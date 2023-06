Comment choisir ses gants de boxe?

→ Everlast, les gants de boxe les plus authentiques,

Metal Boxe, les gants de boxe les plus résistants,

Les gants de boxe sont un équipement essentiel pour tous les pratiquants de ce sport exigeant. Si vous êtes à la recherche de gants de boxe de qualité et confortables pour votre initiation à la boxe, les gants de boxe Metal Boxe sont faits pour vous. Ces gants d’initiation à la boxe ont spécialement été conçus pour améliorer les performances de jeunes boxeurs. Grâce à leur poids équilibré et à leur rembourrage stratégiquement placé, ces gants offrent une distribution de poids optimale, favorisant ainsi des mouvements rapides et précis. Avec ces gants de boxe, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre technique et améliorer votre vitesse, votre puissance et votre précision pour un apprentissage du sport plus simplifié. En effet, cette paire de gants de boxe a été conçue pour assurer la protection des mains et des poignets des apprentis de ce sport de combat. Grâce à ses matériaux de qualité, ses gants vous offrent une durabilité unique et une protection optimale pour vos entraînements et vos combats. De plus, les Metal Boxe sont conçus pour résister aux chocs et aux impacts les plus intenses, pour une plus grande durée de vie. Vous pourrez ainsi vous entraîner tous les jours, sans risquer d'abîmer votre équipement. Un autre avantage essentiel de ces gants de boxe éducatifs est leur niveau de confort exceptionnel. Grâce à leur rembourrage en mousse préformée et à leur design ergonomique, ces gants s'adapteront parfaitement à la forme de votre main, vous offrant ainsi un ajustement précis et un maintien optimal. Côté design, ces gants de boxe mixte sont disponibles en bleu, noir, rose ou rouge. Enfin, d’un point de vue de la taille, vous pouvez choisir une paire 4oz, 6oz, 8oz ou 10oz, en fonction de votre poids. Vous êtes fan de boxe et comptez vous lancer dans ce sport de combat ? Equipez-vous des gants d’initiation Metal Boxe adaptés pour les frappes légères et entraînez-nous tout en protégeant vos mains et poignets !

Les plus

+ Gants parfaits pour les frappes légères

+ Gants de boxe éducatives idéals pour l’initiation à la boxe

Les moins

– Limitation des tailles (entre 4 et 10 oz)

RDX, les gants de boxe les plus robustes,

Les gants de Boxe RDX Muay Thai d'entraînement en Maya Hide Cuir ont été conçus pour vous offrir une expérience de combat inégalée. Dédiés à tous les passionnés de boxe, de kickboxing, de MMA et d'autres sports de combat, ces gants de haute qualité sont disponibles en différentes tailles (8, 10, 12, 14, 16 oz). Mixtes, ces équipements de boxe sont aussi bien adaptés aux hommes qu’aux femmes adultes de tous niveaux. Le Maya Hide Cuir est un matériau hautement durable et résistant à l'usure. Cette combinaison de cuir synthétique de qualité vous offrira une durabilité exceptionnelle, parfait pour résister aux entraînements de boxe les plus intenses. De plus, la double couture rend ces gants d’entraînement plus résistants pour des séances d’entraînement approfondies. Autrement dit, en investissant dans les gants de boxe RDX, vous n'aurez plus à vous soucier de remplacer vos gants fréquemment. Conçus pour résister aux chocs et vous offrir une protection exceptionnelle, les gants RDX sont côtés d’une combinaison parfaite Quadro-dome 3 PU pour vous offrir protection, puissance et suppression des chocs. Parce que la sécurité est primordiale lorsqu'il s'agit de sports de combat, les gants de boxe RDX offrent une protection avancée grâce à plusieurs couches de rembourrage qui absorbent les chocs et réduisent le risque de blessures. Vous pourrez ainsi pleinement vous concentrer sur vos techniques sans vous soucier des impacts. En plus d’être résistants dans le temps, les gants de boxe RDX sont particulièrement performants et pratiques pour vos entraînements grâce à leur ajustement parfait permis par la technologie LOMA breveté. De plus, la barre de préhension DenZo-Tron située dans la partie supérieure de la paume permet une bosse prise en main pour des coups de poing puissants. Dotés d'une bande de fixation QUICK-EZ, ces gants de Muay Thai offrent un soutien et une protection maximale au niveau du poignet. De plus, ce système de fixation enveloppant permet une mise en place et un retrait des gants facile et rapide. Que vous vous entraîniez avec un sac de frappe, des pattes d'ours ou que vous fassiez du sparring, les gants de boxe RDX Muay Thai sont polyvalents et s'adaptent à tous les types d'entraînement. Leur conception ergonomique permet une flexibilité maximale des mains et une amplitude de mouvement plus importante. Peu importe votre style de combat, ces gants répondront à vos besoins. Ne compromettez pas votre sécurité et votre confort, choisissez les gants de boxe RDX pour atteindre de nouveaux sommets dans votre pratique des arts martiaux !

