Quelles sont les lunettes de soleil tendance à choisir cette année ?

Qu'il s'agisse de compléter votre tenue estivale avec une touche de style ou de protéger vos yeux des rayons néfastes du soleil, notre guide d'achat vous propose une sélection soigneusement choisie pour répondre à toutes vos envies. Laissez-vous inspirer par les formes audacieuses, des montures oversize aux lignes géométriques, en passant par les modèles rétro revisités. Les lunettes de soleil tendance de cette année vous offrent un éventail de choix pour exprimer votre style unique et captiver tous les regards.

• Long Keeper rectangulaires, des lunettes de soleil uniques,

• styleBREAKER, des lunettes de soleil oversize

GQUEEN Clout GQZ7, des lunettes de soleil vintage oeil de chat,

Si vous êtes à la recherche d'une paire de lunettes de soleil qui allie qualité, style et fonctionnalités, ne cherchez pas plus loin. Les lunettes de soleil GQUEEN sont là pour répondre à tous vos besoins et vous offrir une expérience visuelle exceptionnelle. L'une des principales caractéristiques des lunettes de soleil GQUEEN est leur qualité supérieure. Fabriquées avec des matériaux durables et légers, ces lunettes sont conçues pour résister à l'épreuve du temps. Les montures solides et bien construites assurent un ajustement confortable et sécurisé, ce qui signifie que vous pouvez les porter pendant de longues périodes sans ressentir d'inconfort. La protection contre les rayons UV est primordiale pour la santé de nos yeux. Les lunettes de soleil GQUEEN sont équipées de verres de haute qualité qui bloquent efficacement les rayons UVA, UVB et UVC nocifs. Cette protection maximale protège vos yeux contre les effets néfastes du soleil, tels que les brûlures de la rétine, les cataractes et les dommages causés à la peau délicate autour des yeux. En plus de leur qualité exceptionnelle, les lunettes de soleil GQUEEN affichent un style et un design élégants. Avec leur forme cat-eye vintage et leur finition soignée, ces lunettes sont un ajout tendance à votre garde-robe. Avec son design oeil de chat rétro inspiré des années 90 et son cadre coloré, ces lunettes de soleil élégantes et à la mode vous permettront de vous démarquer de la foule tout en restant tendance. Que vous les portiez lors d'une journée à la plage ou simplement pour flâner en ville, elles rehausseront instantanément votre look et attireront tous les regards. Les lunettes de soleil GQUEEN sont bien plus qu'un simple accessoire de mode. Elles allient qualité, style et fonctionnalités avancées pour vous offrir une expérience visuelle exceptionnelle. Avec leur protection UV maximale, leur design élégant et leur ajustement confortable, ces lunettes sont un choix parfait pour toutes vos activités en extérieur !

Les plus

+ Protection UV maximale (UVA, UVB et UVC)

+ Oeil de chat rétro et cadre coloré : design tendance et original !

Les moins

– Les verres sont non polarisés

Long Keeper, des lunettes de soleil vintage polarisées,

Les lunettes de soleil Long Keeper polarisées sont la solution parfaite pour allier qualité, style et protection. Que vous passiez une journée à la plage, fassiez du sport ou simplement vous promeniez en ville, ces lunettes de soleil sont conçues pour répondre à vos besoins. Les lunettes de soleil Long Keeper polarisées offrent une protection solaire optimale grâce à leurs verres polarisés. Ces verres spéciaux réduisent les reflets gênants provenant de surfaces réfléchissantes telles que l'eau, le sable ou la neige, offrant ainsi une vision plus claire et plus nette. De plus, ils bloquent efficacement les rayons UV nocifs, vous protégeant ainsi des dommages causés par l'exposition au soleil. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ces lunettes de soleil sont à la fois légères et durables. Leur monture en alliage métallique résistant assure une longue durée de vie, tandis que les plaquettes de nez garantissent un ajustement confortable pour tous les types de visage. Vous pouvez les porter pendant de longues périodes sans ressentir d'inconfort. Les lunettes de soleil Long Keeper sont également un choix de mode remarquable. Leur design rétro inspiré des années 70 leur donne un côté intemporel qui s'adapte à tous les styles et ajoute une touche d'élégance à votre tenue. Disponible dans une variété de couleurs de verres et de montures, vous pouvez trouver la paire qui correspond parfaitement à votre style personnel. Ces lunettes de soleil sont polyvalentes et conviennent à toutes les occasions. Que vous soyez en train de faire du vélo, de la randonnée, de la pêche ou simplement de vous détendre à la plage, elles offrent une protection fiable tout en améliorant votre vision. De plus, leur conception légère les rend faciles à transporter, vous permettant de les emmener partout avec vous. Pour ceux qui recherchent des lunettes de soleil de qualité alliant protection solaire, confort et style, les lunettes de soleil Long Keeper polarisées sont un choix incontournable. Leurs caractéristiques exceptionnelles, telles que la protection solaire supérieure, le confort durable et le style tendance, en font un accessoire indispensable pour tous les amateurs de plein air.

