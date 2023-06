Une maman pétrifiée en offrant un Happy Meal du McDonald’s à sa fille: «Elle me l’a tendu en pensant que c’était un jouet» (photos)

Le repas au McDonald’s pour faire plaisir à leurs enfants n’a pas eu le résultat escompté pour Dawn et son mari. Le couple avait emmené ses deux filles dans le fast-food de Warren, une ville dans le Michigan, et leur avait commandé deux Happy Meals. Un classique pour faire plaisir aux enfants qui, en plus du repas, repartent avec un cadeau en prime.

Sauf que cette fois-ci, le jouet de la box a plutôt horrifié les parents. « Vous entendez parler de choses comme ça mais j’ai jamais pensé que cela pourrait vraiment arriver. La quantité d’inquiétude et de rage qui m’a traversé, je n’en avais jamais fait l’expérience », raconte la maman sur Facebook.