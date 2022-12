MediaMarkt n’a pas attendu les soldes d’hiver pour proposer la Xbox Series S à un prix ultra compétitif (70 euros de remise immédiate)

Pourquoi craquer pour la Xbox Series S ?

Et si vous vous offriez la Xbox Series S pour Noël ? Il s’agit de la console next-gen la plus compacte jamais conçue par Microsoft. Que sa petite taille ne vous trompe pas, elle reste ultra-puissante. En effet, en plus de son design épuré et minimaliste, la Xbox Series S respire la qualité et offre des graphismes à couper le souffle. La Xbox Series S a été conçue pour vous faire vivre des expériences de jeux immersives grâce à une résolution haute qualité de 1440p. Plongez dans des univers ultra-détaillés et profitez d’encore plus d’immersion grâce au Raytracing qui permet d’afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus vrais que nature. Découvrez également la nouvelle génération de technologie audio spatial 3D qui vous place au cœur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos. Jouez en toute fluidité et sans temps de latence grâce à son taux de rafraîchissement de l’image allant jusqu’à 120 FPS et à l’AMD FreeSync intégré. Profitez de son Solid State Drive (SSD) de 512 Go pour plonger au cœur de l’action de vos héros favoris en un clin d'œil. Partagez vos scores de jeux et vos victoires avec vos amis en appuyant simplement sur le nouveau bouton de partage de la manette sans fil ergonomique. 100% digitale et 100% rétrocompatible, la Xbox Series S vous permet de profiter d’un large catalogue de jeux Xbox (100% des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 et Xbox originale).

Où commander la Xbox Series S à prix réduit en Belgique ?

Compacte, numérique, immersive, performante… La Xbox Series S a tout pour plaire. Profitez de l’opération “Pépère c’est Noël” de MediaMarkt pour vous offrir la célèbre Xbox Series S à prix préférentiel. En ce moment, MediaMarkt vous propose la Microsoft Xbox Series S 512 GB pour seulement 229€ au lieu de 299€, soit une remise immédiate de -70€. Commandez vite votre console next-gen à prix réduit avant 22h et recevez-la à domicile dès le lendemain.