Tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un smartphone reconditionné

Smartphones, ordinateurs portables, consoles de jeu, appareils photos…tous les produits électroniques peuvent s’acheter reconditionnés. Le marché du reconditionné est d’ailleurs en plein essor, tiré par les smartphones. Selon une étude internationale réalisée par CounterPoint Research et Kantar, le marché mondial des smartphones reconditionnés a connu une croissance de 15% en 2022. Cette tendance devrait s’accélérer de 10,23% par an de 2023 à 2027. Cette croissance exceptionnelle dépasse même la croissance des ventes de smartphones neufs ! Qu’est-ce qu’un produit reconditionné ? Pourquoi est-ce avantageux de s’orienter vers le reconditionné ? Où acheter un produit reconditionné ? On vous explique tout. Quelles sont les différences entre un produit d’occasion et un produit reconditionné ? L’unique point commun entre un produit d’occasion et un produit reconditionné, c’est qu’ils ne sont pas neufs et donnent une seconde vie à un produit. Un article d’occasion est un produit vendu dans son état, sans avoir été contrôlé en amont. La plupart des produits d’occasion se vendent entre particuliers, sans garantie de fonctionnement. Un produit reconditionné est un article dont le fonctionnement a été vérifié par un atelier professionnel. Cet atelier vérifie l’ensemble des pièces, remplace les pièces défectueuses pour remettre le produit en état de fonctionnement, de l’état correct à l’excellent état. En achetant un produit reconditionné, vous avez la garantie que le produit que vous achetez a été vérifié et réparé par un expert. Vous avez donc la garantie de son bon fonctionnement.

Pourquoi acheter un produit reconditionné ? Acheter un produit reconditionné présente plusieurs avantages. Tout d’abord, le prix d’un produit reconditionné est beaucoup plus avantageux que le prix d’un produit neuf, jusqu’à 40% de moins en fonction du grade d’état que vous choisissez, le grade d’état A étant l’équivalent d’un excellent état. Prenons l’exemple des smartphones. Leurs prix sont de plus en plus élevés, cela devient difficile d’avoir un modèle récent à moins de 1000 €. En optant pour un smartphone reconditionné, c’est possible. Les jeunes sont d’ailleurs les plus gros acheteurs d’iPhone et de Samsung reconditionnés. Le prix est un atout majeur pour s’orienter vers un produit reconditionné, mais pas seulement ! En achetant un produit reconditionné, vous limitez votre empreinte écologique. La fabrication d’un smartphone neuf nécessite 70 matériaux différents, et 70 kg de matières premières. L’extraction de ces dernières génère une pollution massive dans le monde entier. Enfin, 75% de l’empreinte carbone d’un smartphone provient de sa fabrication. Acheter un produit reconditionné permet de lutter contre la pollution et de combattre la surproduction et le gaspillage. C’est un acte qui contribue à la préservation de l’environnement.