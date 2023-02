Incroyable : économisez 41% sur le prix de l’iPhone 12 en passant au reconditionné

iPhone 12 : un bijou de technologie à petit prix

Sorti en 2020, l’iPhone 12 n’a rien à envier à ses successeurs. Il a même plus d’un atout, notamment son prix bien en dessous des 1000 €, ce qui est rare pour un iPhone de seulement 3 ans. L’iPhone 12 est un concentré de performance. Il est rapide et puissant grâce à sa puce A14 Bionic et ses 4 Go de RAM. Avec l’iPhone 12, vous pouvez regarder des vidéos en streaming, jouer ou encore scroller sur les réseaux sociaux en toute fluidité, et avec des images de qualité, d’une résolution de 1170x2532 pixels. Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, conçu en Ceramic Shield, est l’un des meilleurs écrans d’iPhone. Résistant à la poussière, aux éclaboussures et aux chocs, vous pourrez emporter votre iPhone 12 partout. Côté photo, l’iPhone 12 est doté d’un double appareil photo, grand-angle et ultra grand angle de 12 mégapixels. Avec lui vos photos seront toujours réussies. Grâce au mode nuit, vous pourrez graver tous vos souvenirs même dans les espaces les plus sombres. Enfin, avec sa capacité de stockage de 128 GB, vous pourrez conserver tous vos fichiers, photos et vidéos sans aucun soucis. Pour compléter toutes ces performances, l’iPhone 12 bat des records d’autonomie, jusqu’au 17h en lecture vidéo.

L’iPhone 12 est à 500 € avec BackMarket

Vous êtes séduits par les fonctionnalités de l’iPhone 12 ? Habituellement vendu 859 €, le spécialiste du reconditionné BackMarket propose l’iPhone 12 128 Go à seulement 500,54 €, soit 41% de moins que le prix du neuf. Cet iPhone 12 est reconditionné dans un état correct. L’écran peut présenter des micro-rayures qui peuvent être à peine visible une fois l’écran allumé. Quant à la coque, elle présente des rayures et/ou des impacts visibles. Cela vaut le coup d’acheter un iPhone reconditionné. En effet, économiser plus de 350 € sur un iPhone récent est une très belle affaire. Avec BackMarket, vous ne prenez aucun risque. vous avez 30 jours pour tester le matériel, satisfait ou remboursé. Vous disposez également d’une garantie de 2 ans. C’est un bon plan, comme nous vous l’expliquions dans cet article sur les smartphones reconditionnés.