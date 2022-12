Soldes d'hiver 2023 : où dénicher les meilleures affaires en Belgique ?

Soldes d’hiver : 4 semaines pour dénicher les meilleurs bons plans

La période des soldes belges est fixée par la loi. Elles ont lieu deux fois par an, en janvier et en juillet. Cette année, les soldes d’hiver débutent le 3 janvier jusqu’au 31 janvier. Les soldes d’été auront lieu du 1er au 31 juillet. Les soldes sont essentielles pour les commerçants en leur permettant d’écouler leurs stocks avant l’arrivée des nouvelles collections. Elles font aussi le bonheur des consommateurs. Les soldes permettent de renouveler sa garde-robe à petit prix, mais aussi d’équiper sa maison, de se faire plaisir en achetant un nouveau smartphone ou encore de changer son équipement électroménager. Un conseil pour des soldes réussies, faites du repérage en amont et ne vous précipitez pas à acheter le premier jour des soldes. Avec un peu de patience, vous profiterez des meilleures démarques.

Où faire les meilleures affaires pendant les soldes d’hiver ?

Tous les commerçants sont dans les starting-blocks pour vous proposer les meilleures affaires pendant les soldes. Certains ont déjà commencé à organiser des ventes privées ou des opérations commerciales pour préparer l’ouverture des soldes d’hiver. Le meilleur plan pour les soldes est de vous faire plaisir en achetant des produits habituellement onéreux : un beau manteau, des chaussures en cuir, de la maroquinerie. C’est aussi une très bonne période pour renouveler votre électroménager : machine à laver, lave-vaisselle, aspirateur-balai…ou pour vous faire plaisir en achetant des produits high-techs, trop chers pour votre budget en temps normal et dont le prix chute pendant les soldes : smartphone, télévision, enceinte, tablette ou encore Airpods. Pour acheter de l’électroménager ou des produits high-techs, nous vous conseillons de vous rendre sur les sites de Krëfel, MediaMarkt, Coolblue, Amazon, Cdiscount, Vanden Borre ou encore la Fnac. Ces spécialistes vous proposent tout au long de l’année les meilleures offres, et vont encore plus loin pendant les soldes ! Le compte à rebours est lancé, plus que 5 jours pour vous faire plaisir à petits prix.