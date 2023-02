Consommez malin avec ce sèche-linge AEG A+++ et profitez d'un double bon plan pour l’acheter à prix réduit avec Krëfel

Faites des économies avec le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus

Avec l’humidité, votre linge met des heures à sécher ? Vous n’avez pas de buanderie et votre étendoir à linge encombre votre salon, votre cuisine ou votre salle de bain ? Pour votre confort, il est temps de vous acheter un sèche-linge. Pour bien le choisir et éviter une surconsommation d’électricité, choisissez-le de catégorie A+++. C’est le cas du sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus. Ce sèche-linge pompe à chaleur ne consomme annuellement que 177 kWh. Il est doté d’un grand tambour de 8 kilos, ce qui vous permet de limiter son utilisation. En plus, grâce à la technologie MixDry, vous pouvez mélanger dans le tambour vêtements synthétiques et vêtements en coton. Le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus les séchera en douceur. Le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus est également doté de la technologie 3DScan. Elle mesure le taux d’humidité jusqu’à 5 cm à l’intérieur de votre linge et garantit un séchage uniforme des vêtements. Avec elle, vous pouvez sécher sans inquiétude vos couettes et doudounes préférées. Elles conserveront leur aspect neuf et resteront moelleuses. Vous n’osez pas sécher la laine et la soie dans le sèche-linge ? Avec le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus, vous pourrez le faire sans crainte. La technologie AbsoluteCare contrôle le mouvement et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements les plus délicats. Résultat ? La laine ne rétrécit pas et la soie ne se déforme pas. AbsoluteCare rétablit même l’imperméabilité des vêtements d’extérieurs.

Profitez d’une double bon-plan pour acheter le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus à prix réduit

Le sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus est plein de promesses. Il est performant et prend soin de votre linge en douceur grâce à ses 10 programmes de séchage. Le spécialiste de l’électroménager Krëfel le propose en ce moment à 899 € au lieu de 999 €, soit 100 € d’économies. Ce n’est pas tout. Jusqu’au 28 février, Krëfel vous fait profiter d’une réduction de 10 € par tranche de 100 € d’achat sur tous les appareils électroménagers pouvant être payé en écochèques. Cela vous permet d’économiser 80 € en plus sur le prix du sèche-linge AEG AbsoluteCare Plus. Son prix final, déductions incluses, sera de seulement 819 €. Il ne vous reste que 8 jours pour profiter de ce double bon plan exceptionnel. Un conseil, foncez !