Myriam Lechien, la femme du baron Guy Ullens, tuée par son beau-fils devant chez elle à Lasne

Un homme, né en 1965, a fait l’usage d’une arme à feu, mercredi matin vers 10h00, devant la propriété où habitent son père et sa belle-mère. Selon nos confrères de la DH, l’auteur des faits est Nicolas Ullens, le fils du baron Guy Ullens. Pour une raison encore indéterminée, le quinquagénaire a tiré sur sa belle-mère, la baronne et femme d’affaires Myriam Lechien, née en 1952. À l’arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Myriam Lechien était la deuxième épouse du baron Guy Ullens de Schooten, fils du baron Jean Ullens de Schooten Whettnall, diplomate, et de Marie-Thérèse Wittouck.

Le laboratoire de la police judiciaire fédérale, un médecin légiste, un magistrat du parquet et un expert en balistique sont descendus sur les lieux.