Les plus

+ Conçu en cuir de qualité

+ Confort maximal et ajustement parfait de la main

Les moins

– Sensation de rigidité initiale

Starpro T20, les gants de boxe les plus professionnels,

Les gants de boxe sont des équipements indispensables pour les passionnés de sports de combat tels que le Muay Thaï, le Kickboxing, le Fitness et le Boxercise. Si vous recherchez des gants de qualité qui offrent à la fois durabilité et confort, ne cherchez pas plus loin que les gants de boxe Starpro T20 en cuir synthétique. Conçus pour répondre aux besoins des hommes et des femmes, ces gants de formation professionnelle sont disponibles en différentes tailles (8 oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz et 16 oz) et une variété de couleurs pour s’adapter à votre tenue. Que vous préfériez des gants plus légers pour une vitesse accrue ou des gants plus lourds pour une puissance maximale, vous trouverez la taille parfaite pour vous. Fabriqués en cuir synthétique de qualité, ces gants d’entraînement offrent une résistance exceptionnelle à l'usure et une durabilité accrue. De plus, le simili cuir offre une sensation douce et confortable au toucher. Parce que votre sécurité et votre protection sont primordiaux lorsque l’on exerce un sport de combat, les gants Starpro T20 sont fabriqués en mousse multi-densité pour absorber les chocs et ainsi protéger vos mains et poignets pendant vos séances de boxe, muay Thaï ou encore kickboxing. Ils sont également dotés d'une fermeture ultra-sécurisée qui garantit un maintien sûr et ajustable ainsi qu’une protection maximale du poignet en répartissant la force des coups sur l’ensemble du gant. Concentrez vous pleinement sur votre technique et vos mouvements grâce à sa conception ergonomique qui assure un ajustement parfait sur vos mains. Façonnée avec minutie dans une position intuitive et relaxante, ces gants ergonomiques permettent de réduire la pression sur votre avant-bras lorsque vous frappez sur un sac de boxe. De plus, ces gants de boxe sont équipés d’une ventilation adéquate et hygiénique pour une utilisation prolongée. En effet, la maille anti-transpiration Hydra-Flow ventile la chaleur de l’intérieur du gant pour que vous puissiez vous entraîner dans les meilleures conditions, sans odeur ni humidité. La doublure absorbante aide à éliminer la transpiration pour garder des mains sèches et des gants propres. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre performance sans être distrait par des gants inconfortables. Peu importe votre niveau d'expérience, ces gants vous offriront la confiance et la protection nécessaires pour vous dépasser à chaque séance.

