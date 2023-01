PlayStation 5 : où acheter la console en Belgique cette semaine ?

PS5 : l’une des meilleures consoles sur le marché

La PS5 fête bientôt ses 3 ans et reste encore aujourd’hui l’une des consoles les plus performantes du marché. On comprend pourquoi son succès ne faiblit pas. Grâce à son processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs et sa carte AMD RDNA 2 qui lui permet de gérer des graphismes haute résolution en toute fluidité, la PS5 propose aux joueurs une expérience de jeu immersive encore inégalée. La PS5 est dotée de la technologie Ray Tracing. Elle donne aux images des couleurs intenses et hyper réalistes pour un rendu très proche de la réalité. Ses manettes DualSense viennent compléter l’expérience. Elles permettent de ressentir toutes les actions de jeu comme bander un arc ou encore écraser les freins d’une voiture. Vous l’aurez compris, la PS5 est performante et propose aux gameurs une expérience de jeu exceptionnelle.

2023 sous le signe de la fin des ruptures de stocks de PS5 ?

De nombreux joueurs peinent encore à se procurer la PS5. Il est vrai qu’elle est encore très régulièrement en rupture de stocks. Pour l’obtenir, pas de secret, soyez à l’affut ! Vérifiez l’état des stocks des revendeurs belges très souvent et abonnez-vous aux alertes possibles quand cela est possible :