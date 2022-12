Cadeaux de Noël : 6 idées cadeaux à offrir à un homme pour les fêtes de fin d’année !

1) Un parfum

Le parfum reste un incontournable sous le sapin. A vous de choisir les notes olfactives qui correspondent à vos proches pour trouver le parfum idéal. Rendez-vous en parfumerie ou sur le e-shop Ici Paris XL pour faire le plein de fragrances de qualité. Voici quelques incontournables du moment :

→ Invictus de Paco Rabanne, un parfum intense au bois de gaïac, accord ambregris et résine de labdanum,

→ Chrome d'Azzaro, un intemporel, authentique et charismatique avec une fraîcheur épicée,

→ Acqua Di Gio d’Armani, un parfum masculin mythique, frais et aquatique.

2) Des Airtags

Parce qu’il n’y a rien de plus galère que de perdre ses appareils Apple, pourquoi pas offrir des AirTags à vos proches pour Noël ? Tout aussi original qu’utile, ce cadeau fera son petit effet. Parfaits pour repérer et retrouver ses objets ou localiser vos proches et appareils, les Apple AirTags se connectent instantanément à votre iPhone ou iPad. Ce dispositif fait retentir un son via le haut-parleur intégré pour vous aider à retrouver vos appareils Apple plus simplement. Sa fonction Localisation précise avec la technologie Ultra Wideband vous dirigera tout droit vers votre AirTag s’il est à proximité.

→ Cliquez ici pour acheter les AirTags d’Apple sur Amazon

3) Des verres à whisky

Pour les adeptes de bons spiritueux, pourquoi pas opter pour des magnifiques verres à whisky, un excellent cadeaux pour hommes. Ce superbe set de 2 verres à whisky en cristal de 300 ml plaira à coup sûr aux hommes qui aiment apprécier de bonnes bouteilles et ceux qui disposent d’un bar à la maison. Ces verres ont été conçus avec un motif à rayures qui rehaussent l’esthétique de l’alcool, mais aussi son goût. Bourbon, Scotch, Cocktails à l’ancienne, Cognac… Vos proches vont réapprendre à apprécier de délicieux spiritueux avec ses verres à whisky tout aussi design que fonctionnels.

→ Cliquez ici pour acheter le set de verres à whisky en cristal de 300 ml sur Amazon

4) Un casque Gaming

Vos proches sont plutôt passionnés par les jeux vidéo ? Alors offrez leur un cadeau en lien avec leur hobbie : un casque gaming Pro X Logitech. Avec sa technologie Blue Vo!ce, ce casque de gamer offre un large choix de filtres vocaux en temps réel pour réduire le bruit, ajouter de la compression et du de-essing, et assurer une voix plus professionnelle. Grâce à sa mousse à mémoire de forme et au velour respirant premium, le casque Logitech offrira tout le confort nécessaire à vos amis pendant leurs parties de jeux… parfois interminables.

→ Cliquez ici pour acheter le casque LOGITECH Casque gaming Pro X avec Blue Vo!ce sur MediaMarkt

5) Un Bongo

Les coffrets cadeaux sont d’excellents cadeaux de Noël pour faire vivre à vos proches une expérience unique et inoubliable, seul ou à plusieurs. Les hommes de votre entourage préfèrent passer un moment de détente ? Choisissez un Bongo Moments de Bien-être en Duo pour moins de 50€. Au contraire, ils préfèrent les expériences nouvelles ? Optez pour un Bongo Week-End Insolite à moins de 100€. Offrez à vos proches une poussée d’adrénaline sur roues motorisées avec le Bongo Frissons Pilotage.

→ Cliquez ici pour choisir le bongo idéal sur Fnac

6) Un jeu de société

Enfin vous pouvez offrir des jeux de société pour partager un moment convivial en famille ou entre amis. Nous vous proposons le Code Names, un jeu d’association d'idées qui se joue de 2 à 8 joueurs répartis en deux équipes. Le but est d’incarner soit un maître-espion, soit un agent en mission pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs. A vous de bien écouter les indices donnés par les 2 maîtres-espions. Faites bien attention à ne pas contacter un informateur ennemi voire même le redoutable assassin… Optez pour le lot de 2 jeux de société : Code Names et Code Names Images avec un décapsuleur Blumie offert, pour passer de superbes soirées jeux tous ensemble !

→ Cliquez ici pour acheter le lot de 2 jeux Code Names sur Amazon