Les plus

+ Protection solaire optimale grâce au revêtement protecteur UV400 qui bloque 100% des rayons UVA et UVB nocifs

+ Verres polarisés qui réduisent la réflexion pour une vision plus nette

Les moins

– Absence de protection contre les chocs ou les impacts violents

Ray-Ban, des lunettes de soleil mixte,

Si vous recherchez des lunettes de soleil de haute qualité qui allient style et protection, les lunettes de soleil Ray-Ban sont le choix idéal. En effet, elles sont réputées pour leur style intemporel qui transcende les tendances. Leur design rond classique et élégant convient à tous les visages et ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle tenue. Que vous les portiez lors d'une journée décontractée à la plage ou pour une occasion spéciale, ces lunettes de soleil vous confèrent un look chic et indémodable. Lorsqu'il s'agit de lunettes de soleil, la protection des yeux est primordiale. Les Ray-Ban sont dotées de verres de haute qualité qui offrent une protection à 100 % contre les rayons UV nocifs du soleil. Cela garantit que vos yeux sont protégés des dommages causés par une exposition prolongée au soleil. De plus, ces lunettes de soleil sont conçues pour réduire les reflets, améliorant ainsi votre confort visuel même dans des conditions de forte luminosité. La qualité de fabrication des lunettes de soleil Ray-Ban est légendaire. Ce modèle est fabriqué à partir de matériaux durables et résistants, ce qui le rend idéal pour une utilisation quotidienne. Les charnières solides assurent la durabilité des lunettes et garantissent qu'elles restent bien en place, même lors d'activités physiques ou de déplacements. Les lunettes de soleil Ray-Ban offrent une variété d'options de personnalisation pour répondre à vos préférences individuelles. Vous pouvez choisir parmi une gamme de couleurs de monture attrayantes, des verres teintés dans différentes nuances et même des options de revêtement spéciales. Cela vous permet de créer une paire de lunettes de soleil qui correspond parfaitement à votre style et à votre personnalité. Les lunettes de soleil Ray-Ban sont une combinaison parfaite de style intemporel, de protection ultime et de qualité de fabrication exceptionnelle. Que vous recherchiez des lunettes de soleil pour protéger vos yeux des rayons UV ou pour compléter votre look, ce modèle saura répondre à toutes vos attentes !

Les plus

+ Style intemporel qui ne se démode jamais

+ Durabilité et qualité de fabrication

Les moins

– Elles peuvent être plus chères par rapport à d'autres marques moins connues sur le marché

