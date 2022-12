Futsal - Place à la magie de la Coupe

Au dernier tour, cinq clubs bruxellois et brabançons avaient été éliminés (Futsal Project Brussels, Mini83, Futal Jette Bxl Cap, l’AS Schaerbeek et Rebecq). De leur côté, Bouraza Brussels et les Eagles Brussels étaient passés respectivement contre Brunehaut et Borgerhout. Et ils s’offrent tous les deux un match de gala face à une formation de D1. Un match de prestige pour le Bouraza Brussels qui affrontera ce qui se fait de mieux en Belgique : le Futsal Topsport Antwerpen. Les Anversois occupent en effet la tête en D1. De quoi motiver les joueurs du Bouraza qui voudront aller créer l’exploit en terre anversoise. De son côté, Eagles Brussels se rendra à Bilzen, tombeur du Futsal Project Brussels au tour précédent. Deux matches où les Bruxellois n’auront rien à perdre.

Malgré la Coupe de Belgique, certains matches de championnat se joueront quand-même ce vendredi soir. En D3D notamment, Babytyre Bruxelles recevra Jumet tandis que Wemmel se rendra à Courcelles. Deux matches en retard pour des formation aux objectifs différents. Pour Wemmel, il s’agira de confirmer son statut d’outsider et de se donner les moyens d’ennuyer les équipes de tête. Babytyre de son côté voudra engranger une première victoire cette saison. À noter aussi à la Ligue le derby entre Mini83 et Picardie Evere.