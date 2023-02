Bon plan : cette TV QLED Samsung a été aperçue à un prix défiant toute concurrence sur Electro Dépôt, les connaisseurs se l’arrachent !

Expérience cinématographique unique avec la TV QLED Samsung à prix imbattable chez Electro Dépôt !

Avec une résolution 4K et une diagonale de 214cm, la télévision QLED Samsung QE85Q60B vous offre une expérience visuelle de qualité cinématographique. Grâce à sa technologie QLED, ce téléviseur est capable de reproduire des couleurs plus vives et plus réalistes, avec une luminosité exceptionnelle. Ce n’est pas tout, cette TV embarque la technologie Dolby Vision pour des images plus lumineuses que jamais, des contrastes plus profonds et des couleurs plus intenses. Avec la 4K Ultra HD, profitez d’une définition d’image à couper le souffle, 4 fois supérieure aux téléviseurs Full HD 1080p. Profitez de ses 3 ports HDMI pour relier différents appareils à votre TV et ainsi transmettre une image et un son de haute qualité. Pratique, la Samsung QE85Q60B est une smart TV qui vous permet de vous connecter à votre réseau internet pour accéder à tous vos contenus préférés : jeux, VOD, navigateur internet… De plus, la TV QLED Samsung est équipée d'une fonction de commande vocale intégrée, vous permettant ainsi de contrôler votre télévision à distance avec la voix.

TV QLED 214cm Samsung QE85Q60B : économisez plus de 700€ chez Electro Dépôt !

La TV QLED 214cm Samsung QE85Q60B disponible chez Electro Dépôt est l'achat parfait pour tous les amateurs de cinéma à la recherche d'une expérience visuelle immersive à domicile. Alors que la concurrence affiche cette smart TV à plus de 2300€, Electro Dépôt vous propose d’économiser plus de 700€ sur ce téléviseur. Avec un prix inédit de 1599,95€, la télévision QLED haut de gamme est une affaire à ne surtout pas manquer. Profitez de ce bon plan exceptionnel pour vous offrir un téléviseur de qualité supérieure, sans vous ruiner. De plus, Electro Dépôt propose également une livraison gratuite et une garantie de 2 ans pour votre tranquillité d'esprit. Ne cherchez pas plus loin et commandez dès maintenant la TV QLED 214cm Samsung QE85Q60B à son meilleur prix chez Electro Dépôt !