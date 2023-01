Double bon plan : économisez 80 € sur le PC Portable Lenovo IP3 171TL6 et bénéficiez de la licence Microsoft offerte pendant 1 an

PC Portable Lenovo IP3 171TL6 : un petit prix pour des grandes performances

Vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable pour vous accompagner à l’université ou au travail ? Optez pour le PC Portable Lenovo IP3 171TL6. C’est un ordinateur portable qui présente un très bon rapport qualité-prix. Avec son grand écran de 17,3 pouces de résolution 1600x900 pixels haute définition, il est parfait pour profiter au maximum de tous vos contenus multimédias. Avec son processeur Intel Celeron 6305 disposant d’une vitesse de 1,8 GHz, le PC Portable Lenovo IP3 171TL6 est performant et puissant. Il dispose d’une mémoire de 4 Go DDR4 et d’une capacité de stockage de 128 Go. De Word à Powerpoint en passant par les tableurs Excel, il vous suivra dans toutes vos tâches quotidiennes. Il est également parfait pour vos retouches photos, pour jouer aux jeux vidéo encore pour regarder vos films et séries préférés en streaming. Le PC Portable Lenovo IP3 171TL6 fonctionne avec le système d’exploitation Windows 10 Home. Il est également compatible avec Windows 11.

Où trouver le PC Portable Lenovo IP3 171TL6 au meilleur prix ?

Profitez des soldes d’hiver pour acheter un PC portable. Avec son poids léger de 2,1 kilos, vous pourrez transporter le PC Portable Lenovo IP3 171TL6 partout et profiter de sa puissance et de ses fonctionnalités. Électro Dépôt le propose actuellement à 319,45 € au lieu de 399 €. Cela représente une économie de presque 80 €. En plus, pour l’achat d’un PC Portable Lenovo IP3 171TL6, vous bénéficiez d’une licence Microsoft d’un an offerte. Vous souhaitez découvrir plus de promos sur Electro Dépôt ? Ne manquez pas ces 3 bons plans fous à saisir à l’occasion des soldes d’hiver !