Long Keeper rectangulaires, des lunettes de soleil uniques,

Si vous êtes à la recherche de lunettes de soleil de qualité offrant à la fois un style moderne et une protection optimale, ne cherchez pas plus loin que les lunettes de soleil Long Keeper. Ces lunettes rectangulaires anti-éblouissement sont un choix parfait pour les amateurs de mode soucieux de leur santé oculaire. En effet, l'une des principales raisons d'investir dans des lunettes de soleil est de protéger nos yeux des rayons UV dangereux. Les lunettes de soleil Long Keeper offrent une protection UV400, ce qui signifie qu'elles bloquent efficacement 100 % des rayons UVA et UVB. Vous pouvez ainsi profiter du plein air en toute confiance, sachant que vos yeux sont protégés contre les effets néfastes du soleil. Les lunettes de soleil Long Keeper sont non seulement fonctionnelles, mais elles sont également incroyablement élégantes. Avec leur design rectangulaire, elles s'adaptent à toutes les formes de visage et ajoutent une touche de sophistication à votre tenue. Que vous les portiez lors d'une journée décontractée à la plage ou pour compléter votre look urbain, ces lunettes de soleil ne manqueront pas de faire tourner les têtes. De plus, elles sont unisexes, ce qui les rend parfaites pour les hommes et les femmes soucieux de leur style. Les lunettes de soleil Long Keeper sont également fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, ce qui les rend durables et résistantes à l'usure quotidienne. Elles sont conçues pour durer, vous offrant ainsi un investissement solide dans des lunettes qui vous accompagneront pendant de nombreuses saisons à venir. L'éblouissement peut être extrêmement gênant, surtout lorsque vous êtes à l'extérieur sous un soleil éclatant. Les lunettes de soleil Long Keeper sont dotées d'un revêtement anti-éblouissement qui réduit les reflets et améliore la clarté visuelle. Cela signifie que vous pouvez profiter d'une vision nette et confortable, même dans des conditions lumineuses intenses. Outre leur protection et leur style, les lunettes de soleil Long Keeper offrent également un grand confort. Les branches légères et les plaquettes de nez ajustables garantissent un ajustement parfait pour chaque individu. Enfin, ces lunettes de soleil sont particulièrement abordables. Vous pouvez donc profiter d'un excellent rapport qualité-prix tout en restant à la pointe de la mode. Si vous recherchez des lunettes de soleil de qualité supérieure, offrant une protection UV exceptionnelle, un style élégant et un confort optimal, les lunettes de soleil Long Keeper sont le choix idéal. Leur design rectangulaire intemporel, leur protection contre l'éblouissement et leur durabilité en font un accessoire de mode indispensable !

Les plus

+ Protection UV supérieure

+ Excellent rapport qualité-prix

Les moins

– Attention à la solidité : lunettes sans monture

styleBREAKER, des lunettes de soleil oversize

Parmi les nombreuses options disponibles sur le marché, les lunettes de soleil StyleBREAKER se distinguent par leur qualité exceptionnelle et leurs caractéristiques uniques. Les lunettes de soleil StyleBREAKER sont fabriquées en polycarbonate, un matériau renommé pour sa résistance aux chocs et sa durabilité. Ce matériau de haute qualité assure une longévité supérieure, ce qui en fait un investissement judicieux pour vos besoins en lunettes de soleil. Que vous soyez en vacances à la plage ou que vous pratiquiez des activités sportives en plein air, ces lunettes sont conçues pour résister à un usage intensif sans perdre leur forme ou leur fonctionnalité. Ces lunettes sont également spécialement conçues pour offrir une protection maximale contre les rayons UV nocifs. Avec des verres dotés d'un revêtement anti-UV de qualité, ces lunettes bloquent efficacement les rayons UVA et UVB, ce qui réduit les risques de dommages oculaires à long terme, tels que les cataractes et les lésions de la rétine. Vous pouvez donc profiter du plein air en toute tranquillité d'esprit. Outre leur fonctionnalité, les lunettes de soleil StyleBREAKER se démarquent par leur esthétique moderne et tendance. La monture marron-jaune élégante et intemporelle ajoutera une touche de style à n'importe quelle tenue. Que vous soyez en vacances, en ville ou en route vers le travail, ces lunettes compléteront votre look avec élégance et originalité. De plus, elles conviennent à tous les types de visages grâce à leur design polyvalent. Les lunettes de soleil StyleBREAKER ne font pas de compromis sur le confort. Grâce à leur design ergonomique et léger, elles peuvent être portées pendant de longues périodes sans causer d'inconfort ni de pression indésirable sur le nez ou les oreilles. Les branches flexibles offrent un ajustement confortable, ce qui en fait un choix idéal pour les activités quotidiennes et les escapades en plein air. Vous l’aurez compris, les lunettes de soleil StyleBREAKER en polycarbonate sont un choix parfait pour ceux qui recherchent la combinaison ultime de style, de qualité et de protection pour leurs yeux. Leur construction robuste en polycarbonate garantit une durabilité exceptionnelle, tandis que leur protection UV supérieure assure la sécurité de vos yeux. Avec un design moderne et confortable, ces lunettes sont un ajout essentiel à toute garde-robe estivale !

