Xbox Series X : la console dernière génération de Microsoft est de retour sur Amazon !

La Xbox Series X vous offre une nouvelle expérience de jeu

Avis aux amateurs de jeux vidéo, la Xbox Series X est considérée comme la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue par Microsoft. Elle doit ses performances et sa réactivité à ses 12 téraflops de puissance graphique, au Ray Tracing DirectX, et à son disque SSD personnalisé de 1 To. La Xbox Series X offre aux joueurs une expérience de jeu incomparable. Son son audio spatial, ses images de qualité 4K, et ses manettes sans fils plongent le joueur en totale immersion dans son jeu vidéo. La Xbox Series X vous offre les portes d’un catalogue de jeux provenant des 4 dernières générations de Xbox, soit une centaine de titres. Parmi eux, on retrouve Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Knights, Lego Star Wars La Saga Skywalker ou encore FIFA 23. Microsoft va encore plus loin avec la possibilité de s’abonner au Xbox Game Pass Ultimate. Il permet de bénéficier du mode multijoueur en ligne et d’accéder à plus de 100 jeux.

La Xbox Series X est disponible sur Amazon

Bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo ! La Xbox Series X est enfin de retour dans les stocks d’Amazon. C’est le moment d’en profiter et de la commander pour Noël. Si vous passez commande aujourd’hui, vous avec la certitude de pouvoir la déposer sous le sapin le 24 décembre. Amazon propose la Xbox Series X à 499,99 €. Avec Amazon, la livraison et les retours sont gratuits.

Cliquez ici pour obtenir la Xbox Series X au meilleur prix avec Amazon

➢ A saisir : Samsung : à l’approche de Noël, le prix du Galaxy S22 Ultra 128 GB chute de façon inattendue chez cet e-commerçant !