus long que les autres modèles

→ J’achète le téléviseur Panasonic OLED TV 4K 2022 sur Krëfel

LG OLED 2023, le téléviseur le plus innovant

La télévision LG OLED55G36LA (2023) est la nouvelle innovation en matière de qualité d'image et de caractéristiques technologiques avancées. Avec une résolution 4K UHD, une luminosité accrue, un contraste infini et des couleurs riches et vibrantes, cette télévision offre une expérience visuelle exceptionnelle. La LG est équipée d'un panneau OLED, ce qui signifie que chaque pixel peut être allumé et éteint indépendamment pour des noirs plus profonds et des couleurs plus riches. De plus, la résolution 4K UHD permet une image nette et claire pour une expérience de visionnage immersive. La luminosité accrue de la LG OLED55G36LA garantit également une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La technologie OLED permet un contraste infini, ce qui signifie que les zones sombres de l'image sont vraiment sombres, et les zones lumineuses sont vraiment lumineuses. Cette fonctionnalité offre une expérience visuelle plus réaliste pour les films, les séries, les jeux vidéo et les événements sportifs. Le téléviseur LG est équipé de la technologie Nano Cell qui offre des couleurs riches et vibrantes avec une précision de la couleur améliorée. Cette fonctionnalité garantit que chaque couleur est affichée de manière précise et réaliste pour une expérience de visionnage plus immersive. La OLED55G36LA est également équipée de caractéristiques technologiques avancées, y compris le système d'exploitation WebOS, qui offre une navigation fluide et facile à utiliser. De plus, la télécommande Magic Remote permet une utilisation simplifiée de la télévision, y compris la commande vocale et la reconnaissance gestuelle. Le LG OLED55G36LA (2023) est également compatible avec la technologie AI ThinQ, qui permet un contrôle facile des appareils domestiques intelligents via la télévision.

Les plus

+ Expérience de visionnage immersive

+ Couleurs riches et vibrantes pour un rendu réaliste

Les moins

– Risque de brûlure d'écran si une image statique est affichée pendant une période prolongée

→ J’achète le téléviseur LG OLED 2023 sur Coolblue

Quel téléviseur choisir pour jouer aux jeux vidéos ?

Les jeux vidéo sont devenus une passion pour de nombreuses personnes à travers le monde. Que ce soit pour jouer en solo ou en ligne avec des amis, les jeux vidéo offrent une expérience unique et immersive qui peut être améliorée avec le bon équipement. Si vous êtes un joueur passionné, vous savez probablement que le choix du téléviseur peut avoir un impact significatif sur votre expérience de jeu. Voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir le meilleur téléviseur pour profiter au mieux de vos jeux préférés :

– La taille de l'écran : La première chose à prendre en considération est la taille de l'écran. Les téléviseurs modernes sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant de 32 pouces à plus de 75 pouces. A noter que plus l'écran est grand, plus l'expérience de jeu sera immersive. Cependant, il est important de choisir une taille d'écran qui convient à la pièce où vous jouez. Si vous êtes assis à une distance proche de l'écran, un écran plus petit peut être préférable pour éviter de devoir tourner la tête pour voir les bords de l'écran.

– La résolution : La résolution est un autre facteur important à prendre en compte. Plus la résolution est élevée, plus l'image sera nette et détaillée. Les téléviseurs modernes sont disponibles en plusieurs résolutions, allant de la définition standard (SD) à la 4K Ultra HD. Pour une expérience de jeu optimale, nous recommandons d'opter pour un téléviseur 4K qui offre une qualité d'image exceptionnelle et une netteté supérieure qui peut rendre votre expérience de jeu plus immersive.

– La fréquence de rafraîchissement : La fréquence de rafraîchissement mesure le nombre d'images par seconde que le téléviseur peut afficher. Plus la fréquence de rafraîchissement est élevée, plus les mouvements seront fluides. Pour une expérience de jeu optimale, nous recommandons d'opter pour un téléviseur avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ou plus.

– La latence d'entrée : La latence d'entrée mesure le temps qu'il faut au téléviseur pour afficher une commande entrée via une manette de jeu. Une latence d'entrée élevée peut entraîner un retard entre la commande et l'action à l'écran, ce qui peut nuire à l'expérience de jeu. Pour minimiser la latence d'entrée, nous recommandons d'opter pour un téléviseur avec un mode de jeu spécialisé ou une fonction de traitement d'image rapide.

– Les ports d'entrée : Enfin, il est important de considérer les ports d'entrée disponibles sur le téléviseur. Pour les joueurs, il est essentiel d'avoir suffisamment de ports HDMI pour connecter une console de jeu et d'autres périphériques tels qu'un ordinateur ou un lecteur Blu-ray. Il est également important de vérifier si le téléviseur prend en charge la dernière norme HDMI, la norme HDMI 2.1…

Quelle est la différence entre OLED et QLED ?