Les plus

+ Durabilité et résistance aux chocs

+ Style tendance et polyvalence

Les moins

– Limitation de choix

Les lunettes de soleil : un accessoire ultra-tendance qui complète un look !

L'été est là, et avec lui vient le besoin de se protéger des rayons du soleil tout en restant à la pointe de la mode. Les lunettes de soleil ne sont pas seulement un accessoire de protection oculaire, mais aussi un élément essentiel pour compléter votre look. Que vous passiez vos journées à la plage, à flâner en ville ou à profiter des festivals en plein air, les lunettes de soleil sont un incontournable pour allier style et fonctionnalité.

Bien plus que de simples accessoires, les lunettes de soleil sont devenues un élément clé pour exprimer votre style personnel et ajouter une touche de sophistication à votre tenue. Les designers ont compris leur potentiel et ne cessent de créer des modèles uniques et audacieux pour répondre à toutes les préférences. Quelle que soit la forme de votre visage, il y a une paire de lunettes de soleil tendance qui vous convient. Des classiques aviateur aux intemporelles wayfarer, en passant par les modernes cat-eye et les rondes rétro, les options sont infinies. Les montures peuvent être en acétate, en métal, en bois ou même en matériaux écologiques, comme le bois par exemple, pour ceux qui privilégient la durabilité. Les détails comme les embellissements, les motifs et les couleurs vives ajoutent une touche d'originalité à vos lunettes et vous permettent de vous démarquer de la foule. Certaines marques de lunettes de soleil se distinguent par leur capacité à dicter les tendances de la mode. Des géants de renommée mondiale comme Ray-Ban, Oakley, Dior et Prada proposent des collections qui influencent les styles de lunettes de soleil année après année.

Les lunettes de soleil sont bien plus qu'un simple accessoire pour protéger vos yeux du soleil. Elles sont une déclaration de style, un moyen de compléter votre tenue et de vous démarquer de la foule. Avec une grande variété de formes, de montures et de verres disponibles, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Alors, que vous préférez un style classique et intemporel ou que vous optiez pour des designs plus audacieux et avant-gardistes, n'oubliez pas d'ajouter une paire de lunettes de soleil tendance à votre collection cet été.

Quelles sont les formes de lunettes de soleil les plus tendances ?

– Les lunettes aviateur : Le style intemporel des lunettes aviateur est toujours très populaire. Avec leurs montures métalliques et leurs verres teintés, elles offrent un look classique et élégant.

– Les lunettes cat-eye : Les lunettes cat-eye sont de retour cette année, ajoutant une touche rétro et féminine à n'importe quelle tenue. Leur forme pointue vers le haut crée un effet visuel unique et flatteur.

– Les lunettes rondes : Les lunettes rondes sont un choix audacieux et tendance. Elles peuvent être soit minimalistes et simples, soit ornées de détails accrocheurs pour un look plus excentrique.

Les lunettes de soleil sont bien plus qu'un simple accessoire de protection solaire. Elles sont devenues un véritable élément de mode, permettant de compléter et de rehausser votre look. Parmi les nombreux choix disponibles sur le marché, certaines formes de lunettes de soleil se démarquent particulièrement cette saison. Trouvez la paire de lunettes de soleil parfaite pour ajouter une touche de style à votre garde-robe estivale :

– Les lunettes aviateur : Les lunettes aviateur sont un classique intemporel qui reste toujours tendance. Popularisées dans les années 1930, elles sont reconnaissables à leur forme élégante avec une barre supérieure droite et des verres teintés en forme de goutte. Les lunettes aviateur conviennent à la plupart des formes de visage et apportent une touche de sophistication à n'importe quel look, qu'il soit décontracté ou plus habillé.

– Les lunettes wayfarer : Les lunettes wayfarer sont une autre forme iconique qui continue de séduire les amateurs de mode. Apparues dans les années 1950, elles se distinguent par leurs montures épaisses et angulaires. Les lunettes wayfarer sont polyvalentes et adaptées à une grande variété de styles. Elles apportent une touche rétro et tendance à votre look, que vous les portez à la plage ou en ville.

– Les lunettes cat-eye : Les lunettes cat-eye sont de retour en force cette année. Elles se caractérisent par leurs montures pointues vers le haut, évoquant le regard félin. Ces lunettes apportent une touche de glamour et de sophistication rétro à n'importe quelle tenue. Les lunettes cat-eye conviennent particulièrement aux visages ovales et carrés, mais elles peuvent être adaptées à d'autres formes de visage avec des variations de taille et de proportion.

