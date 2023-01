Drame familial de Vaudignies: Julien, de «L’amour est dans le pré», accueillait parfois David chez lui, «il venait à la ferme à Lens avec Marty et Emmy»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le petit village de Vaudignies est encore sous le choc cinq jours après que David Perremans ait décidé de mettre fin à la vie de son ex-femme Sara, mais aussi de leurs deux enfants Emmy et Marty. Bien que l’enquête n’ait pas encore dévoilé la véritable raison de ce multiple assassinat, il s’avère que, selon des proches, on s’orienterait vers une tragédie qui serait liée à la séparation du couple, il y a un an et demi. David Perremans ne semblait pas accepter de ne plus vivre avec la mère de ses deux enfants.

« Dès que je le voyais, il ne me parlait que de Sara. Il ne parvenait pas à passer au-dessus, c’était plus fort que lui », explique Julien, agriculteur mais aussi ami de l’auteur des faits. Les deux hommes ne se connaissent que depuis quelques années. Leurs chemins se sont croisés quand David Perremans s’est installé dans le village de Cambron Saint-Vincent dans la commune de Lens, à quelques mètres de la ferme de Julien. « Il venait souvent chez le fermier à la retraite où je mettais mes moutons », précise Julien.