Les plus

+ Protection accrus grâce à sa conception en mousse multi-densité

+ Ventilation adéquate et hygiénique pour une utilisation prolongée

Les moins

– Peut nécessité une période de rodage pour que les gants s’adaptent à la morphologie de vos mains

WFX, les gants de boxe les plus polyvalents,

La pratique des sports de combat et des arts martiaux nécessite des équipements de qualité pour maximiser vos performances et assurer votre sécurité en tant qu’athlète. Les gants de boxe WFX ultra-polyvalents sont des accessoires incontournables pour les amateurs et professionnels de boxe, karaté, lutte, Muay Thaï et bien d'autres disciplines martiales. Fabriqués à partir de matériaux résistants et durables, tels que le cuir Néoprène de haute qualité, ces gants d’entraînement vous suivront durant vos séances durant de longues années. Ces gants ont soigneusement été conçus pour résister aux coups puissants, ce qui en font un choix parfait pour les entraînements intensifs. Avec leur rembourrage optimal, profitez d’une protection accrue de vos mains et poignets lors des frappes, aussi puissantes soient-elles. Profitez d’une prise en main parfaite grâce à ses coussinets en gel. De plus, ce modèle de gants de boxe a été pensé pour vous offrir un confort inégalé pendant vos entraînements. Grâce à l’élasthanne extensible que l’on retrouve à l’intérieur des gants, la transpiration est évacuée assurant ainsi une sensation de fraîcheur pendant vos séances d'entraînement les plus intenses. Vous pourrez être sûr de conserver vos mains sèches et vos gants propres en toute circonstance. Côté fermeture, les gants WFX disposent d’une bande de poignet en néoprène avec fermeture Velcro pour un ajustement parfait, antidérapant et confortable. Vous pourrez ainsi enfiler et retirer vos gants de boxe en un rien de temps. Les gants WFX conviennent à une variété de disciplines martiales telles que le karaté, la lutte, le Muay Thaï, le taekwondo… Leur conception polyvalente permet aux utilisateurs de s'entraîner aux différentes techniques de frappe, de coups de poing, et d'améliorer leur agilité et leur précision. Que vous soyez un débutant ou un professionnel chevronné, ces équipements vous accompagneront dans votre progression et vous aideront à atteindre vos objectifs.

Les plus

+ Evacuation de la transpiration

+ Excellente prise en main grâce à ses coussinets en gel

Les moins

– Ne sont pas adaptés à certains styles de boxe

Everlast, les gants de boxe les plus authentiques,

Les gants de boxe Everlast unisexes 1910 font partie des accessoires incontournables pour les amateurs de boxe qui recherchent avant tout un équipement de qualité. Que vous soyez un débutant passionné ou un boxeur expérimenté, ces gants offrent une combinaison parfaite entre confort, durabilité et performances accrues. Et pour cause, les gants de boxe Everlast ont été conçus avec un souci méticuleux du détail et une attention particulière à la qualité des matériaux utilisés. Fabriqués à partir de cuir de haute qualité, ils offrent une résistance à l'usure et une durabilité exceptionnelle. Sa construction robuste garantit une longévité prolongée, ce qui en fait un investissement judicieux pour les boxeurs de tous niveaux. La coupe ergonomique des Everlast 1910 assure un ajustement parfait à vos mains, ce qui vous permet de vous concentrer entièrement sur votre technique de frappe. Grâce à leur rembourrage en mousse multi-couche, ces gants offrent un amorti optimal pour réduire l'impact des coups, minimisant ainsi le risque de blessures. Vous vous sentirez à l'aise et en confiance à chaque séance d'entraînement ou de sparring. De plus, ces gants de boxe de qualité sont dotés d'une zone de frappe pré-courbée, ce qui favorise une position naturelle du poing et améliore votre précision lors des frappes. Cette caractéristique unique permet de maximiser la puissance de vos coups tout en minimisant les tensions sur vos poignets. Que vous cherchiez à améliorer votre vitesse, votre puissance ou votre précision, ces gants vous aideront à atteindre vos objectifs sur le ring. Les gants de boxe Everlast 1910 conviennent à une variété de styles de boxe, que ce soit pour l'entraînement intensif ou le sparring occasionnel. Ils sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à toutes les morphologies et préférences. De plus, leur esthétique classique et intemporelle en fait un choix attrayant pour les boxeurs soucieux de leur style. Si vous êtes à la recherche de gants de boxe fiables, durables et offrant un ajustement parfait, ne cherchez pas plus loin : les Everlast 1910 sont le compagnon idéal pour vous accompagner sur le ring, que ce soit lors de vos entraînements réguliers ou de vos compétitions importantes.

