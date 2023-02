Pack PS5 : toute la panoplie du gamer PlayStation 5 à prix exceptionnel chez Media Markt !

Pack PS5 : tout ce dont vous avez besoin pour vivre des expériences de jeux totalement immersives !

Les amateurs de jeux vidéo n’ont qu’à bien se tenir. En ce moment, Media Markt vous propose le pack ultime PS5 à prix exceptionnel. Le Pack comprend une console PS5 édition numérique, une manette DualSense extra, un casque gamer sans fil PS5 Pulse 3D Grey Camo et 12 mois de PS Plus. Profitez ainsi des performances de la PS5 pour apprécier des graphismes de jeux incroyables et une vitesse de chargement ultra-rapide grâce à sa mémoire SSD. Plongez dans des univers de jeux ultra-réalistes grâce au Ray Tracing et à la qualité 4K. Grâce à un taux de rafraîchissement fluide allant jusqu’à 120 FPS, profitez de vos parties préférées sans temps de latence. Découvrez l’expérience du retour tactile via la manette sans fil DualSense extra et ressentez les effets et l’impact de vos actions en jeu grâce au retour sensoriel dynamique. Le casque gamer sans fil PS5 Pulse 3D Grey Camo vous permettra de plonger dans l'action et de profiter d'un son surround immersif. Et avec l'abonnement de 12 mois à PS Plus, vous vous pourrez jouer en ligne avec vos amis et bénéficier de jeux gratuits chaque mois.