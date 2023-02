Hogwarts Legacy : la version du jeu pour PS5 et Xbox Series est enfin sortie, découvrez vite où le commander dès aujourd’hui

Hogwarts Legacy : devenez un apprenti sorcier et partez à la découverte de Poudlard

C’est la sortie du moment pour les fans de l’univers de Harry Potter ! Le jeu Hogwarts Legacy, l’héritage de Poudlard est enfin sur le marché pour les consoles de jeu Playstation 5 et Xbox Series. Il faudra attendre encore un peu pour y jouer sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ce jeu produit par Avalanche Software et édité par Warner Bros promet aux gamers une expérience immersive et des graphismes de très haute qualité, à la découverte d’univers époustouflants. Dans ce jeu de rôle et d’action, le joueur devient un apprenti sorcier dans le Poudlard des années 1890. C’est à lui de construire le personnage qui lui ressemble et de lui choisir une maison entre Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. L’objectif du jeu est de découvrir la vérité cachée du monde des sorciers, et de le sauver. Pour cela, nouveaux sorts, potions magiques, créatures extraordinaires et combats contre les mages noirs attendent les joueurs.

Où commander le jeu Hogwarts Legacy dès aujourd’hui ?

Les détenteurs d’une PS5 ou d’une Xbox Series sont chanceux. Ils peuvent dès aujourd’hui commander le jeu Hogwarts Legacy, l’héritage de Poudlard. Il est disponible chez plusieurs e-commerçants belges : La Fnac, Coolblue ou encore MediaMarkt. Les prix peuvent varier d’un e-commerçant à l’autre. Vous le trouverez entre 60 et 70 € :