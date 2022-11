Décoration de Noël : guirlandes, boules, sapins, où les acheter pas cher ?

Plus qu’un mois avant Noël : pensez à vos décorations

A 30 jours de Noël, il est temps de penser à la décoration de votre maison pour célébrer les fêtes de fin d’années. Certains sont en avance et installent leurs décorations dès les premiers jours de décembre. Que vous soyez pressés ou que vous attendiez la dernière minute, un conseil, ne tardez pas à faire vos emplettes ! Dès l’arrivée du mois de décembre, les stocks de décoration baissent et les prix risquent de monter. Pour une belle décoration de Noël à petit prix, il vaut mieux anticiper.

→ A lire également : Comment bien s’organiser pour les cadeaux de Noël ?

Des décorations à petits prix et durables

Pour éviter de dépenser trop d’argent chaque année dans des décorations de Noël, investissez dans une base de décorations de qualité qui durera des années : sapin artificiel, pied de sapin, quelques boules de Noël blanches (elles se marient très bien avec toutes les couleurs), guirlandes lumineuses. A partir de cette base, vous pourrez créer un thème différent chaque année, et investir dans des décorations un peu moins chères voir éphémères. Avec cette astuce, à vous une décoration de Noël éblouissante !

Nos bons plans pour acheter des décorations de Noël au meilleur prix

Nous avons sélectionné pour vous quelques e-commerçants qui proposent une large sélection de décorations de Noël pour tous les budgets, même les plus petits.

Des sapins de Noël artificiels ou alternatifs chez DreamLand

Chez DreamLand, vous trouverez forcément votre bonheur parmi leur grande gamme de sapins. Que vous préfériez opter pour un petit sapin ou pour un sapin haut et volumineux, il y en a pour tous les goûts. Le plus petit sapin artificiel mesure 90cm, le plus grand 270cm. Côté prix, comptez 25 € pour les petits modèles et jusqu’à 300 € pour les très grands. DreamLand propose également des alternatives au sapin artificiel : sapin en bois ou métalliques. Ces derniers deviennent très tendances depuis quelques années. Leur avantage : leur durabilité et leur petit prix. Certains sapins alternatifs affichent un prix de 5 € !

→ Cliquez ici pour acheter votre sapin de Noël chez DreamLand

Ballons, coussins et stickers réutilisables avec Amazon

Le géant du e-commerce Amazon propose toujours de très bons plans. Avec lui, vous pouvez trouver de nombreuses décorations pour une dizaine d’euros : coussins à l’effigie du Père Noël, stickers réutilisables en forme de sapin, étoile, traineau ou de Père Noël pour décorer vos fenêtres. Ils feront le bonheur des enfants ! Amazon propose aussi de mignons lutins lumineux ou encore des packs de décoration complets pour une 40aine d’euros.

→ Cliquez ici pour acheter des décorations de Noël chez Amazon

Des guirlandes sans prises avec Amazon

Un Noël sans guirlandes lumineuses n’est pas un Noël ! Avec la hausse des prix de l’électricité, vous hésitez peut-être à envahir votre maison de guirlandes lumineuses. Nous avons une solution pour vous : les guirlandes lumineuses sans prises ! Malin pour une décoration au top tout en réalisant des économies d’électricité. De nombreux modèles sont disponibles sur Amazon, pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Les prix démarrent à 10 € et montent jusqu’à 50 euros.

→ Cliquez ici pour acheter des guirlandes sans prises avec Amazon

Des boules de Noël avec Maisons du Monde

L’enseigne Maisons du Monde propose une large sélection de boules de Noël, à acheter en pack ou à l’unité. Couleurs naturelles, designs, à motif ou les traditionnels rouges et vertes, il y en a pour tous les goûts. Un conseil, achetez vos boules de Noël en pack, c’est plus économique. Le prix des lots de 6 boules démarre à 11 €, les lots de 12 à partir de 16 €.

→ Cliquez ici pour acheter des boules de Noël avec Maisons du Monde