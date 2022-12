Stocks PS5 : découvrez où commander votre PlayStation 5 pour Noël en Belgique

Une PlayStation 5 pour Noël ?

Sortie fin 2020, la PlayStation 5 reste toujours aussi difficile à trouver. Et pour cause, les performances de PS5 ont attiré un grand nombre de gamers. Néanmoins, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a chamboulé toute la logistique de Sony, de la conception à l’approvisionnement de ses PS5. Résultat, la demande est toujours supérieure à l’offre. Bien que tout semble retourné dans l’ordre, Sony peine à rattraper son retard et continue d’approvisionner les revendeurs de PS5 en dent de scie. Ainsi, que ce soit l'Édition Standard ou l'Édition Digital, la PS5 est toujours aussi difficile à commander, même deux ans après sa sortie. A l’approche des fêtes de fin d’année, nombreux sont ceux qui rêvent de s'offrir cette console tant prisée. Cela sera-t-il possible ?

