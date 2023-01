Tineco Floor One S3 : cet aspirateur balai qui fait de l'ombre à Dyson voit son prix chuter de façon inattendue sur Amazon

Tineco Floor One S3 : le 3 en 1 indispensable dans une maison

Testez l’aspirateur balai sans fil Tineco Floor One S3 et vous ne pourrez plus vous en passer. Véritable 3 en 1, il détecte les saletés, aspire et lave en même temps. Votre maison est impeccable sans effort, et vous gagnez du temps. L’aspirateur balai Tineco Floor One S3 est doté de la technologie innovante de capteurs intelligents iLoop. Elle détecte les salissures sèches ou humides pour ajuster l’aspiration et le débit d’eau en conséquence. Grâce à l’anneau iLoop situé autour de son écran LED, vous pouvez mesurer le travail de l’aspirateur balai Tineco Floor One S3. L’anneau passe de rouge à bleu lorsque le sol est propre. Résultat ? En un instant votre sol est impeccable et sans traces. En effet, l’aspirateur balai Tineco floor One S3 sèche vos sols très rapidement. Il est parfait sur les parquets, le carrelage, le marbre, ou encore les planchers en époxy. Côté entretien, sa brosse s’autonettoie intelligemment, plus besoin de salir vos mains avec les serpillières ! L’application Tineco vous indique les rappels d’entretien, par exemple lorsqu’il faut vider le réservoir d’eau sale ou remplir le réservoir d’eau propre.

Amazon fait chuter le prix de l’aspirateur balai Tineco Floor One S3

Tineco est le spécialiste des appareils électroménagers haut de gamme depuis 1998. Son objectif ? Vous faciliter la vie au quotidien. C’est le cas avec l’aspirateur balai Tineco Floor One S3. En plus de toutes ses fonctionnalités, il est léger. Il ne pèse que 4,5 kilos. Vous pouvez alors le transporter partout dans votre maison facilement. Grâce à sa batterie au lithium de 4000 mAh, il vous offre 35 minutes d’autonomie. De quoi nettoyer toute la maison en un seul passage. Vous êtes séduit ? Amazon propose l’aspirateur balai Tineco Floor One S3 à 409 € au lieu de 499 €, soit 18% de remise. Profitez-en vite ! Avec lui, vous ne verrez plus le ménage de la même manière.