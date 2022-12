Xbox Series X : la console Microsoft la plus puissante !

La Xbox Series X est la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue par Microsoft. Et pour cause, Microsoft a mis le paquet sur la qualité visuelle pour vous offrir une expérience de jeu unique et totalement immersive. C’est d’ailleurs pour cette raison que les gamers se l'arrachent depuis sa sortie en fin d’année 2020. En effet, la Xbox Series X embarque les architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD et dispose du ray tracing DirectX qui offre un éclairage plus lumineux, des ombres, et des reflets réalistes pour créer des mondes vivants et dynamiques. Plongez ainsi dans vos jeux vidéo favoris grâce à une qualité en 4K Gaming voire même, pour certains jeux, en 8K HDR. Particulièrement rapide et fluide, la console de salon affiche jusqu’à 120 images par seconde grâce à sa technologie Quick Resume qui garantit des parties sans bugs, ni interruptions. En plus de l’image, Microsoft a optimisé le son spatial 3D pour que vous soyez au cœur des aventures de vos héros préférés. Enfin, son disque SSD de 1 To de stockage est idéal pour profiter de chargements rapides et de reprises de jeux quasi-instantanées.

Où trouver la Xbox Series X en stock en Belgique ?

Tout comme la PlayStation 5, la Xbox Series X reste difficile à trouver, même deux ans après sa sortie. Avec un approvisionnement au compte goutte, la Xbox Series X apparaît de temps à autre sur les sites de revendeurs en Belgique. Et bien en ce moment, la Xbox Series X est disponible à la commande directement sur le site officiel Xbox à son prix habituel de 499,99€. Attention, l’achat est limité à une console par client car les stocks restent limités. En plus de la console, commandez une deuxième manette sans fil Xbox pour un confort de jeu optimal. Vous avez également la possibilité de protéger votre appareil avec Microsoft Complete qui couvre tous les dommages accidentels de votre console. Dépêchez-vous de commander votre Xbox avant une nouvelle rupture.

Cliquez ici pour commander votre Xbox Series X sur Microsoft

