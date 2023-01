Magimix: dernier jour pour profiter de 60 euros de remise immédiate sur la machine à café Nespresso Vertuo Plus!

Dégustez un café toujours parfait avec la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus

Les amateurs de café vont être conquis par la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus. Simple d’utilisation, elle vous offre en un instant un café Nespresso d’une qualité exceptionnelle. Que vous aimiez les expressos, les doubles espressos, le café long, un bon mug de café américain ou un alto, la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus s’adapte à la perfection à toutes vos envies en vous proposant différents types de café. Elle est dotée d’un système d’extraction unique: la centrifusion. Chaque dosette Nespresso Vertuo est marquée par un code-barres. La machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus le reconnait automatiquement. Cela lui permet de régler la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de tasse idéale pour sublimer les arômes de café et vous offrir une crema généreuse et onctueuse. Résultat? Vous dégustez un café exceptionnel en toutes circonstances. Si vous recherchez un modèle Magimix plus compacte, ne manquez pas la machine à café Vertuo Pop Black à moins de 70 euros en ce moment également chez Krëfel!

Plus qu’une journée pour profiter d’un double bon plan sur la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus

Profitez des soldes pour mettre au placard le café moulu et votre cafetière à filtre! Achetez plutôt une cafetière à dosette. Avec la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus, vous bénéficierez de toute la qualité des capsules Nespresso. Elles sont conçues en aluminium recyclé. Il préserve la qualité du café pendant longtemps. Les capsules usagées peuvent être recyclées. Le spécialiste de l’électroménager Krëfel propose jusque demain la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus à 119 € au lieu de 179 €, soit 60 euros de remise. C’est un très bon rapport qualité-prix. En plus, pour tout achat de la machine à café Magimix Nespresso Vertuo Plus, Nespresso vous offre 100 capsules de café Vertuo de votre choix. Profitez-en vite, cette offre prend fin le 31 janvier.