Économisez 80 € et réduisez votre facture d’électricité en achetant cette machine à laver Whirlpool de catégorie énergétique A avec Coolblue

Machine à laver Whirlpool : un allié pour réduire vos dépenses énergétiques

Saviez-vous qu’une vieille machine à laver est souvent moins performante qu’une machine à laver récente ? Elle essore moins bien et consomme plus d’eau et d’électricité. Un conseil, dès que votre machine à laver montre des signes de faiblesses, n’hésitez pas à la changer. Votre linge sera plus propre, mieux essoré et vous réduirez votre facture d’électricité si vous choisissez un modèle de catégorie énergétique A. C’est le cas de la machine à laver à hublot Whirlpool FFD 9469E BV BE. C’est une machine à laver très performante, qui propose des technologies exclusives comme la technologie 6th Sense. Grâce à cette innovation Whirlpool, la lave-linge détecte la quantité de linge dans votre tambour. Il adapte alors le programme choisi pour optimiser votre consommation d’eau et d’énergie. La machine à laver Whirlpool FFD 9469E BV BE consomme annuellement 108,46 KWh d’électricité, soit seulement 43,38 € par an. Elle consomme 11000 litres d’eau par an, soit 15,40 €. Ajoutez à cela son grand tambour de 9kg qui vous permet de réduire votre nombre de machine ! Le calcul est vite fait, la machine à laver Whirlpool FFD 9469E BV BE est très économique. Elle dispose de 16 programmes dont le démarrage différé, très pratique pour faire tourner une machine pendant les heures creuses et économiser encore plus d’énergie !

Prenez soin de votre linge à petit prix avec la machine à laver Whirlpool

La machine à laver Whirlpool FFD 9469E BV BE est très économe. Elle prend également soin de votre linge en douceur. Elle est dotée de la fonction FreshCare+. Elle garde votre linge frais pendant 6h après l’arrêt d’un programme grâce à un mouvement de balancier et une projection de vapeur dans le tambour. Vous pourrez alors faire tourner votre machine à laver la nuit, et étendre votre linge le matin sans craindre les odeurs d’humidité. Afin d’éviter des lavages inutiles, elle dispose du programme Steam Refresh. Il rafraichit votre linge et élimine les mauvaises odeurs grâce à la vapeur. C’est l’idéal pour vos pulls, manteaux et vestes. Vous êtes séduit par les performances de la machine à laver Whirlpool FFD 9469E BV BE ? Profitez-en pour l’acheter avec Coolblue. Habituellement vendue 579 €, ce spécialiste de l’électroménager la propose actuellement à 499 €. Cela vous permet d’économiser 80 €. En plus, Coolblue vous offre la livraison et le raccordement à votre domicile. Qu’attendez-vous pour craquer ?