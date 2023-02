Xbox Series X : où trouver la console à son meilleur prix cette semaine en Belgique ?

Xbox Series X : une expérience de jeu exceptionnelle

Console dernière génération de Microsoft, la Xbox Series X est considérée comme la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue par le fabricant américain. Dotée de 12 téraflops de puissance graphique, du Ray Tracing DirectX et d’un disque SSD personnalisé de 1 To, la Xbox Series X offre aux joueurs de la rapidité, fluidité et des performances à couper le souffle. Les fans de gaming vont être conquis par l’expérience de jeu totalement immersive procurée par la Xbox Series X. Cela est possible grâce à aux graphismes hyper réalistes des jeux, en qualité 4K, mais aussi par son son audio spatial et sa manette sans fil Xbox Elite Series 2. Avec la Xbox Series X, vous avez accès à un catalogue de jeux vidéos provenant des 4 dernières générations de Xbox. Parmi eux, on retrouve les mythiques Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Knights, Resident Evil, Lego Star Wars La Saga Skywalker, Tomb Raider, Final Fantasy ou encore FIFA23.

Comment se procurer la Xbox Series X en Belgique ?

La console de jeu Xbox Series X vous fait de l’œil depuis longtemps ? Profitez de son retour dans les stocks pour vous faire plaisir en l’achetant. Elle est actuellement disponible sur le site officiel de Microsoft au prix de 499,99 € dans un pack comprenant la console de jeu Xbox Series X, une manette sans fil Xbox et un câble HDMI ultra haut débit. Profitez-en vite, les stocks s’écoulent rapidement !