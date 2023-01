150€ de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S22 Ultra chez Vanden Borre, foncez !

Samsung Galaxy S22 Ultra : un smartphone haut de gamme très performant !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128Go Burgundy est un smartphone premium qui offre une expérience de qualité supérieure pour des utilisateurs exigeants. Le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est particulièrement apprécié pour son écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces qui offre des couleurs vives et des images claires. Il est doté d'une technologie de taux de rafraîchissement de 120Hz, qui garantit une expérience visuelle fluide pour les jeux et les vidéos. Il est également compatible avec la technologie HDR, pour des contrastes élevés et des couleurs plus riches. En termes de performance, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est équipé d'un processeur Exynos-2200 4nm, qui offre des performances de pointe pour les applications les plus lourdes. Il est également équipé d'une mémoire vive de 8 Go, qui garantit des performances fluides même lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps. Il est également doté d'un espace de stockage de 128 Go, qui peut être étendu jusqu'à 1 To avec un microSD. Côté photo, le S22 Ultra embarque un appareil photo quadruple avec un capteur principal de 108MP, un capteur ultra-grand angle de 12MP, un capteur de téléobjectif de 12MP et un capteur de profondeur de 3D. Il est équipé de la technologie de stabilisation d'image pour des photos plus nettes, et de la technologie de reconnaissance faciale pour déverrouiller rapidement votre téléphone. Doté de la dernière technologie de connectivité 5G, le S22 Ultra vous permet de profiter des débits de données ultra-rapides pour des téléchargements, des jeux et des vidéos plus rapides. Il est également compatible avec la charge sans fil rapide, pour recharger rapidement votre téléphone.

Où trouver le Galaxy S22 Ultra 128 Go au meilleur prix en Belgique ?

Avec ses caractéristiques avancées, son design élégant et son écran de qualité, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 Go est parfait pour les utilisateurs qui recherchent les dernières technologies et un design moderne. Profitez des soldes d’hiver pour vous offrir ce petit bijou de la technologie à prix réduit. En ce moment, retrouvez le S22 Ultra Burgundy pour seulement 1099€ au lieu de 1249€, soit une remise immédiate de -150€. Ce smartphone haut de gamme Samsung est à retrouver dans l’un des 72 magasins Vanden Borre de Belgique, foncez avant qu’il n’y en ait plus !