Les plus

+ Conçu en cuir synthétique, les gants de boxe sont plus durables et performants

+ Placement ergonomique des mains

Les moins

– Coût plus élevé

L’importance de choisir de bons gants selon le type de boxe !

Lorsque l’on décide de se lancer dans les sports de combat comme la boxe, le Muay Thaï, le karaté, le kickboxing… Il est primordial de choisir des gants adaptés à votre discipline. En effet, chaque type de boxe a ses propres exigences en termes d’équipements de sécurité. La boxe est un sport exigeant qui nécessite une protection adéquate des mains et des poignets. Les gants de boxe jouent un rôle crucial dans votre sécurité et vos performances. Voici quelques conseils pour choisir les bons gants de boxe en fonction du type de boxe que vous choisissez d'exercer :

→ Gants de boxe pour la boxe anglaise : La boxe anglaise est l'une des formes les plus connues de la discipline. Les gants de boxe anglaise offrent une bonne protection des mains et des poignets, tout en permettant une mobilité et une précision maximales lors des combats.

→ Gants de boxe pour la boxe thaïlandaise : La boxe thaïlandaise, également connue sous le nom de Muay Thaï, est une discipline où les techniques de coups de pied, de genoux et de coudes sont autorisées. Les gants de boxe thaïlandaise sont généralement plus volumineux pour offrir une protection accrue lors des puissants coups et réduire le risque de blessures.

→ Gants de boxe pour la boxe française : La boxe française, aussi appelée savate, est une forme de boxe qui met l'accent sur les coups de pied. Les gants de boxe française sont spécialement conçus pour offrir une protection optimale lors des frappes de pied, tout en permettant une mobilité suffisante pour les coups de poing.

→ Gants de boxe pour la boxe américaine : La boxe américaine, également connue sous le nom de boxe moderne, est une discipline qui combine des techniques de boxe anglaise et de boxe française. Les gants de boxe américaine sont conçus pour offrir une protection équilibrée des mains et des poignets, ainsi qu'une flexibilité pour permettre une variété de mouvements.

Attention, ces conseils sont à prendre à titre indicatif. Il est primordial de toujours consulter les règles et réglementations en vigueur selon la discipline choisie pour connaître les exigences en termes de gants. En choisissant les bons gants de boxe selon le type de boxe que vous pratiquez, vous pouvez assurer à la fois votre sécurité et vos performances. La protection de vos mains et de vos poignets est essentielle pour une pratique sécurisée et efficace de la boxe.

En choisissant les bons gants de boxe selon le type de boxe que vous pratiquez, vous pouvez assurer à la fois votre sécurité et vos performances. Si cela est possible, essayez les paires pour trouver les gants de boxe qui s'adaptent le mieux à votre main. Si ce n’est pas possible, alors tournez-vous toujours vers des gants ergonomiques conçus pour s’adapter à la forme de votre main et à maintenir votre poignet pour plus de sécurité. Pensez également à vérifier les avis clients lors de vos achats en ligne pour éviter les mauvaises surprises.

A quoi correspondent les “oz” des gants de boxe ?

Lorsque vous achetez des gants de boxe, vous rencontrez souvent le terme "oz". Lorsque l’on a pas l’habitude, cela peut sembler déroutant mais il s’agit simplement d’un terme technique pour vous aider à choisir la bonne taille de gants de boxe. En effet, le terme "oz" n’est rien de plus que l'abréviation d'onces, l’unité de mesure du poids. Lorsqu'il est utilisé pour les gants de boxe, les "oz" indiquent le poids du gant lui-même. Cela ne correspond pas directement à la taille de la main, mais plutôt à la quantité de rembourrage utilisée dans le gant. A noter que le poids des gants de boxe doit être choisi en fonction de l'utilisation prévue :

Les gants plus légers sont généralement utilisés pour l'entraînement au sac de frappe, le travail de vitesse et la précision des coups.

