Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !

Quelles sont les caractéristiques de la Xbox Series S ?

La Xbox Series S se démarque des autres consoles par sa petite taille. En effet, il s’agit de la console Xbox la plus compacte et la plus performante jamais conçue par Microsoft. Découvrez une toute nouvelle façon de jouer et passez au 100% digitale et profitez d’une expérience de jeu unique et dématérialisée sur une console ultra compacte. Découvrez l’impressionnante collection de jeux avec Xbox Game Pass Ultimate. Bien que son design soit épuré et minimaliste, la Xbox Series S regroupe toute la qualité et la puissance nécessaire pour profiter des graphismes les plus gourmands. Bénéficiez d’une résolution 1440p de haute qualité et d’un taux de rafraîchissement de l’image allant jusqu’à 120 FPS pour des aventures toujours plus dynamiques et fluides. De son côté, l’AMD FreeSync intégré vous garantit une expérience de jeu transparente, sans temps de latence. Ne jouez plus simplement à vos jeux vidéo préférés, mais vivez les et ressentez chaque action de vos héros comme si vous y étiez. Plongez au cœur de l’action et passez d’un jeu à l’autre en un clin d'œil grâce au Solid State Drive (SSD) de 512 Go.

Où commander la Xbox Series S au meilleur prix pendant le Black Friday ?

Ça y est, nous sommes dans la semaine du tant attendu Black Friday. C’est le moment de faire le plein de bonnes affaires, y compris au rayon multimédia. A l’occasion des Black Friday Weeks, MediaMarkt vous propose d’acheter le superbe Xbox Series S 512 Go pour seulement 229 euros au lieu de 290 euros, soit une remise immédiate de -61 euros. Profitez de ce bon plan pour mettre la main sur une console ultra compacte et profitez d’une nouvelle expérience de jeu 100% digitale. Commandez votre console avant 22h et recevez-la à domicile dès le lendemain. Vous avez également la possibilité de la retirer dans l’un des 24 magasins MediaMarkt de Belgique !