OLED et QLED sont deux technologies d'affichage qui ont chacune leurs propres avantages et inconvénients. Voici un aperçu de leurs différences :

– OLED (Organic Light Emitting Diode) : Les écrans OLED sont fabriqués à partir de matériaux organiques qui émettent de la lumière lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique. Les pixels OLED peuvent être allumés ou éteints individuellement, ce qui permet d'obtenir des noirs profonds et des contrastes élevés. Les couleurs sont également plus vives et plus précises que sur les écrans LCD traditionnels. Les écrans OLED sont également plus minces et plus flexibles que les autres types d'écrans.

– QLED (Quantum-dot Light Emitting Diode) : Les écrans QLED sont des écrans LCD traditionnels avec une couche de points quantiques située entre la source de lumière et la couche d'affichage. Les points quantiques absorbent la lumière de la source et la réémettent à une longueur d'onde spécifique, ce qui permet d'obtenir des couleurs plus vives et plus précises que sur les écrans LCD traditionnels. Les écrans QLED ont également une luminosité élevée et une longue durée de vie.

La principale différence entre les écrans OLED et QLED est leur façon de produire de la lumière. Les écrans OLED émettent leur propre lumière, tandis que les écrans QLED ont besoin d'une source de lumière externe (généralement des LED blanches) pour fonctionner. Les écrans OLED ont tendance à avoir des noirs plus profonds et des contrastes plus élevés, tandis que les écrans QLED offrent une luminosité plus élevée et des couleurs plus vives.

En fin de compte, le choix entre OLED et QLED dépendra de vos préférences en matière de qualité d'image et de budget. Les écrans OLED sont généralement plus chers que les écrans QLED, mais offrent une qualité d'image supérieure en termes de noirceur et de contraste. Les écrans QLED offrent des couleurs plus vives et une luminosité plus élevée, mais peuvent avoir des noirs moins profonds.

Quelle qualité visuelle pour mon téléviseur ?

Pour profiter au mieux de vos jeux vidéo, nous vous recommandons de choisir un téléviseur avec une résolution 4K, une fréquence de rafraîchissement élevée et une faible latence d'entrée.

Une résolution 4K offre une image plus détaillée et nette, tandis qu'une fréquence de rafraîchissement élevée permet de minimiser les effets de flou de mouvement et de rendre les mouvements plus fluides. En ce qui concerne la latence d'entrée, il est important de choisir un téléviseur avec une latence d'entrée inférieure à 20 ms pour éviter tout décalage entre la manette et l'écran.

Il est également recommandé de rechercher des téléviseurs dotés de la technologie HDR (High Dynamic Range), qui offrent une gamme de couleurs plus large et une meilleure luminosité pour une expérience de jeu plus immersive.

En termes de type de panneau, un panneau LCD est généralement plus adapté pour les jeux vidéo en raison de sa faible latence d'entrée, bien que les téléviseurs OLED puissent également offrir une excellente expérience de jeu en raison de leur taux de rafraîchissement élevé et de leur qualité d'image supérieure.

Quelle fréquence de rafraîchissement choisir pour une expérience de jeu fluide ?

Pour une expérience de jeu fluide, il est recommandé de choisir un téléviseur avec une fréquence de rafraîchissement d'au moins 120 Hz. La fréquence de rafraîchissement est le nombre de fois par seconde que l'écran affiche une nouvelle image, et une fréquence plus élevée permet de minimiser les effets de flou de mouvement et de rendre les mouvements plus fluides.

Cependant, il est important de noter que tous les jeux ne prennent pas en charge une fréquence de rafraîchissement élevée, en particulier sur les consoles de jeu plus anciennes. Il est donc recommandé de vérifier la compatibilité de votre console de jeu avec une fréquence de rafraîchissement élevée avant d'acheter un téléviseur.

Il convient également de noter que certains téléviseurs sont dotés de technologies avancées telles que la synchronisation adaptative, qui ajuste automatiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu du jeu pour minimiser les effets de déchirement de l'image et de saccades. Il est donc recommandé de rechercher des téléviseurs avec ces fonctionnalités pour une expérience de jeu encore plus fluide.

Où placer sa télévision pour profiter d'une expérience de jeu immersive ?

Le placement de votre télévision peut avoir un impact important sur votre expérience de jeu. Voici quelques conseils pour optimiser le placement de votre télévision :

– Distance : Il est recommandé de placer votre télévision à une distance appropriée de votre position de visionnage. La distance idéale dépend de la taille de votre télévision et de la résolution d'affichage. En général, il est recommandé de placer votre télévision à une distance d'environ deux fois la diagonale de l'écran pour une expérience de visionnage optimale.

– Niveau des yeux : Pour une expérience de visionnage confortable, il est important de placer votre télévision à un niveau approprié par rapport à votre position de visionnage. L'idéal est de placer la télévision à la hauteur des yeux ou légèrement en dessous pour éviter de fatiguer les yeux.

– Éclairage : Pour éviter les reflets et améliorer la qualité d'image, il est recommandé de placer votre télévision loin des sources de lumière directe. Il est également recommandé d'ajuster la luminosité de votre téléviseur en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce.

– Orientation : Il est recommandé de placer votre télévision face à votre position de visionnage pour éviter les angles de vue difficiles et les déformations de l'image.