PS5 : comment être sûr d’avoir la console de salon sous le sapin à Noël ?

Vous rêvez d’un PS5 pour Noël ? Vous craignez les ruptures de stocks ou qu’elle n’arrive pas à temps ? On vous explique comment mettre toutes les chances de votre côté pour être certain de la mettre sous le sapin.

Pourquoi la PS5 est-elle souvent en rupture de stock ?

On pourrait écrire une saga sur la PS5 et ses ruptures de stocks régulières ! Elles s’expliquent avant tout par la qualité de la PS5. En effet, la console de Sony est certainement la console la plus immersive du marché. Avec ses images en qualité 4K, son son audio 3D et ses manettes DualSense, elle offre aux gameurs une expérience de jeu inédite et des graphismes époustouflants. Dès sa sortie en novembre 2020, les fans de jeux vidéo se sont littéralement jetés sur la PS5. Sony n’a pas réussi à suivre le rythme de production. La crise COVID n’a pas arrangé les choses. Certains composants de la PS5 se sont retrouvés en rupture de stocks, mettant à mal la chaîne de production.

Comment obtenir la PS5 pour Noël ?

Pour être certain d’obtenir la PS5 pour Noël, un conseil, vérifiez quotidiennement les stocks de plusieurs revendeurs en Belgique et abonnez-vous à leur alerte stocks si elle est proposée. N’attendez surtout pas si elle est disponible. Quelques heures, voire quelques minutes suffisent à écouler les stocks. Avec le temps, la situation va se résorber. Sony a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles, ce qui devrait stopper pour de bon les ruptures de stock. Il faudra encore avoir un peu de patience, ces PS5 ne seront disponibles qu’entre avril 2023 et mars 2024. D’ici là, vérifiez quotidiennement les stocks des revendeurs belges :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt