«Croisières, bienvenue à bord de l’enfer»: quand la croisière ne s’amuse plus

Si vous rêvez de vous offrir des vacances de rêve à bord d’un paquebot de luxe, ce reportage risque bien de vous couper toute envie de mettre un pied à bord de ces immenses navires qui s’apparentent désormais pratiquement à de véritables petites villes sur mer, pouvant accueillir plusieurs milliers de passagers.

Avec un titre on ne peut plus explicite, « Bienvenue à bord de l’enfer », ce documentaire, déjà passé dans « Doc Shot », ne dresse pas un portrait très flatteur du secteur des croisières. On y revient sur des catastrophes comme celle du « Costa Concordia », en 2012, qui avait fait trente-deux morts. Des images qui sont encore dans toutes les mémoires.