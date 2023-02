Disney+ : bénéficiez de 2 mois offerts grâce à cette astuce et accédez à de nombreux films, séries pour enfants et adultes en illimité !

Disney + : la plateforme de streaming pour toute la famille

Disney+ est la plateforme de streaming idéale pour les familles. Elle propose de nombreux contenus qui plairont aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Sur Disney+, vous retrouverez tous l’univers de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ou encore Star. C’est l’occasion de voir ou de revoir les grands classiques des studios Walt Disney : Alice aux Pays de Merveilles, Cendrillon, la Belle et la Bête, Le Roi Lion, Vaiana, Peter Pan, La Reine des Neiges et bien d’autres. Sur Disney+, vous retrouverez aussi des films cultes, comme la saga des Pirates des Caraïbes. Du côté des studios Pixar, vous avez accès en illimité à de nombreux films d’animations comme Ratatouille, Cars, Toy Story, les Indestructibles… Vous êtes fan de l’univers Marvel ? Vous y retrouverez tous vos super-héros préférés : Spiderman, Avengers, Captain America, Hulk, Thor et Iron Man. Sans oublier les documentaires de National Geographic et les films à succès comme Avatar. Disney+ propose de nouveaux contenus chaque mois, il est clairement impossible de tous les nommer ! Le choix est immense et adapté aux plus jeunes comme aux adultes.

Économisez 15 % sur votre abonnement Disney+

L’abonnement Disney+ est à seulement 8,99 €/mois, sans engagement. Vous avez la possibilité de souscrire à un abonnement annuel à 89,90 €. Cela vous permet de bénéficier de 2 mois offerts, soit une économie de 15 %. Disney + est accessible depuis votre télévision, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, mais aussi depuis les consoles de jeu Playstation et Xbox. Abonnez-vous dès aujourd’hui et ne manquez pas les nouveautés très attendues à paraitre en exclusivité sur Disney+. En février, c’est la sortie de l’Appel de la Forêt avec Harrison Ford, film adapté du célèbre classique de la littérature. Février annonce également la diffusion de la saison 2 de la série How I Met Your Father. Au printemps, ne manquez pas Peter Pan et Wendy, une version film du célèbre dessin animé, avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet. Chaque mois de nombreuses nouveautés sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney+ : séries, films, dessins animés, documentaires, courts et longs métrages. Abonnez-vous dès aujourd’hui pour y avoir accès en illimité.