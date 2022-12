AirPods Max : procurez-vous les écouteurs ultra tendance d’Apple à prix sacrifié chez Fnac !

Vous avez envie de vous offrir un casque audio d’un confort absolu et d’une qualité d’écoute exceptionnelle ? C’est le moment ! La Fnac propose les AirPods Max d’Apple à 399,93 €.

AirPods Max d’Apple : une expérience d’écoute exceptionnelle

Les AirPods Max ont vraiment tout pour plaire. Leur atout principal : leur qualité sonore. Avec les AirPods Max, vous écoutez vos contenus partout, comme vous le souhaitez avec ses 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque les bruits ambiants pour vous plonger en immersion totale dans votre musique, votre podcast ou votre audiolivre. Le mode transparence est idéal quand vous avez besoin d’écouter les bruits extérieurs, par exemple quand vous êtes dans la rue ou en train de faire un footing. Avec sa Digital Crown, vous passez très facilement d’un mode à l’autre. Elle vous sert également à régler le volume sonore, à changer de contenu, ou à passer des appels. Leur deuxième atout : le confort. Les AirPods Max sont équipés de coussinets à mémoire de forme qui s’adaptent à toutes les formes de tête, en plus de vous offrir une bonne isolation acoustique. Son bandeau est en acier inoxydable très léger. Il est recouvert de mesh. C’est un tissu respirant, facile à entretenir. Enfin, leur dernier atout, et pas des moindres : leur design est fin et élégant, pour être stylé jusqu’au bout.

La Fnac fait chuter le prix des AirPods Max

Le prix public des AirPods Max neufs est de 629 €. La Fnac vous propose actuellement les AirPods Max reconditionnés à 399,93 €. Cela vous permet d’économiser près de 230 € pour des AirPods Max de la même qualité que des neufs. En plus avec la Fnac, la livraison est gratuite. Si vous commandez aujourd’hui, vous recevrez vos AirPods Max dès demain. N’attendez plus !

