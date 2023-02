Profitez d’une connexion Internet fiable à petit prix avec Scarlet, l’un des fournisseurs Internet les moins chers de Belgique !

Comment choisir le bon abonnement Internet ? On pense souvent que plus le nombre de GB (gigabytes qui mesure votre vitesse de navigation) est élevé, plus la connexion est fiable : c’est faux. En effet, il n’y a aucune logique à payer le prix fort pour un lourd abonnement Internet alors que vous n’utilisez pas plus de 50 GB par mois. D’où l’importance de se poser les bonnes questions avant de choisir son abonnement. Comment j’utilise Internet au quotidien ? Est-ce que je stream beaucoup ? Est-ce que je télécharge beaucoup de fichiers ? Ai-je besoin d’une vitesse folle de navigation ? Par exemple, Netflix estime qu’une heure de streaming vidéo consomme 1 GB et le téléchargement d’un épisode environ 250 MB. Côté jeux vidéo, le téléchargement de vos parties consomme entre 40 et 80 GB de données alors que les mises à jour utilisent entre 5 et 20 GB par téléchargement. Vous êtes plutôt réseaux sociaux ? Sachez qu’ils ne consomment que 100 MB par heure. Pour YouTube, on est sur une plateforme qui consomme entre 2,5 et 5,5 Mb par minute. Il est aussi important de savoir qui utilise Internet à la maison car vous n’utiliserez pas le même nombre de gigabytes si vous êtes célibataire ou si vous faites partie d’une grande famille. Ainsi, vous vous rendrez rapidement compte que choisir l’abonnement web le plus cher n’est pas forcément la meilleure solution, à part si vous souhaitez vous ruiner.

Abonnements Internet Scarlet : une qualité Internet maxi à prix mini ! Votre fournisseur d’accès Internet Scarlet vous propose 2 abonnements Internet au meilleur prix. Comment c’est possible ? En allant à l’essentiel, Scarlet vous offre une connexion fiable à prix abordable, sans suppléments inutiles ni frais cachés :

→ Abonnement Poco à 23€ par mois vous donne accès à un volume internet de 50 GB, une vitesse de téléchargement de 30 Mbps et une vitesse de chargement de 2 Mbps. Il s’agit de l’abonnement idéal pour streamer, passer vos appels Facetime ou encore regarder des vidéos.

→ Abonnement Loco à 34€ par mois vous donne accès à un volume internet illimité, une vitesse de téléchargement de 70 Mbps idéale pour jouer en ligne et une vitesse de chargement de 10 Mbps. Cet abonnement est parfait si vous souhaitez visionner vos films en 4K ou si vous avez besoin d’une bande passante. À ce jour, Scarlet est l’un des fournisseurs d’accès Internet de haute qualité les moins chers de Belgique. En optant pour les abonnements Internet Scarlet, vous bénéficiez de la qualité du réseau Proximus pour surfer en ligne en toute fluidité. En plus de ces prix bas, Scarlet vous offre les frais d’installation et d’activation pour vous faire économiser pas moins de 149€. N’attendez plus, foncez ! Scarlet, l’un des fournisseurs d’accès à Internet les moins chers en Belgique… mais pas que ! Bien plus qu’un simple fournisseur d’accès à Internet, Scarlet propose des services télécoms accessibles pour tous les Belges, à un prix défiant toute concurrence. Avec Scarlet, profitez de la qualité du réseau Proximus au prix le plus bas. En plus de vous proposer des abonnements Internet à des prix imbattables, Scarlet Belgique vous propose tous les services dont vous avez besoin pour vous divertir sans vous ruiner : → Des abonnements Internet pour profiter d’une connexion de qualité au meilleur prix (à partir de 23€ par mois). → Des abonnements GSM adaptés à vos besoins pour surfer, appeler et envoyer des SMS à moindre coût (à partir de 8€ par mois). → La télé digitale pour profiter de plus de 30 chaînes TV HD et plus de 20 chaînes radio en toute simplicité. Avec cette option Scarlet, vous pourrez mettre en pause, revenir en arrière et enregistrer vos programmes pour ne rien rater. → Les packs Trio pour profiter d’une qualité Internet inégalée, de l’essentiel de la télévision et de la téléphonie de votre choix (fixe ou mobile).