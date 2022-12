Le whisky «Belgian Owl» de Fexhe-le-Haut-Clocher est élu 5e meilleur whisky du monde!

Depuis des années, la marque a accumulé un très grand nombre de récompenses qualitatives au sein du globe et de manière récurrente : il n’était plus question de chance, mais d’une véritable reconnaissance de l’extraordinaire travail d’excellence de son fondateur et maître-distillateur Etienne Bouillon. Cette année, pour jouer dans la cour des grands, il se devait d’élaborer une toute première série spéciale dans l’histoire de la distillerie, baptisée « Golden Diamond ». En apprenant qu’elle vient d’emblée de se hisser au top, c’est véritablement le graal qu’il décroche.