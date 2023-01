Soldes d’hiver : découvrez les meilleures offres high-tech du moment !

Les soldes sont le meilleur moment pour renouveler votre équipement high-tech , ou tout simplement pour vous faire plaisir. Apple , Samsung , Sony …il est possible de trouver tous les produits phares de ces grandes marques à prix soldés . Nous avons sélectionné pour vous les plus belles offres high-tech pour vous faire plaisir à petit prix.

Pendant les soldes Vanden Borre propose le pack iPad 2021 à 414 € au lieu de 494 €, soit 80 € de remise. Le pack iPad est composé d’un iPad doté d’un écran 10,2 pouces et d’une coque de protection noire. L’iPad dispose de 64 GB de stockage et se connecte au WIFI. Il est compatible avec l’Apple Pencil et le clavier Smart Keyboard.