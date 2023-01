Amazon fracasse le prix du casque Sony WH1000XM4 pendant les soldes d’hiver, c’est le moment de vous faire plaisir !

Casque audio Sony WH1000WM4 : un casque sans fil aussi performant que confortable !

Le casque audio Sony WH1000XM4 est un appareil de qualité supérieure conçu pour vous offrir une expérience d'écoute immersive et une réduction de bruit efficace. Il est doté d'un design ergonomique et confortable, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme qui s'adaptent parfaitement à la forme de votre tête pour un confort optimal. Ce casque audio est équipé d'une technologie de réduction de bruit active qui utilise des microphones pour détecter les bruits environnants et les annuler efficacement. Il vous permet de vous concentrer sur votre musique ou sur votre appel téléphonique, même dans des environnements bruyants. Il est également doté d'une fonction de réglage automatique de la réduction de bruit qui ajuste automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Le casque Sony WH1000XM4 embarque une connexion Bluetooth pour une utilisation sans fil. Grâce à son microphone intégré et à sa fonction de commande vocale, vous pourrez passer vos appels téléphoniques en mains libres pour une utilisation encore plus pratique. Il est également compatible avec l'application Sony Headphones Connect qui vous permet de personnaliser les réglages de votre casque et de contrôler facilement votre musique. Côté autonomie, ce casque sans fil offre jusqu'à 30 heures d'autonomie avec une seule charge, ce qui vous permet de profiter de votre musique ou de vos appels téléphoniques pendant de longues périodes sans avoir à vous soucier de recharger.

Où trouver le casque audio Sony au meilleur prix pendant les soldes ?

Vous l’aurez compris, le casque audio Sony WH1000XM4 est un casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil de qualité supérieure. Il est doté d'un design ergonomique et confortable, d'une technologie de réduction de bruit active efficace, d'une connexion Bluetooth pour une utilisation sans fil, d'un microphone intégré pour les appels téléphoniques mains libres… pour une utilisation plus simplifiée. Profitez des soldes 2023 Amazon pour vous offrir l’un des meilleurs casques audio de l’année à prix cassé. En ce moment, le casque Bluetooth Sony WH1000XM4 à réduction de bruit sans fil passe de 380€ à seulement 329,99€, soit une remise immédiate de -13%, foncez !