Les gants plus lourds offrent une meilleure protection pour les combats et les séances d'entraînement intenses avec des partenaires.

Comment choisir la taille de vos gants d’entraînement ?

Lorsque vous pratiquez la boxe, il est essentiel de choisir de bons équipements de protection pour vos mains et vos poignets pour garantir à la fois votre confort et votre sécurité. La taille des gants de boxe impacte directement votre performance et votre sécurité sur le ring. Des gants mal ajustés peuvent entraîner des blessures aux mains, réduire la puissance de vos coups et nuire à votre agilité. Il est donc essentiel de prendre le temps de choisir la bonne taille. Cependant, face à la multitude d'options disponibles, il peut être difficile de savoir quelle taille convient le mieux à vos mains.

Les gants de boxe sont disponibles dans une gamme de tailles standard, allant généralement de 8 oz à 18 oz. Chaque taille est adaptée à des utilisations spécifiques, telles que l'entraînement léger, l'entraînement intensif ou les compétitions professionnelles. Voici un guide des tailles en fonction de votre poids :

→ 8 oz à 10 oz : Convient généralement aux boxeurs pesant moins de 54 kg. Idéal pour les combats professionnels de catégorie poids plume.

→ 12 oz : Convient aux pratiquants pesant entre 54 kg et 68 kg. Recommandé pour les combats de catégorie poids légers.

→ 14 oz à 16 oz : Convient aux boxeurs pesant entre 68 kg et 82 kg. Idéal pour les combats de catégorie poids moyens.

→ 18 oz et plus : Convient aux boxeurs pesant plus de 82 kg. Recommandé pour les combats de catégorie poids lourds.

Il est important de noter que ces recommandations peuvent varier en fonction de vos préférences personnelles et des réglementations spécifiques de votre fédération de boxe. Certains pratiquants préfèrent utiliser des gants plus lourds pour une protection accrue, même si leur poids est inférieur aux recommandations générales.

Comme nous l’avons vu précédemment, la discipline de boxe peut également influencer la taille des gants dont vous avez besoin. Renseignez-vous sur les recommandations spécifiques à votre discipline pour faire le bon choix.

Attention, chaque marque de gants de boxe peut avoir des variations dans la taille et la coupe. Nous vous recommandons donc d’essayer les gants de boxe lorsque cela est possible. Si vous achetez vos gants de boxe en ligne, pensez à vérifier les avis clients pour être sûr de la qualité et de la durabilité de ces équipements.

Quelle matière choisir pour vos gants de protection ?

Lorsque vous choisissez des gants de boxe, la matière utilisée est un critère important à prendre en considération. Différents matériaux offrent des caractéristiques uniques en termes de confort, de durabilité et de performance. Voici quelques unes des matières les plus utilisées pour des gants d’entraînement de qualité :

– Véritable cuir : Le cuir véritable est considéré comme l'une des meilleures options pour les gants de boxe pour sa durabilité et sa qualité. Il offre une excellente résistance à l'usure, une bonne adhérence et une sensation agréable au toucher. Les gants en vrai cuir sont généralement plus chers, mais ils offrent une longévité supérieure et s'adaptent bien à toutes les morphologies de mains.

– Cuir synthétique : Le cuir synthétique, aussi connu sous le nom de simili cuir ou encore cuir PU, est une alternative abordable au véritable cuir. Il offre une résistance raisonnable et une durabilité décente. Les gants en cuir synthétique sont généralement plus faciles à entretenir, car ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide pour les nettoyer. Ils conviennent bien aux débutants ou à ceux qui ont un budget limité.

