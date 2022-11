J-1 : découvrez 5 astuces pour shopper zen pendant le Black Friday !

Ça y est, le jour tant attendu du Black Friday arrive. Il est encore temps de suivre nos conseils pour être certain de réaliser les meilleures affaires demain.

Conseil n°1 : déterminer un budget

Il n’y a rien de pire que de faire des achats compulsifs, et de mettre 6 mois à retrouver un équilibre financier. Le jour du Black Friday, les offres peuvent être tellement alléchantes qu’on a envie de craquer sur tout. Hélas, c’est une mauvaise idée ! Pour éviter les achats compulsifs, il est important d’avoir en tête le montant que vous pouvez dépenser, sans vous mettre dans le rouge.

Conseil n°2 : faites la liste de vos besoins et de vos envies.

Une fois votre budget déterminé, faites deux listes : celle de vos besoins et celle de vos envies. Vous pensiez remplacer votre smartphone ? Est-ce un réel besoin ou une envie ? Votre machine à laver a presque 10 ans et vous hésitez à profiter du Black Friday pour anticiper une potentielle panne ? Cela peut être intéressant de mettre cet achat dans vos besoins. Pour établir une liste définitive d’achat, priorisez vos besoins, sans oublier de vous faire plaisir. C’est ça aussi le Black Friday !

→ À lire aussi : Préparer Noël avec le Black Friday : un vrai bon plan ?

Conseil n°3 : faites du repérage et comparez les prix

Vous avez votre liste d’achat. Il est temps d’enquêter ! Repérez les modèles et marques qui vous plaisent et les prix proposés par différents e-commerçants. Les promotions démarrent la semaine précédant le Black Friday. Elles sont toujours moins importantes que le jour J. Si vous repérez un article à -50% sur un site, il y a de fortes chances que la remise soit encore plus importante le vendredi. En sachant cela, vous pourrez anticiper la promotion potentielle et voir si votre budget et votre liste d’achat sont cohérents. La veille du Black Friday, ayez en tête un ou deux e-commerçants chez qui acheter par article de votre liste. Sur certains sites, vous pouvez déposer vos articles dans une wishlist ou dans votre panier. Cela vous fera gagner du temps le lendemain.

Conseil n°4 : se lever tôt le jour J

Le jour du Black Friday, les meilleures affaires se font très tôt ! Le pic de vente a lieu vers 7h du matin. Faites sonner vos réveils, programmez la cafetière et ayez votre ordinateur à portée de main pour être certain de ne rater aucune offre !

Conseil n°5 : évitez les achats compulsifs

Vous vous êtes levé tôt et malgré tout le smartphone ou l’ordinateur de vos rêves vous est passé sous le nez ? Ne vous précipitez pas sans réfléchir sur un article similaire ou sur une offre trop alléchante sur un site douteux. Le Black Friday propose certes de très belles promotions. N’oubliez cependant pas qu’elles continuent tout le week-end et se termine en beauté sur une autre journée spéciale : le Cyber Monday. Cela vous laisse encore quelques jours pour finalement réussir à obtenir l’article de vos rêves au meilleur prix.

