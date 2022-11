Apple : MediaMarkt fait baisser le prix de l’iPad Edition 2021 à l’occasion du Black Friday (profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !)

iPad Edition 2021 : la tablette polyvalente d’Apple

L’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple est une tablette polyvalente, très complémentaire à l’usage d’un ordinateur ou d’un smartphone. Léger, il vous accompagne au quotidien en toute discrétion. Glissé dans un sac, vous ne sentirez pas son poids, et pourtant il a tout d’un grand. L’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple est équipé d’une puce A13 Bionic. Puissante, elle permet à l’iPad d’être très réactif. Son GPU est jusqu’à 20% plus rapide que ses prédécesseurs pour vous offrir des performances graphiques d’une qualité exceptionnelle. Grâce à la technologie True Tone, la luminosité de son écran Retina est toujours parfaite, quel que soit l’éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple est pratique. Avec lui, vous scannez des documents, partagez des contenus, téléchargez des fichiers ou encore regardez des films en streaming. Grâce à l’Apple Pencil et au clavier Smart Keyboard, votre iPad peut facilement remplacer votre ordinateur ! Il est idéal pour prendre des notes pendant un cours ou lors d’une réunion. Pour compléter ces nombreuses fonctionnalités, l’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple est équipé d’une caméra avant ultra grand angle de 12 Mpx et au dos, d’un appareil photo grand angle de 8 Mpx. L’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple est vraiment polyvalent !

Profitez des Black Friday Weeks pour acheter l’iPad Edition 2021 d’Apple au meilleur prix

MediaMarkt célèbre le Black Friday en avance avec les Black Friday Weeks. Les prix sont cassés sur de nombreux produits. C’est le cas de l’iPad 10,2 pouces 64GB WIFI Edition 2021 d’Apple qui est à 333 € au lieu de 369 €, soit 36 € d’économies. Avec ses nombreuses fonctionnalités, plus d’un million d’applications disponibles et son autonomie d’une journée, c’est la tablette idéale pour vous accompagner au quotidien à la maison, comme dans vos déplacements.