– Vinyle : Les gants de boxe en vinyle sont une option économique que l’on retrouve facilement sur le marché. Ils offrent une résistance adéquate et peuvent être un bon choix pour les débutants ou pour un usage occasionnel. Cependant, ils ne sont pas aussi durables que le cuir véritable ou synthétique, et ils peuvent se détériorer plus rapidement avec une utilisation intensive.

En plus de choisir la bonne matière de gants de boxe en fonction de votre usage et style de boxe, vous devez faire attention au type de mousse et de rembourrage utilisé à l'intérieur des gants. Nous vous recommandons d’opter pour la mousse haute densité car elle offre une protection optimale des mains et des poignets tout en maintenant un poids raisonnable. Quel que soit le matériau choisi, il est crucial que vos gants de boxe offrent un ajustement parfait. Les gants doivent être suffisamment ajustés pour éviter les glissements, mais aussi assez confortables pour permettre une mobilité optimale des mains et une expérience optimale sur le ring.

Faut-il choisir une paire de gants de boxe plus lourde pour frapper plus fort ?

Nombreux sont ceux qui se demandent si le poids des gants de boxe a un impact direct sur la puissance des coups, et vous en faites peut-être partie. Est-ce qu’en choisissant des gants d’entraînement plus lourds vous aurez une meilleure puissance de frappe ? La réponse est… non !

La puissance des coups en boxe dépend de plusieurs facteurs :

– La technique,

– La force musculaire,

– La coordination…

Ces éléments sont plus que primordiaux pour générer de puissants coups de poings. Optez pour des gants plus lourds peut néanmoins vous apporter une meilleure protection des mains et des poignets. Conçus pour absorber les chocs et réduire le risque de blessures lors des combats ou des séances d'entraînement, les gants plus lourds peuvent entraîner une forte fatigue des bras et des épaules au fil du temps. Cela impactera directement la vitesse et la précision de vos coups. Utiliser des gants de boxe plus lourds peut ainsi avoir un impact négatif sur la puissance de vos frappes. D’où l’importance de trouver un équilibre entre protection et poids des gants pour éviter une fatigue excessive.

Aussi, la vitesse et la précision des coups comptent énormément pour maximiser la puissance en boxe. Les gants de boxe plus légers sont reconnus pour permettre une plus grande vitesse et une meilleure précision des frappes. Mais attention, les gants légers ne font pas tout. Votre capacité à bien placer vos coups et à les livrer rapidement est bien plus déterminante que le poids des gants lui-même.

La puissance des coups en boxe varie selon plusieurs facteurs. Autrement dit, le poids des gants n'impact pas directement votre puissance de frappe. Optez plutôt pour un entraînement régulier pour développer votre force, votre technique et la puissance de vos coups. Les exercices de renforcement musculaire, de frappe sur sac et de sparring contribuent à améliorer la puissance des frappes. Alors concentrez-vous sur le développement de votre technique et de votre puissance musculaire pour maximiser la force de vos coups en boxe !

Comment entretenir vos gants de boxe ?

Pour garantir la durabilité et l’hygiène de vos gants de boxe, il est crucial de les entretenir correctement. Pour cela, voici quelques conseils à suivre afin de conserver des gants propres plus longtemps :

→ Séchez vos gants après chaque utilisation : Après chaque séance d'entraînement et après chaque combat de boxe, séchez vos gants de boxe en les ouvrant complètement et en les plaçant dans un endroit bien aéré. Après les avoir séchés, assurez-vous de les ranger dans un endroit propre et sec pour éviter la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs.

→ Utilisez des désodorisants pour gants : Même si vous utilisez des gants anti-transpirant, nous vous recommandons d’utiliser un désodorisant pour gants de boxe afin d’éliminer les odeurs désagréables.

→ Évitez de laisser vos gants exposés au soleil : L'exposition directe au soleil peut endommager le matériau de vos gants de boxe, ce qui réduira la durée de vie de vos gants.