Runners débutants ou confirmés, profitez de promotions sur de nombreux modèles de baskets avec le spécialiste i-Run

Pratiquez une activité sportive outdoor avec i-Run

Bientôt le retour des beaux jours ! La météo de la semaine nous offre d’ailleurs un avant-goût de printemps. Profitez des journées qui s’allongent et du soleil pour démarrer ou recommencer une activité sportive outdoor. Le running ou le trail sont les pratiques sportives idéales pour démarrer en douceur et aller à votre rythme. Une seule condition est requise : avoir de bonnes chaussures de running ou de trail, adaptées à votre pratique. Un conseil, ne négligez pas la qualité de vos baskets de running ou de trail. Pour cela, n’hésitez pas à passer par un spécialiste. C’est le cas d’i-run. Depuis 20 ans, cette boutique en ligne est spécialisée dans la vente de matériel pour le trail et le running. Chaussures, vêtements ou encore accessoires, vous trouverez absolument tout pour la pratique du running, du trail et de fitness sur le site d’i-Run. En ce moment, i-Run propose de très bons plans sur plus de 700 modèles de chaussures de running et de trail pour hommes et pour femmes. Vous pouvez bénéficier de remises allant jusqu’à -30% sur des modèles de grandes marques comme Nike, Mizuno, Asics, Under Armour, Reebook, New Balance, Adidas, Craft, Brooks, Salomon, Altra, The North Face, Saucony ou encore Hoka One One.

Jusqu’à 30% de remises sur plus de 700 modèles de chaussures avec i-Run

La boutique en ligne i-Run est gérée par des passionnés de sports outdoor. Face à l’explosion du marché du running, i-Run a souhaité offrir la possibilité aux runners de bénéficier de conseils personnalisés, et de trouver la chaussure parfaitement adaptée à chaque pratique. I-Run dispose de plus de 75000 références en stock. Vous y trouverez forcément la basket qui correspond à votre foulée, à votre niveau et à l’intensité de votre pratique. En ce moment, i-Run vous fait bénéficier de remises allant jusqu’à -30% sur de nombreux modèles. Vous trouverez par exemple la chaussure de running femme Mizuno Wave Ibuki 3, idéale pour la pratique du trail, à 77 € au lieu de 100 €, soit 23% de remise. I-Run propose également la Nike Pegasus Trail 4 pour homme à 88 € au lieu de 130 € soit 32% de réduction, ou encore la chaussure New Balance Dynasoft Nitrel V5 pour femme à 72 € au lieu de 100 €, soit 28% de remise. Prêts à vous entrainer pour un 10km ? C’est le moment de foncer sur le site d’i-Run.