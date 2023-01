Après les fêtes, profitez de -20% de réduction sur les tous les coffrets cadeaux chez Ici Paris XL

Ici Paris XL : parfums et cosmétiques à petit prix

Depuis 1968, la marque Ici Paris XL a pour ambition de rendre la beauté accessible à toutes et à tous à travers ses boutiques et son e-commerce. Pour vous mettre en beauté et prendre soin de vous en ce début d’année, Ici Paris XL vous fait bénéficier de 20% de remise sur l’ensemble de ses coffrets cadeaux. Vous avez jusqu’au 16 janvier pour vous faire plaisir. Maquillage, soins, accessoires et parfums…de nombreuses marques sont affichées à prix mini. Parmi elles, vous retrouverez Benefit, IT Cosmetics, Erborian, Gucci, Armani, Yves Saint Laurent, Dior, Clinique, Rituals et bien d’autres.

Notre sélection Ici Paris XL à prix doux

Nous avons sélectionné pour vous quelques références beauté, soin et parfums pour démarrer l’année en beauté :