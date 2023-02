Les Jours Extra Sarenza : profitez de remises allant jusqu’à -70% sur de nombreux articles

Jusqu’à -70% de réductions sur plus de 18 000 produits

Sarenza est le spécialiste de la vente en ligne multi-marques. Cet e-commerçant est très réputé pour son offre très large de chaussures et sneakers pour hommes, femmes et enfants. L’enseigne propose plus de 55000 références de chaussures et près de 750 marques. Avec Sarenza, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les chaussures Nike, Adidas, Puma, Vans, Converse, Kickers, Jonak, Timberland, Caterpillar et bien d’autres. Sarenza propose également des vêtements. Vous y retrouverez des marques comme Levis, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans ou encore Scotch. Le point fort de Sarenza ? Proposer très régulièrement des promotions, pour vous permettre de vous offrir le meilleur de la mode à petit prix. En ce moment, Sarenza organise les Jours Extra. Du 2 au 15 février, vous bénéficiez de remises allant jusqu’à -70% sur plus de 18 000 produits. Il vous reste 10 jours pour en profiter.

Les Jours Extra, l’occasion d’acheter vos sneakers à prix réduit

Les Jours Extra, ce sont des promotions allant jusqu’à -70% sur les vêtements et les chaussures pour femmes, hommes et enfants. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les sneakers femmes, histoire de compléter votre collection avec ces paires indémodables. Les baskets pour femmes Blazer Low crème avec le swoosh Nike cuivré sont à 70 € au lieu de 99,99 €. Cela vous permet d’économiser 29,99 €. Ce modèle iconique de Nike est également disponible en jaune. Chez Puma, vous trouverez les sneakers Mayze Wedge Pastel blanches, crème, rose et gris pastel, très tendances avec leur plateau de 4,5cm. Elles sont affichées à 84 € au lieu de 119,99 €, soit 35,99 € d’économies. Elles sont également disponibles en blanc et beige. Enfin, les mythiques Superstar d’Adidas blanches avec les 3 bandes noires sont à 84 € au lieu de 119,99 €, soit une économie de 35,99 €. Elles sont également disponibles en noir avec les 3 bandes blanches ou en bleu clair avec les 3 bandes couleur alu. Allez vite faire un tour sur le site de Sarenza pour découvrir les nombreux bons plans. Pour n’en rater aucun, inscrivez-vous à leur newsletter. Cela vous permettra en plus de profiter de 20 € de remise sur votre première commande, dès 100 € d’achat (offre non cumulable d’autres promotions).