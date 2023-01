Soldes : 180€ d’économies sur le robot pâtissier Kenwood Chef XL chez Vanden Borre !

Robot de cuisine Kenwood Chef XL, pour profiter des plaisirs du fait-maison !

Le robot de cuisine Kenwood KVL4100S Chef XL est un appareil polyvalent et puissant qui permet de faciliter toutes vos tâches de préparation culinaire. Il possède de nombreuses caractéristiques et avantages qui en font un choix idéal pour les cuisiniers professionnels, comme pour les amateurs. En effet, son puissant moteur de 1200 watts lui permet de mélanger, pétrir, hacher, et même émincer vos légumes en un tour demain. Grâce à son bol en acier inoxydable de 6,7 litres, vous serez capable de préparer jusqu'à 1,5 kg de pâte à pain ou 2 kg de pâte à gâteau. Choisissez entre le kit de fouet, le batteur et le crochet pétrisseur en acier inoxydable pour une meilleure qualité de mélange, en fonction de vos recettes. Grâce à son bouton, vous pourrez varier la vitesse du robot selon le plat que vous préparez. Très complet, le Kenwood Chef XL est également équipé d’accessoires supplémentaires tels qu'un hachoir, un presse-agrumes et un mélangeur plongeant pour vous accompagner au quotidien, quelles que soient les recettes que vous préparez !

Où trouver le robot pâtissier Kenwood Chef XL au meilleur prix pendant les soldes ?

Vous aimez cuisiner mais vous en avez marre de devoir multiplier les appareils pour toutes vos recettes ? Optez pour le robot de cuisine Kenwood KVL4100S Chef XL, votre allié au quotidien. Profitez de la puissance de son moteur pour réaliser des tâches difficiles en un rien de temps, de son bol en acier inoxydable de grande capacité parfait pour les familles nombreuses, de la multiplicité de ses accessoires ou encore de son design élégant et moderne. Profitez des soldes d’hiver dans vos magasins Vanden Borre pour mettre la main sur ce superbe robot de cuisine aussi polyvalent que puissant à prix imbattable. En ce moment, le robot pâtissier Kenwood KVL4100S Chef XL est affiché au prix exceptionnel de 249€ au lieu de 429€, soit une remise immédiate de -180€ ! Rendez-vous vite dans l’un des 72 magasins Vanden Borre en Belgique pour acheter votre robot de cuisine !