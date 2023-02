Saint-Valentin: 5 idées cadeaux à offrir à l’élu(e) de votre cœur en 2023

Le 14 février, c’est la Saint-Valentin, le jour des amoureux . C’est l’occasion de fêter son amour et de célébrer son couple, de se rappeler pourquoi on s’aime. Traditionnellement, il est d’usage de faire un cadeau à l’élu de son cœur pour la Saint-Valentin. Ce n’est pas toujours facile de trouver la bonne idée! Nous avons sélectionné pour vous 5 idées cadeaux pour les femmes, les hommes, mais aussi pour les couples.

Avec ce multi-styler de Dyson , vous ferez plaisir à coup sûr à toutes les femmes ayant les cheveux longs et mi-longs. Le Dyson Airwrap est l’accessoire coiffure tendance du moment. Il permet de créer facilement des boucles et des wavys, mais aussi de réaliser des brushings parfaits sans abîmer les cheveux. Krëfel le propose à 549 €.

2/ Une bouilloire Smeg

Ultra tendance avec son design des années 50, la bouilloire Smeg est pratique mais aussi décorative. Elle trouvera facilement sa place dans toutes les cuisines. Grâce à elle, vous préparez vos boissons chaudes avec style. Elle est disponible en chrome, mais aussi en noir, en vert, en crème, en rouge, en bleu, en rose et en blanc. En ce moment, Krëfel fait baisser son prix en la proposant à 179 € au lieu de 219 €, soit 15% de remise.

3/ Un moment en amoureux

Profitez de la Saint-Valentin pour vous offrir un week-end ou une soirée en amoureux. La Fnac Belgique propose une belle sélection de coffrets cadeaux Bongo. Cinéma, massage en amoureux, un week-end d’escapade ou une journée à Disneyland… il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez forcément la sortie qui correspond à votre budget et qui fera plaisir à votre moitié.

4/ Tondeuse Philips One Blade Pro

La tondeuse Philips One Blade Pro est une tondeuse multifonction, très pratique avec sa trousse de rangement. Elle permet de prendre soin de sa barbe et de ses cheveux facilement, sans risquer de se couper. Elle est parfaite à utiliser sur toutes les zones du corps, même les plus sensibles. Coolblue la propose actuellement à 119,99€.

5/ Du parfum

Le parfum est un cadeau indémodable, parfait pour la Saint-Valentin. Le parfumeur Ici Paris XL a décidé de célébrer l’amour en proposant 20% de réduction sur une sélection de parfums pour hommes et femmes.