– Les lunettes rondes : Les lunettes rondes ont fait un retour en force ces dernières saisons. Inspirées par les années 1960, elles offrent un style bohème et vintage. Les montures rondes conviennent généralement aux visages anguleux et carrés, en adoucissant leurs traits. Que vous optiez pour des lunettes rondes classiques ou pour des versions modernes avec des détails innovants, elles ajoutent une touche de personnalité et d'originalité à votre look.

– Les lunettes rectangulaires : Les lunettes rectangulaires sont un choix tendance pour ceux qui recherchent un look contemporain et élégant. Leur forme angulaire ajoute de la structure et convient particulièrement aux visages ronds et ovales. Les montures rectangulaires peuvent être fines et minimalistes pour un style épuré, ou plus épaisses pour un look audacieux et moderne.

Quels matériaux de lunettes choisir pour ses lunettes de soleil ?

Lorsque vous choisissez une paire de lunettes de soleil, il est essentiel de prendre en compte non seulement le style et la forme des montures, mais également les matériaux à partir desquels elles sont fabriquées. Les matériaux utilisés dans la construction des lunettes de soleil jouent un rôle crucial dans leur durabilité, leur confort et leur protection contre les rayons du soleil. Voici un aperçu des matériaux les plus couramment utilisés et de leurs caractéristiques :

– Plastique : Le plastique est l'un des matériaux les plus utilisés pour la fabrication de montures de lunettes de soleil. Il est léger, économique et offre une grande variété de styles et de couleurs. Le plastique peut être moulé dans différentes formes, ce qui permet aux designers de créer des montures originales et tendances. Cependant, il convient de noter que tous les plastiques ne sont pas de la même qualité.

– Acétate : Optez de préférence pour des lunettes en acétate, un type de plastique haut de gamme, qui offre une durabilité et une résistance supérieures. Les montures en acétate sont très populaires cette année en raison de leur durabilité et de leur esthétique haut de gamme. Elles sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de finitions.

– Métal : Le métal est un autre matériau populaire utilisé dans la fabrication des montures de lunettes de soleil. Les montures en métal peuvent être faites en acier inoxydable, en titane ou en alliages tels que le nickel ou le monel. Le métal offre une grande résistance et une durabilité accrue, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes actives. De plus, il est souvent utilisé dans les montures de lunettes de soleil de style aviateur, offrant un look classique et intemporel.

– Titane : Le titane est un matériau haut de gamme largement utilisé dans la fabrication de montures de lunettes de soleil. Il est léger, durable et résistant à la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui recherchent des lunettes de soleil de qualité supérieure. Le titane est également hypoallergénique, ce qui en fait une option appropriée pour les personnes ayant des sensibilités cutanées. Les montures en titane peuvent être plus coûteuses que celles fabriquées à partir d'autres matériaux, mais elles offrent une combinaison de confort et de durabilité exceptionnelle.

– Polycarbonate : Le polycarbonate est un matériau synthétique léger et résistant aux chocs. Il est souvent utilisé dans la fabrication de verres de lunettes de soleil, mais peut également être utilisé pour les montures. Les montures en polycarbonate sont appréciées pour leur durabilité et leur capacité à résister aux impacts. De plus, le polycarbonate est naturellement résistant aux rayures, ce qui en fait un matériau idéal pour les personnes actives ou les amateurs de sports de plein air.

Lorsque vous choisissez les matériaux de vos lunettes de soleil, il est important de prendre en compte vos préférences personnelles, votre style de vie et vos besoins en matière de confort et de protection. N'hésitez pas à consulter un opticien ou un professionnel de la santé visuelle pour obtenir des conseils supplémentaires sur les matériaux les mieux adaptés à vos besoins.

Quelles couleurs de lunettes de soleil est tendance cette année ?

Chaque année, la mode évolue et apporte de nouvelles tendances dans tous les domaines, y compris celui des lunettes de soleil. Comme nous l’avons vu, les lunettes de soleil jouent un rôle crucial dans notre style et notre apparence. Alors, quelles sont les couleurs de lunettes de soleil qui dominent la mode cette année ?

