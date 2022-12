Idée cadeau : économisez jusqu’à 50% sur près de 500 parfums de grandes marques avec Look Fantastic !

Pensez à offrir du parfum pour Noël. Look Fantastic propose une sélection à prix mini - Look Fantastic

Look Fantastic : un e-parfumeur référence

Le e-parfumeur Look Fantastic prolonge les promotions sur son site. Pour lui, la Cyber Week ne s’est pas encore arrêtée. Look Fantastic casse les prix sur près de 500 références de parfums. Que vous aimiez les notes fraiches, les parfums sucrés ou encore les senteurs boisées, vous trouverez forcément la fragrance qui vous plaira. C’est l’occasion de finaliser vos achats de Noël, ou de vous faire plaisir. Entre Hugo Boss, Lancôme, Tom Ford, Armani, Yves Saint-Laurent, Marc Jacobs, Paco Rabanne, ou encore Thierry Mugler…vous avez l’embarras du choix.

Notre sélection de parfum en soldes chez Look Fantastic

Pour vous donner des idées, nous avons sélectionné pour vous trois parfums intemporels, pour les jeunes filles, les femmes et les hommes.

Daisy de Marc Jacobs

Cette eau de toilette fleurie est très charmante et délicate. Elle plaira à coup sûr aux jeunes filles avec ses notes de tête très fraiches de baies sauvages et de violettes blanches. En note de cœur, la douceur du jasmin vient apporter du réconfort. Le santal présent en note de fond amène de la profondeur à ce parfum délicat. Le flacon vous séduira avec sa jolie marguerite posée sur le dessus. Look Fantastic propose l’eau de toilette Daisy de Marc Jacobs à 39,95 € au lieu de 56,95 €, soit 30% de remise.

Si de Giorgio Armani

Représenté par Cate Blanchett, Si de Giorgio Armani est un parfum sensuel et sophistiqué qui plaira aux femmes. Ses notes de têtes sont fruitées avec le cassis, puis viennent la rose et le freesia en notes de cœurs. Le patchouli et le chêne en notes de fond apportent de la profondeur à ce parfum voluptueux. Look Fantastic propose l’eau de parfum Si de Giorgio Armani à 47,95 € au lieu de 68,56 €, soit 30% de remise.

Boss de Hugo Boss

Boss de Hugo Boss est l’eau de toilette éponyme et emblématique de la marque. C’est une eau de toilette intemporelle pour les hommes. Elle est très fraiche avec ses notes de tête sentant la pomme. En note de cœur, on retrouve la profondeur du géranium et de la cannelle. La bois de santal, le cèdre et le vétiver en notes de fond viennent apporter du caractère à cette eau de toilette résolument masculine. Look Fantastic propose l’eau de toilette Boss de Hugo Boss à 48,95 € au lieu de 65,45 € soit 25% de remise.

