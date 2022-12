Le casque Apple AirPods Max s’affiche à prix exceptionnel chez Fnac à quelques jours des soldes d’hiver ! (Stocks limités)

Casque audio AirPods Max à réduction de bruit active !

Profitez d’un son pur dénué de tout parasite grâce au casque audio AirPods Max à réduction de bruit active signé Apple. Ultra-confortable, ce casque a été conçu avec des coussinets jusqu’au sommet de l’arceau pour épouser votre tête et vous offrir la meilleure isolation acoustique. De plus, le bandeau au sommet est constitué de tissu en mesh respirant qui répartit le poids et réduit la pression sur votre crâne. Aussi confortable que design, le casque vous offrira toute la qualité que vous méritez. Ce casque audio Apple vous fera découvrir une nouvelle vision du son en combinant un son haute-fidélité avec la meilleure technologie de réduction active du bruit du marché. Découvrez une expérience d’écoute inégalée en profitant d’un son avec une distorsion minimale sur l’ensemble du spectre audible. Pour neutraliser les bruits environnants indésirables, les AirPods Max utilisent six micros orientés vers l’extérieur pour détecter ce qui se passe autour de vous alors que les micros orientés vers l’intérieur mesurent ce que vous êtes en train d’écouter. Ainsi, votre voix est isolée pendant vos appels de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Au contraire, vous souhaitez rester connecté au monde qui vous entoure ? Dans ce cas, activez le mode transparence. Côté autonomie, le AirPods Max vous offre jusqu’à 20 heures d’autonomie pour une charge complète, parfait pour vous accompagner toute la journée.

Pourquoi choisir le casque Apple AirPods Max reconditionné ?

Le casque AirPods Max Apple vous fait de l'œil depuis un petit moment mais vous n’osez pas franchir le cap à cause de son prix élevé ? Optez pour les AirPods Max reconditionnés en excellent état. En plus de faire un geste pour l’environnement, vous réduisez votre empreinte carbone en donnant une seconde vie à ce casque Apple. De plus, vous pourrez faire de belles économies. Profitez ainsi de toute la qualité Apple à moindre coût. En ce moment, le casque Apple AirPods Max reconditionné Grade A+ vous est proposé pour seulement 399,93€ sur le site Fnac. Faites-vous plaisir en économisant plus de 200€ sur votre casque Apple à réduction active du bruit, aussi fonctionnel qu’un neuf. Profitez également de facilités de paiement grâce à la Mastercard FNAC VANDEN BORRE et d’une garantie Fnac de 2 ans incluse.