– Nuances de bleu : Le bleu est sans aucun doute une couleur aussi intemporelle qu’originale lorsqu'il s'agit de lunettes de soleil. En 2023, les différentes nuances de bleu dominent la tendance. Des montures en bleu pastel aux verres dégradés en bleu marine, ces nuances procurent une allure à la fois rafraîchissante et élégante. Que vous optiez pour des lunettes de soleil aviateur ou des montures oversize, le bleu ajoute une touche de sophistication à votre style estival.

– La douceur du rose : Le rose est une couleur qui ne cesse de gagner en popularité dans l'univers de la mode. Cette année, il se démarque également dans les lunettes de soleil. Des tons doux et délicats de rose poudré aux teintes plus audacieuses de fuchsia, le rose apporte une touche de féminité et de romantisme à votre look. Les montures fines et les verres miroir roses sont des choix populaires pour celles et ceux qui souhaitent adopter cette tendance.

– Les classiques intemporels : Certaines couleurs de lunettes de soleil restent indémodables, et cette année ne fait pas exception. Les montures noires, brunes et écailles sont toujours très appréciées pour leur polyvalence et leur capacité à s'adapter à tous les styles. Si vous préférez des options plus discrètes, ces couleurs classiques sont un choix sûr qui vous garantira une allure chic et sophistiquée.

– Des touches de jaune : Le jaune est une couleur vive et ensoleillée qui ajoute instantanément de la joie à votre tenue. En 2023, les lunettes de soleil aux montures jaunes ou aux verres teintés de jaune sont très tendance. Qu'il s'agisse d'un jaune vif et éclatant ou d'un ton plus doux de moutarde, cette couleur audacieuse est parfaite pour ceux qui aiment se démarquer.

Que vous préfériez un look sophistiqué, féminin, discret ou audacieux, il existe une couleur de lunettes de soleil qui correspond à votre style et à votre personnalité. Alors, préparez-vous à briller sous le soleil éclatant de cette année avec une paire de lunettes de soleil tendance et stylée.

Quels sont les différents verres qui existent pour les lunettes de soleil ?

Lorsque vous choisissez une paire de lunettes de soleil, il est crucial de connaître les différents types de verres disponibles sur le marché. Voici les diverses options de verres qui existent sur le marché afin de protéger efficacement vos yeux :

– Verres teintés : Les verres teintés sont les plus couramment utilisés dans les lunettes de soleil. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs, telles que le gris, le brun, le vert et le jaune. Chaque teinte offre des avantages spécifiques. Par exemple, les verres gris réduisent l'éblouissement sans altérer les couleurs, tandis que les verres brun améliorent le contraste et sont idéaux pour les activités en plein air. Les verres verts aident à réduire la fatigue oculaire, tandis que les verres jaunes améliorent la perception des détails dans des conditions de faible luminosité.

– Verres polarisés : Les verres polarisés sont conçus pour filtrer la lumière réfléchie, telle que celle qui se reflète sur l'eau, la neige ou les surfaces planes. Ils réduisent l'éblouissement gênant et améliorent le contraste, offrant ainsi une vision plus nette et plus claire. Les verres polarisés sont particulièrement recommandés pour les activités en extérieur, comme la conduite, les sports nautiques et le ski.

– Verres miroirs : Les verres miroirs sont dotés d'un revêtement réfléchissant qui réduit la quantité de lumière qui pénètre dans vos yeux. Ils offrent une protection accrue contre les rayons UV, tout en conférant un aspect esthétique distinctif. Ces verres sont disponibles dans une variété de couleurs, telles que l'argent, le bleu et le rouge. Les verres miroirs sont populaires parmi les amateurs de sports de plein air et les personnes à la recherche d'un style unique.

– Verres photochromiques : Les verres photochromiques sont des verres qui s'adaptent automatiquement aux conditions de luminosité changeantes. Ils s'assombrissent en présence de la lumière du soleil et s'éclaircissent lorsque vous entrez dans un environnement intérieur. Cette fonctionnalité permet de bénéficier d'une protection UV constante sans avoir à changer de lunettes. Les verres photochromiques sont polyvalents et conviennent à de nombreuses activités, en particulier lorsque vous passez fréquemment de l'extérieur à l'intérieur.